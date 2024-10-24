28 Ekim - 3 Kasım 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 28 Ekim - 3 Kasım 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

28 Ekim - 3 Kasım 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 24 Ekim 2024 22:39 Güncelleme: 28 Ekim 2024 00:58
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Esenlikler. Bu hafta gökyüzü çok hareketli. 1 Kasım’da bir Yeniay var, yazısını ayrıca yazacağım. Haftaya Venüs Satürn karesi ile başlıyoruz. İkili ilişkiler açısından oldukça engelleyici ve kötü hissettiren günlerdeyiz. Merkür Uranüs karşıtlığı da hafta başının önemli konularından. Zihnimiz fazlaca değişken, sıkılgan, bir şeye odaklanma konusundan güçlük çekiyoruz.


Merkür Neptün üçgeni hafta ortasının konuları arasında. Bu biraz daha sezgisel zekamızın, duygularımızla aklımızın uyumunun yükseltici bir göstergesi. Devamında ise Merkür Mars üçgeni yaşayacağız. Zihnimizi hızlandıran ve iletişimsel anlamda cesur ve girişken bir dönem getiren bir etki.


Merkür Plüton altmışlığı da yine hafta sonunun etkili açılarından. Bu sefer zihnimiz çok odaklı, fazlasıyla derinlemesine düşünebiliyoruz. Sorgulayıcı zihnimiz oldukça dominant.


Merkür bu açılardan sonra Akrep burcundan Yay burcuna geçiyor. Derinlikli bir durumdan çok yüzeysel, inancı ve iyimserliği oldukça yüksek bir konuma geçiyor.


Venüs Jüpiter karşıtlığı da yine hafta sonunun en iyimser açılarından. Haftanın son günü abartmaya, aşırılıklara kaçmaya çok meyilli olacağız. Fakat belki de Ay’ın en önemli açılarından biri 3 Kasım’da gerçekleşecek. Aslında bu güne kadar çoktan etkisini hissetmeye başladık. Mars Plüton karşıtlığı. Bu çok yıkıcı, patlayıcı, gergin, koparıcı, kriz getiren bir etki. Elimizi çamura sokmaktan, taşın altına sokmaktan korkmuyoruz fakat orası biraz kirli, biraz belki de böcek yuvalarıyla dolu. O yüzden gireceğimiz krizler çok da hoş hissettirmeyebilir. İki düşünüp bir hareket etmeye çalışmak gerekli yoksa küçük olduğunu düşündüğümüz öfke bile bir atom bombasına yol açabilir.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay Başak burcunda, Merkür ile uyumlu etkileşimde. Önemli konuşmalar, anlaşmalar için elverişli. İşlerimizi güzel yürütmek açısından da oldukça verimli bir gün. Fakat Jüpiter sert açısı ile biraz fazla iyimser ve dikkatsiz olabiliriz.


Salı

Ay Öğle saatlerinde Terazi burcuna geçiyor ve bugün çok fazla açısal etkileşim kurmuyor. Günü ikili ilişkiler ağırlıklı olarak geçiriyoruz. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.


Çarşamba

Ay Terazi burcunda ilerliyor ve Venüs ile uyumlu açıda. Bugün sosyal ve ikili ilişkiler açısından oldukça güzel, eğlenceli bir gün. Kadınlarla aramız oldukça iyi.


Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Akrep burcuna geçecek fakat Akrep’e geçmeden Mars ve Plüton ile sert bir etkileşime girecek. Bugün bu etkiye çok dikkat edelim, haftanın en patlayıcı, en tartışmacı, en riskli günü.


Cuma

Akrep Yeniay’ı günü. Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve Satürn ile uyumlu etkileşimde. Bugün çok hoş duygular içerisine olmasak, biraz krizli bir zaman geçirebilecek olsak da özdisiplin ve otokontrolümüz oldukça güçlü.


Cumartesi

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde açısal etkileşimi pek yok. Bugün derinlik isteyen işlerde başarılı olabiliriz, sabrımız, öz disiplinimiz güçlü ihtirasımız ve hırsımız oldukça yüksek.


