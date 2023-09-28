29 Eylül 2023 Koç burcunda Dolunay ve burçlara etkileri

Esenlikler. 29 Eylül saat 12:57’de Koç burcunda bir dolunay gerçekleşecek.

Koç burcunda olduğu için bu dönem savaşçı, girişken, agresif, saldırgan geçebilir. Fakat cesaretimiz de oldukça yüksek, krizlere girmek konusunda gözümüzü budaktan esirgemiyoruz. Ayrıca an haritasında Güneş de oldukça güçlü bir durumda. Kendimizi ifademiz, cesaretimiz güçlü. Güneş de Terazi burcunda olduğu için işin içerisine diplomasiyi ve barış’ı da katabiliyoruz. Fakat bu dönemin ana konuları arasında kendi isteklerimiz ve diplomasi için yapmamız gerekenler’in çekişmesi damgasını vuracak gibi gözüküyor.

An derecesi diğer gezegenlerden açı almıyor. An derecesi haritanın 4. ev dediğimiz dip noktasında. Yani halk, atalar, aile, kökler, gayrimenkul, evlilik, ev sahibi olmak gibi konularda yeni başlangıçlar, girişimler yapabilecek veya cesurca aldığımız aksiyonların sonucunu aldığımız günlerde olacağız.

Haritanın yükselen burcu da Yay. Bu da işin içerisine uzaklar, yolculuklar, seyahat, yabancılar, inançlar, hayat felsefesi gibi konuları ekleyecek. Her durumda oldukça ateş elementi etkili bir dolunay. Aksiyon ve canlılığımız oldukça artacak.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Yükselen koçlar bu dolunayı oldukça belirgin bir şekilde yaşayacaklar. İlişkilerinde kendiniz olmak ve karşımızdaki ile denge kurma teması ağır basıyor olacak. Bu dönemde yaptığımız fevri bir davranış bizi yaralayabilir.

Yükselen Boğa

Bilinçaltı konularının ağırlık kazandığı, geçmişten gelen yaraların daha görünür olduğu bir 15 gün içerisinde olabilirsiniz. İç dünyanızda birtakım huzursuzluklar yaşıyor olabilirsiniz. Bu dönemde sağlığınıza dikkat etmeli, belki bir süre inzivaya çekilmeli veya stresten uzak durmaya çalışmalısınız.

Yükselen İkizler

Arkadaşlarınız ve aşkınız arasında denge kurmaya çalışmak bu dönemde sizi biraz gergin yapabilir. Yine arkadaşlarınızı ve ilişkinizi birlikte ilgilendiren bir konu açığa çıkabilir bu da sizi iyileştirebilir veya yaralayabilir. Dürüst ve net olma zamanı.

Yükselen Yengeç

Kariyeriniz veya genel olarak göz önüne çıkma, toplum içine çıkma ile ilgili konularda gizlide kalmış konuların ön plana çıkması sözkonusu olacak. Hedeflerinizden ve isteklernizden vazgeçmeyin ve bu konuların üzerine cesaretle gidin. Ev, yer değişikliği gibi konular da dönemin öne çıkan konuları arasında.

Yükselen Aslan

Akademik ve eğitimle ilgili konularda birtakım sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. İnançlarınızla ilgili size acı veren bazı gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Akrabalarınızla bir takım fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Uzaklar ve uzaktaki kişilerle ilgili geçmişten gelen yaralarınız gündeme gelebilir. Bu dolunayın üzerine cesaretle gidilen konuların çözüme kavuşacağı bir zaman dilimine işaret ettiğini unutmayın

Yükselen Başak

Derin psikolojik yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Uzun süredir içinizde tuttuğunuz gerçekleri dürüst ve net bir şekilde açığa çıkarabilirsiniz. Bu cesur davranış hayatınıza birtakım krizleri sokmanıza sebep olabilir. Bu dolunay krizlerin acılarınızı dönüştüreceği bir zaman dilimine işaret ediyor. Maddi konularda düşüncesizce harcamalardan kaçının.

Yükselen Terazi

İlişkiler konusunda yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İlişkinizde kendiniz olmak temalı durumların içine düşebilir, istek ve düşüncelerinizi açık bir şekilde dile getirmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olguya direnmeyin. Geçmişte yara aldığınız konuların iyileşmeye başladığını göreceksiniz.

Yükselen Akrep

Sağlık ile ilgili konularda yeni başlangıçlar yapabilir, yeni bir sağlık rutinine girebilirsiniz. Ayrıca bir süredir bekleyen sağlık operasyonları varsa bu dönemde gerçekleşebilir. Beraber çalıştığınız kişilerle tartışmalara girmekten kaçının.

Yükselen Yay

Muhtemel yeni aşk ilişkilerinin başlangıcı olabilir. Varolan ilişkinizde gizlide kalmış konular açığa çıkabilir. Sizi yaralayan, tıkanmış birtakım konuları cesur yüzleşmeler, dürüst ve net iletişim sonucu çözüme ulaştırabilirsiniz.

Yükselen Oğlak

Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelecek. Yeni bir ev değişikliği yapabilirsiniz. Ev’iniz ile ilgili sizi rahatsız eden durumları düzeltebilirsiniz. Aile ile ilgili geçmiş yaralanmalarınızın tekrar gündeme gelmesi sözkonusu. Aile büyüklerinizle veya kariyerinizle ilgili otorite pozisyonundaki kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Kova

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İletişim kanallarından sizi yaralayacak birtakım bilgiler açığa çıkabilir. Daha çok hakkınızı aradığınız bir dönemdesiniz, tartışmalardan, dil yarası oluşturabilecek durumlardan kaçınmalısınız

Yükselen Balık

Finansal konularda yeni girişimler için uygun bir zaman. Ortaklaşa gelirler ve kendi kaynaklarınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Kaynaklarınızla ilgili geçmiş yaralanmaların tekrar gündeme gelmesi sözkonusu. Alacak verecek konularında aceleci davranmaktan kaçınmalısınız.