28 Ekim - 3 Kasım 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gökyüzü çok hareketli. 1 Kasım’da bir Yeniay var, yazısını ayrıca yazacağım. Haftaya Venüs Satürn karesi ile başlıyoruz. İkili ilişkiler açısından oldukça engelleyici ve kötü hissettiren günlerdeyiz. Merkür Uranüs karşıtlığı da hafta başının önemli konularından. Zihnimiz fazlaca değişken, sıkılgan, bir şeye odaklanma konusundan güçlük çekiyoruz.

Merkür Neptün üçgeni hafta ortasının konuları arasında. Bu biraz daha sezgisel zekamızın, duygularımızla aklımızın uyumunun yükseltici bir göstergesi. Devamında ise Merkür Mars üçgeni yaşayacağız. Zihnimizi hızlandıran ve iletişimsel anlamda cesur ve girişken bir dönem getiren bir etki.

Merkür Plüton altmışlığı da yine hafta sonunun etkili açılarından. Bu sefer zihnimiz çok odaklı, fazlasıyla derinlemesine düşünebiliyoruz. Sorgulayıcı zihnimiz oldukça dominant.

Merkür bu açılardan sonra Akrep burcundan Yay burcuna geçiyor. Derinlikli bir durumdan çok yüzeysel, inancı ve iyimserliği oldukça yüksek bir konuma geçiyor.

Venüs Jüpiter karşıtlığı da yine hafta sonunun en iyimser açılarından. Haftanın son günü abartmaya, aşırılıklara kaçmaya çok meyilli olacağız. Fakat belki de Ay’ın en önemli açılarından biri 3 Kasım’da gerçekleşecek. Aslında bu güne kadar çoktan etkisini hissetmeye başladık. Mars Plüton karşıtlığı. Bu çok yıkıcı, patlayıcı, gergin, koparıcı, kriz getiren bir etki. Elimizi çamura sokmaktan, taşın altına sokmaktan korkmuyoruz fakat orası biraz kirli, biraz belki de böcek yuvalarıyla dolu. O yüzden gireceğimiz krizler çok da hoş hissettirmeyebilir. İki düşünüp bir hareket etmeye çalışmak gerekli yoksa küçük olduğunu düşündüğümüz öfke bile bir atom bombasına yol açabilir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Başak burcunda, Merkür ile uyumlu etkileşimde. Önemli konuşmalar, anlaşmalar için elverişli. İşlerimizi güzel yürütmek açısından da oldukça verimli bir gün. Fakat Jüpiter sert açısı ile biraz fazla iyimser ve dikkatsiz olabiliriz.

Salı

Ay Öğle saatlerinde Terazi burcuna geçiyor ve bugün çok fazla açısal etkileşim kurmuyor. Günü ikili ilişkiler ağırlıklı olarak geçiriyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.

Çarşamba

Ay Terazi burcunda ilerliyor ve Venüs ile uyumlu açıda. Bugün sosyal ve ikili ilişkiler açısından oldukça güzel, eğlenceli bir gün. Kadınlarla aramız oldukça iyi.

Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Akrep burcuna geçecek fakat Akrep’e geçmeden Mars ve Plüton ile sert bir etkileşime girecek. Bugün bu etkiye çok dikkat edelim, haftanın en patlayıcı, en tartışmacı, en riskli günü.

Cuma

Akrep Yeniay’ı günü. Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve Satürn ile uyumlu etkileşimde. Bugün çok hoş duygular içerisine olmasak, biraz krizli bir zaman geçirebilecek olsak da özdisiplin ve otokontrolümüz oldukça güçlü.

Cumartesi

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde açısal etkileşimi pek yok. Bugün derinlik isteyen işlerde başarılı olabiliriz, sabrımız, öz disiplinimiz güçlü ihtirasımız ve hırsımız oldukça yüksek.

Pazar

Ay Yay burcuna geçiyor. Haftanın en rahat en güzel günü. Merkür ile Ay’ın kavuştuğunu görüyoruz, iletişim trafiğimiz oldukça yüksek, oldukça iyimser ve özgüvenli bir gün. Ayrıca dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir zira Mars uyumlu açısı ile fiziksel enerji ve cesaretimiz çok yüksek.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan ve uygulama hesabından takip edebilirsiniz;

Instagram: korhankilinckaya

astro24app