Pazar

Ay Yay burcuna geçiyor. Haftanın en rahat en güzel günü. Merkür ile Ay’ın kavuştuğunu görüyoruz, iletişim trafiğimiz oldukça yüksek, oldukça iyimser ve özgüvenli bir gün. Ayrıca dışarı aktiviteleri için değerlendirilebilir zira Mars uyumlu açısı ile fiziksel enerji ve cesaretimiz çok yüksek.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 28 Ekim Pazartesi

28 Ekim 2024 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Ay, günü dikkatli Başak burcunda geçiriyor, ancak Merkür bugün erken saatlerde Jüpiter ve Chiron ile çeşitli açılar yapıyor. Jüpiter ve Chiron sekstil bir açıya doğru ilerlerken, bu formasyon bize perspektif ihtiyacını hatırlatıyor. Yeteneklerimizi abartabilir veya durumu hafife alabiliriz ya da alternatifler arasında gidip gelebiliriz. Tam olarak tatmin edici bir karar veya sonuca varmanın zor olduğu bir zaman olabilir, bu da yargıda bulunmayı ve ertelemeyi daha iyi bir seçenek haline getiriyor. Plan yapmadan bir şeye atılmaktan kaçınmalıyız; çünkü şu anda gerekli detayları gözden kaçırmak çok kolay. İletişimde kullanılan kelimelerin ardındaki niyeti okumak kolay değil, bu da küçük yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Gün ilerledikçe, düzenli veya rutin etkileşimler bizi gererken, Venüs ve Mars bir sesquiquadrate açısı yapıyor. Bu geçiş, bakış açımıza göre rekabetçi veya canlandırıcı bir ortam yaratabilir! Yaklaşımlarımız, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız arasındaki farklılıklar, ortak noktalarımızdan daha fazla göze çarpıyor gibi görünüyor ve ilişkilerimizde gerilimler yaşanması muhtemel. Düşüncesizce yapılacak hareketler, özellikle de alışverişler konusunda dikkatli olabiliriz. Bu geçiş, iştahımızı kabartabilir veya hırslarımızı harekete geçirebilir. Diğerleri hakkında, muhtemelen değerlerimiz ve zevklerimizle ilgili rahatsız edici duygular yaşayabilir ya da başkalarını fazla agresif veya sert bulabiliriz. Yine de bu, bastırdığımız ihtiyaç ve arzuları fark etme zamanı da olabilir. Bu gömülü ihtiyaçlarla, daha sağlıklı bir ilişki kurmak yardımcı olabilir, ancak önce şu anda yüzeye çıkan sorunları çözmemiz gerekiyor.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Koç, bugün, bir yandan keşfetme arzusu ile diğer yandan tanıdık olana duyduğun özlem arasında biraz gerginlik yaşayabilirsin. Sosyal hayatın kafa karıştırıcı olabilir. Başkalarıyla etkileşimlerinde olumlu bir enerji hissetsen de, bir yanın ne istediğini sorgulayabilir veya kendi istediğin gibi hareket etmek için sabırsızlanıyor olabilirsin. Yine de bu gerginlik veya hayal kırıklığı, iyileştirme yapma isteğini uyandırabilir. Rekabetçilik, kendini geliştirme motivasyonu sağlayabilir, ancak bugün sabırsızlık seni bir yere götürmez. Gün ilerledikçe fazla düşünmeyi bir kenara bırakmak ve içgüdülerinle bağlantı kurmak daha kolay hale geliyor. Aktif dinlenme zamanı önem kazanabilir. Evle ilgili konulara veya uzun vadeli projelere odaklanmak isteyebilir ve geleceğe dair bir hayalden ilham alabilirsin. Daha ideal bir ev yaşamı için, sıkı çalışmaya yönelik motivasyonun bugün güçlü. Başkaları senin özel enerjini takdir ediyor.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün, bir meseleye ya da sohbete nasıl yaklaşacağını bilemeyebilirsin ve insanlar dalgalı bir ruh halinde olabilir. Bu tür sorunlar geçicidir ve kalbinde ne olduğunu anlamanı sağlar. Sabırsızlığa dikkat etmek en iyisi, çünkü bu zaten gergin olan durumları daha da kötüleştirebilir. Gün ilerledikçe, Mars-Neptün üçgeni devreye giriyor ve uyum sağlamak daha doğal hale geliyor. Bir proje, yeni bir girişim, kişisel bir ilgi alanı, bağlantı veya çalışmalar konusunda harekete geçme arzusu güçlü olabilir. Bir arkadaş veya grup ile bağ kurmuş veya onlardan ilham almış hissedebilirsin. Diğerleriyle aranda sezgisel veya ruhsal bir bağlantı hissederek, etkileşimlerin gelişebilir. İş birliği başarılı olabilir ve ilgi odağı haline gelebilir. Bir hayali gerçekleştirmek veya bir adım atmak, seni daha güçlü ve amaç dolu hissettirebilir. Diğerleri, bir şeyler yapmak veya gerçekten ilgilendiğin bir konuda bağlantı kurma motivasyonunu artırabilir. Hem coşkulu hem de hassassın ve bu seni başkalarına sevimli kılıyor.