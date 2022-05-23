2. Trimester ne demek?

Hamileliğin ikinci üç aylık dönemi olan 2. trimester, birçok kadının kendini enerjik ve iyi hissedeceği bir dönemdir. Bu dönem bebeğiniz için hızlı büyüme ve gelişme zamanıdır. 

2. Trimester ne demek?
Hamilelik
23 Mayıs 2022 Pazartesi

2. trimester ne demek?

İkinci üç aylık dönem, 13. ile 26. haftalar arasındaki hamileliğinizin orta kısmını temsil eder. Birçok kadın için bu üç aylık dönemin en iyi yanlarından biri mide bulantılarının azalmaya başlamasıdır.


Gebelikte 1. trimester
Gebelikte 1. trimester

2. trimester döneminde vücudunuza ne olur?

Vücudunuz ikinci üç aylık dönemde bazı büyük değişiklikler geçirecek. Rahminiz büyüyecek ve rahim bağları gerildiği için ağrı hissedebilirsiniz. Büyümeye başlayan karnınızın ve göğüslerinizin çevresinde gerilmeye bağlı olarak hafif kaşıntı yaşayabilirsiniz. Bazı kadınların bu bölgelerinde zamanla çatlaklar oluşabilir.


Bebeğiniz bir kilodan az olmasına rağmen, kan hacminiz, meydana gelen tüm büyümenin taleplerini karşılamak için artacak ve bu da biraz daha kilo alacağınız anlamına gelecektir.


2. trimester döneminde duygularınız nasıl olur?

Hamilelik harika ve heyecan vericidir. Ancak ara sıra artan kaygı ya da düşük ruh hali hissedebilirsiniz. Doğum konusunda endişelenmek ya da ebeveynliğin vermiş olduğu sorumluluk ile başa çıkmak gibi zor duygular yaşayabilirsiniz.


Anksiyete duyguları nadir değildir ve bazı kadınlar anksiyete bozukluğu adı verilen bir durumun belirtilerini yaşayabilirler. Doğum öncesi depresyon, hamilelik sırasında beklediğinizin ötesinde yoğun duygusal değişiklikleri içeren bir duygudurum bozukluğudur.


2. trimester döneminde bebeğin gelişimi

İkinci üç aylık dönemde bebeğiniz 13. haftada yaklaşık 7.5 cm ve 30 gram ağırlığından, 26. haftada 23 cm ve 820 gram civarında büyüyecektir. Bebeğin cilt altındaki yağ miktarı artar. Cildinin üstü verniks ismi verilen, bebeğinin ısı kontrolü yapmasını ve doğum kanalından kolay geçmesini sağlayan bir tabaka ile kaplanır.


Bebeğiniz rahminizdeki amniyotik kese içinde serbestçe hareket edebilecektir. 19. haftaya kadar (veya bu ilk hamileliğiniz değilse daha erken), bu hareketi hafif bir gıdıklama ya da çırpınma olarak hissedebilirsiniz. Bu 3 ay boyunca bebeğinizin organları gelişmeye devam edecek ve karaciğer, pankreas ve böbreklerin hepsi çalışmaya başlayacak. Bu aynı zamanda bebeklerin parmaklarını emmeye başladıkları zamandır. 20. haftada bebeğiniz kalp atışınızın sesi de dahil olmak üzere sesleri duyabilir ve kulakları henüz tam olarak oluşmasa da sesinizi tanımayı öğrenir.


2. trimester testleri nelerdir?

  • Şeker yüklemesi testi
  • Üçlü ve dörtlü tarama testi
  • Gerektiği takdirde amniyosentez
  • Gerektiği takdirde CVS testleri hamileliğin ikinci üç ayında yapılır

Doktorunuzu ne sıklıkta göreceğiniz kişisel durumunuza bağlı olacaktır, ancak birçok kadın için ziyaretler 4 ila 6 haftada bir olacaktır. İkinci üç aylık döneminizdeki tüm ziyaretlerde kan basıncınızı kontrol ettireceksiniz ve ayrıca elleriniz ve ayaklarınızda şişlik olup olmadığı kontrol edilecektir. Tartılabilir, testler için kan aldırabilir ve idrarınızı kontrol ettirebilirsiniz.


Doktorunuz ya da ebeniz bebeğinizin büyümesini izlemek için karnınızı kontrol edecek ve bebeğinizin kalp atışlarını dinleyecektir.


2. trimester döneminde nasıl sağlıklı olunur?

Sağlıklı beslenmek ve aktif kalmak hamilelik sırasında her zamanki kadar önemlidir. Bu hem sizin fiziksel ve duygusal sağlığınız hem de bebeğiniz için faydalıdır. Hamilelikte hafif ila orta dereceli egzersiz tavsiye edilir. İkinci trimesterde yürüyebilir, yüzebilir ve yoga yapabilirsiniz. Düşme, incinme (özellikle mide çevresinde) ya da aşırı terleme riskinin olduğu yüksek etkili egzersiz ve aktivitelerden kaçının.


Hamileliğiniz sırasında yiyecek seçiminiz de önemlidir - ancak bu 'iki kişilik yemek' anlamına gelmez. Hamileliğiniz sırasında ne yediğiniz, bebeğinizin nasıl büyüdüğünü ve bebeğinizin sağlığını etkilediği görülmüştür.


İkinci üç aylık dönemde dikkat edilmesi gerekenler...

Ebeveyn izni – eşinizle ve ardından işvereninizle görüşün:

  • Bebeğinizin bakımını eşinizle (veya diğer aile üyeleriyle) nasıl paylaşacaksınız?
  • İzne ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?
  • Ne zaman işe dönmeyi düşünüyorsunuz?
  • Bebeğiniz doğduktan sonra işteki rolünüz değişecek mi?


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