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili İkizler, genel olarak, ilişkilerini geliştirmek ve kendine çekmek için iyi bir zamandasın, ancak bugün bazı can sıkıcı farklılıklar veya gergin duygularla yüzleşmen gerekebilir. Aslında, temel düzeyde, birine, bir fikre veya projeye ısınmak zor olabilir. Genel bir sabırsızlık, karşılıklı etkileşimleri karmaşık hale getirebilir. Bu durum can sıkıcı olabilir, ancak aynı zamanda seni farklı düşünmeye de teşvik edebilir. Anlaşmazlıklar zihnini harekete geçirebilir; aynı fikirde olman gerekmez. Gün ilerledikçe olumlu bir ruh haline girmek daha kolay hale geliyor. Kişisel olarak senin için önemli bir şeyi inşa etme veya geliştirme çabaların için harika bir gün olabilir ya da önemli projeler ve girişimlerin temellerini atabilirsin. Mars'ın, ikinci evinde Neptün ile uyum içine girmesiyle, gerçekten neye değer verdiğin ve yeteneklerin hakkında benzersiz bir sezgin var. İlham aldıkça enerjin artıyor, bu yüzden hayal kurmak, kaynaklarını toplamak veya ilham aramak için bu zamanı değerlendirebilirsin. Doğal olarak sıradışı ve harika fikirlere ve şeylere yönelmen mümkün.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yengeç, Ay bugün iletişim alanında ve bağlantı kurma, düşünme ve konuşma konularında her zamankinden daha meşgulsün. Bugün, yakınındaki biriyle olan, değerlerindeki farklılıklar ön plana çıkabilir. İsteklerini bilinçli olarak yavaşlatmaya ve kontrol altına almaya çalışmak iyi bir fikir olabilir; şu an çok acil ve önemli gibi görünse de, bu istekler daha sonra aynı ağırlığı taşımayabilir. Gün ilerledikçe bu daha doğal hale geliyor, çünkü enerjiler hayal gücü ve sezgiye katkıda bulunmak için güçleniyor. Şimdi başkaları üzerinde, özellikle ilham verici bir etkide bulunabilirsin. Bir hayali veya vizyonu paylaşmak tatmin edici olabilir ve ilham aldıkça motivasyon ve enerji seviyelerin artar. Sezgilerin aktif ve isabetli, özel biriyle ya da belirli bir projeyle olan bağların yoğun duygularla dolu olabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, bugün Venüs ile Mars arasında küçük ama zorlu bir açıyla, başkalarında bir miktar çocukça davranışla veya kendinde sabırsızlıkla yüzleşebilirsin. Bu durum zor olsa da, duygusal düzeyde bir miktar mesafe sağlamaya çalışmak faydalı olabilir. Küçük meseleler üzerinde sorun çıkarmaktan kaçınmaya çalış, ancak tetiklenmeye yatkın alanlara da dikkat et. Gün ilerledikçe gerginliği bırakmak çok daha doğal hale geliyor. Desteklendiğini hissedebilir veya destekleyici bir rol üstlenebilirsin. Özel konuşmalardan, bir sırrı öğrenmekten veya gözlem yapmaktan fayda görebilirsin. Mars, gizlilik alanından Neptün ile uyum içinde hareket ederken, derin arzularını veya gizli hayallerini ve fantezilerini ifade etme yolları açılıyor. Paylaşılan etkinlikler veya açıklamalar yoluyla bir ilişki yeni bir seviyeye ulaşabilir. Gözden kaçırdığın veya fark etmediğin bir şey ortaya çıkarak durumu tamamlayabilir ya da bir mesele yerli yerine oturabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, Ay gün boyunca burcunda ilerliyor ve dünyaya her zamankinden daha duygusal bir bakış açısıyla yaklaşıyorsun. Bugünkü Venüs-Mars geçişi gerginlikleri ortaya çıkarabilir. İlişkiler sıcak-soğuk bir şekilde ilerleyebilir, çünkü şu anda etkileşimlerinde ve hislerinde pek az şey öngörülebilir. İnatçılığa eğilimli olabilirsin, ancak bu tutumdan uzak durabilirsen daha iyi durumda olursun. Ortamına karşı aşırı hassasiyet de mümkün. Gün ilerledikçe gerginliği bırakmak daha kolay hale geliyor. Bir partner veya arkadaş seni en çok teşvik eden kişi olabilir. Güçlü duygular, özellikle bir hayal veya fanteziyle ilgili bir konuda kararlı adımlar atmanı sağlayabilir. Mars, Neptün ile uyum içinde hareket ederken içgüdülerin iyi çalışır. Arkadaşlar ve partnerler ile iş birliği yapmak veya bağ kurmak için güzel bir zaman, çünkü sezgisel bir bağ hissi mevcut. Yavaşlayıp tempoyu ayarlamak, sezgilerinin devreye girmesi için en mantıklısı olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, Ay gün boyunca burcunun hemen öncesindeki burçta ilerlerken, içsel çalışma yapmak için harika bir pozisyondasın. Venüs-Mars geçişi seni biraz huzursuz bırakabilir. Değerlerini tehlikeye atabilecek aşırılıklara veya faaliyetlere dikkat etmelisin. Normalde göz ardı edebileceğin bir şeye tepki vermen veya kendini yanlış ifade etmen kolay olabilir. Kararsızlık rahatsız edici olabilir, ancak kötü kararlar almaktan iyidir. Bugün acele etmemek en iyisi, çünkü zamanlama biraz ters olabilir ve ilişkilerinde gerilim kolayca ortaya çıkabilir. Ancak, gün ilerledikçe sorunlu alanları ve fazla düşünmeyi bırakmak daha kolay hale gelebilir. Sezgilerini takip etmek, sana daha güçlü bir amaç hissi veya netleşmiş hedefler getirebilir. İş, sağlık ve hayat yolculuğu hedeflerin şimdi hayal gücüyle güzelce birleşiyor. Bu aynı zamanda bir kişiye ya da bir projeye güçlü bir çekim veya büyülenme zamanı olabilir. Bir bağlantının veya uğraşın incelikli ya da nüanslı yönleri dikkatini çekerken, pratik detaylar gözünden kaçabilir. Birebir ilişkilerde güçlü bir sezgisel uyum yaşanabilir. Projelerine ve iş çabalarına destek bulabilir veya işine daha bağlı ve ilham dolu hissedebilirsin. Görevlerin ne kadar yaratıcı ya da ilham vericiyse, o kadar üretken olursun.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, bugün isteklerini net bir şekilde görmek kolay olmayabilir, çünkü sahip olmadıklarına veya özellikle tatmin edici olmayan kısa vadeli hedeflere odaklanıyor olabilirsin. Belirli bir inanç hakkında bir anlaşmazlık, seni hafifçe sinirlendirmenin ötesine geçiriyorsa; bunun derinlerde başka bir şeyi tetikleyip tetiklemediğini düşün. Sorunların kaynağı üzerinde çalışmak şu anda karmaşık gelebilir, ancak sonunda ödüllendirici olabilir. Neyse ki, sabırlı olmak günün ilerleyen saatlerinde daha kolay hale geliyor. Mars'ın bu günlerde ruhsal alanında bulunması, kendini günlük rutinden çıkarmanı özellikle faydalı kılabilir. Mars bugün Neptün ile uyum sağlıyor, bu da inancını, iyimserliğini ve hislerini güçlendiriyor. İnsanlar destekleyici veya yardımsever olabilir. Zevklerin sıradışı, insanlara ve kavramlara olan anlayışın ise hoş bir şekilde artmış durumda.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, bugün biriyle bazı konularda aynı fikirde olmayabilirsin ve şu anda üstesinden gelinmesi gereken konular olabilir. Bu durum biraz sinir bozucu olsa da, gerginlikler aynı zamanda iyileşme arzusunu da teşvik edebilir. Tartışmalar, bugün fikir ayrılıklarını kişisel olarak alma eğilimiyle tamamen başka bir şeye dönüşebilir. Rekabet, şu an için yapıcı veya teşvik edici olmaktan ziyade daha çok rahatsız edici gelebilir. Şu anda anlık arzuların ve hislerin ötesini görmek kolay değil, bu da muhtemelen tatmin edici olmayan kısa vadeli hedeflerin peşinden gitmene yol açabilir. Ancak gün ilerledikçe, fazla düşünme eğilimini bir kenara bırakmak daha kolay hale geliyor. Hayal gücü ve fantezi ön planda. Bir Mars-Neptün etkisi devreye giriyor, duygularını harekete geçiriyor ve sezgilerini canlandırıyor; sorunları aşmana, iyileşmene veya bir hayali takip etmene yardımcı olan aktivitelere yöneltiyor. İlham arttıkça enerji seviyelerin de yükseliyor, bu yüzden en iyi sonuçları almak için anlamlı aktiviteleri veya gerçekten sevdiğin şeyleri seç. Gözlerden uzak veya özel olan aktiviteler en çekicisi olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, Venüs'ün ruhsal alanında bulunduğu dönemde, duygusal anlamda kendini gözlemleme sürecindesin. Bu, aşk hayatın için en doğrudan dönem olmasa da, eski tutumları bırakmak ve yeni deneyimlere ve duygulara yer açmak için iyi bir zamandır. Ancak, bugünün enerjileri gömülü sorunları ortaya çıkarma eğilimindedir ve kötü duygusal kararlar verme olasılığı vardır. Anlık arzularına dikkat et, çünkü bu seni yanlış bir yola yönlendirebilir. Bu dönem, bir partnerle aynı fikirde olmak veya bir konuyu müzakere etmek için pek uygun değil. Ancak bu, yalnız bir şey yapma veya bir planı ya da hedefi yeniden gözden geçirme fırsatı sunar; bu da nihayetinde sana fayda sağlar. Gün ilerledikçe zamanlama düzelir. Aslında, meseleleri en iyi şekilde değerlendirme yeteneğin artar. Mars-Neptün geçişi devreye giriyor ve biriyle özel bir bağlantı kurma veya biriyle harika fikirler ve sonuçlara ulaşma fırsatı olabilir. İletişimler özellikle anlamlı hale gelebilir ve ister destekleyen sen ol, ister başkası seni güvence altına alsın, bağ kurmak için harika bir zamandır. Sorunlara yaratıcı çözümler bulmak daha kolaydır ve kendini daha ilham verici hissettikçe daha enerjik olabilirsin. Konuşmalar veya düşünceler ve fikirler özellikle hayal gücü dolu veya canlıdır.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, bugün, sosyal hayatın ve kişisel ilgi alanların açısından genel olarak iyi bir durumdasın, çünkü transitler arkadaşların ve topluluklarla olan tutumunu olumlu hale getiriyor. Ancak, bugün sabırsızlık önemli bir faktör olabilir. Genel atmosfer biraz gergin hissedilebilir; eğer kötü bir gün geçiriyorsan, bu durumu dünyaya yansıtıyor olabileceğini düşün. Bu da kısır bir döngü yaratabilir. Zamanlama sorunlarını ciddiye almamaya çalış. Durumları veya başkalarını zorlamak için uygun bir zaman değil, ama içsel huzursuzluğu pozitif eyleme ve iyileştirmelere dönüştürmek için kendini zorlamak için iyi bir zaman. Gün ilerledikçe, sorunları serbest bırakmana yardımcı olan bir Mars-Neptün açısı devreye giriyor. İşlerinde, pratik uğraşlarında ve ilgi alanlarında daha fazla anlam veya sihir arıyor olabilirsin. Bu, sağlık veya iyilik halleri keşifleri, iyileşme hedefli etkinlikler, iyi alışveriş fırsatları ve organik bir şekilde gelişen sorun çözme süreçleri için harika bir zaman olabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Balık, bugün, duygusal değerlere ve projelere yaklaşırken nesnel olmanın zor olabileceği bir dönemdesin. Bakış açın, güçlü duygulardan fazlasıyla etkilenebilir. İhtiyaçlar gibi hissettiğin istekler olabilir veya enerjini nereye yönlendireceğini bilemeyebilirsin. Bazen sıcaklık eksikliği hissedilirken, diğer zamanlarda her şey fazla ısınabilir. Hedeflerine doğru çalışmak için genel olarak iyi bir zaman olsa da, bugün bazı yanlış adımlar atılabilir. Gün ilerledikçe, başkalarına yardım ettikçe ve paylaştıkça, doğal olarak kaynakları kendine çektiğini görebilirsin. Anların tadını çıkarmak veya nefes almak için yavaşlamak en iyi yaklaşımın olabilir. Sıkışmış duyguları yaratıcı ve hayal gücü gerektiren kanallar aracılığıyla serbest bırakmak özellikle faydalı olabilir. Kişisel çekiciliğin ve caziben yüksek. Herkes senden bir parça almak istiyor gibi görünüyor! Güçlü duygular ve dürtüler seni yeni bir yöne itebilir; harekete geçme isteği güçlü ama aynı zamanda sezgilerinin devreye girmesi için kendini dengelemen gerektiğini de kabul ediyorsun.


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