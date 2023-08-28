27 Ağustos - 11 Ekim Mars Terazi burcunda

"Başkalarının size olan davranışlarından izin verdiğiniz kadarı, kendinize verdiğiniz değerin yansımasıdır."

27 Ağustos'tan 11 Ekim'e dek hayat gündemlerimiz değişiyor! Tutulmalarla birlikte 1,5 yıllık kadersel gündemimizin şekilleneceği günlere başlıyoruz. Enerjimizi; ilişkilerimize, yaşamımızda denge bulmaya, kendimize ve diğerlerine adil olmaya yönlendiriyoruz. Bugünlerde kendimizle olan ilişkimizi anlamak, dengelemek ve iyileştirmek için ilişkilerimiz, evliliğimiz, ortaklıklarımız bize ayna tutacak.

Bugünlerde; daha nazik, sosyal, diplomatik, aşırılıklardan uzak, arabulucu ve adil hareket ettikçe 14 Ekim Tutulmasıyla desteklenecek, kendi değerimize eş olanla, hayattan hakkımız olanla buluşarak ilerleyebileceğiz. Enerjimizi sanat, ilham alanlarına yönlendirdikçe doğru kullanabileceğiz. Evlilik, estetik, hukuk, adalet, moda, sanat, dekorasyon, alışveriş konuları gündemimize gelecek.

Bugünlerin gölgesi; yalnız kalma, kaybetme korkusuyla ilişkiyi sürdürmek, huzursuzluk veya tartışma yaşama korkusuyla bir şeyleri alttan almak, içimize atmak, gerçek isteklerimizi ve düşüncelerimizi ortaya koymamak, kendimizi arka plana atmak, onay alma ihtiyacıyla diğerlerinin beklentilerine göre hareket etmek, beğenilmek için estetik ve imaj değişimlerine başvurmak, net olmayan pasif davranışlar sergilemektir.

Şayet gölgeye düşüyorsak 14 Ekim Tutulmasına doğru; haksızlıklar, adaletsizlikler, öfke patlamaları yaşayabilir, içimize attıklarımızdan ötürü bel - böbrek sorunları ile karşılaşabilir, diğer insanların bizi önemsemeyen, sınırlarımızı ihlal eden davranışları ile karşılaşarak kendimize gelebiliriz. Hayat kendimizden fazla değer verdiğimizi bizden uzaklaştırarak bizi kendi değerimize uyandırabilir. "Başkalarına evet derken, kendine hayır demediğine emin ol."

Kendimizi olduğumuz gibi görüp sevebildiğimizde, kendi karakter ve düşüncelerimize sadık kalarak sahip çıkabildiğimizde, net ve kendinden emin olan ışığımız; saygıyı, takdiri, kendine değer olan aşkı yaşamına çeker.

Her şeyi güzelleştiren, dönüştüren, iyileştiren sevginin güzelliklerini yaşamak için yaşamındaki herkesin senden bir parça olduğunu görerek yaşama ve kendine sevgiyle dokun. Yaşamda birbirimize eşlik ederek yaşamanın, bir ve birlik olmanın güzelliklerine aç kendini. Çünkü sevgi, en büyük güçtür.

Ruhuna denk olan ruh eşinle buluşmaya, ilahi döngüden sana değer olanı almaya, kendini doya doya yaşamaya hazır ol!

Burçlara etkileri nasıl olacak?

(Özellikle yükselen burcunuza göre okumanız tavsiye edilir.)

Koç: Yaşamımızdaki her insan, kendimize nasıl davrandığımızın aynasıdır. İlişkilerin, evliliğin, ortaklıkların aracılığıyla kendine olan yaklaşımını görerek kendinle ilişkini güzelleştirebilir, yaşamına denge getirebilirsin.

Boğa: Emeklerinin, ürettiklerinin, fedakarlıklarının karşılığını almak istersen kendine; dinlenmek, durmak için de izin ver ve iş yaşamında yalnızca senin çabalamadığından emin ol. Hayat koşturmacasına yetişmeye çalışırken; bedenine, ruhuna iyi bak.

İkizler: Sen kendi hayatının Güneş'isin. Hayatının merkezinden çıkarak diğerlerini merkeze aldığında, onların istediği kişiye dönüştüğünde tüm evrenin dağılabilir ve dengesini kaybedebilir. Kendi merkezine dönerek ışığına, kalbine gereken değeri verdiğinde tüm yaşam seninle birlikte akacak ve kendine güvendikçe; aşkı, ruhuna eş olanı, takdiri ve başarıyı yörüngene çekeceksin.

Yengeç: Diğerleri kendi yaşamayadığı hayalleri sende görmek, kendi hayallerinin, beklentilerinin yükünü sana yüklemek isteyebilir. Ailen, içinde bulunduğun toplum sende kendini görmek isterken, sen gerçekte ne istiyorsun? Aile, ev, yaşam alanı gündemlerin hareketlenirken, kendi gerçeğini bularak, değerine doğma vakti.

Aslan: Çocuk kalbinden geçen isteklerin için harekete geçme, sözlerinle, yaratıcı düşüncelerinle fark yaratma vakti! Sosyalleştiğin seyahatler, haberleşmeler, iletişim trafiği gündemine gelirken, tatlı dilinle herkesi etkileyebilirsin. Diğerlerinin düşüncelerinin gerçek isteklerini etkilemediğinden emin ol.

Başak Kendine, bedenine, emeklerine, zamanına ne kadar değer veriyorsan, yaşam sana onu getirir. Sana değer olmayanı yaşamında tuttukça 'ben buna değerim' mesajı verdiğin için onu çekmeye devam edersin. Sahip olduklarının, ruhunun, kalbinin, yeteneklerinin, kazançlarının çok değerli olduğunu unutma, sana ait olana kavuşmak için kendine inanmaya devam et.

Terazi: Hayat boyu kendini bulmak için yaşayan insan, kendine yaklaştıkça ruhuna eş olanı yaşamına çekermiş. Kendiyle tam ve bütün olduğunda gerçek kimliğini bulur, esas onunla buluşmayı bekleyen gerçek olanla kavuşurmuş. Ruhuna eş olanla buluşmak, hayatın adaletinden hakkını her alanda almak istersen, tutulmalara doğru hayatında doğru dengeleri kurup kurmadığına uyanma vakti.

Akrep: Kendine yeniden doğmak üzere kabuğuna çekilerek yaşamındaki dengeleri gözden geçirme ve herkesi, her şeyi olması gereken yere koyma zamanlarındasın. Ekim ayında hareketlenmeye başlayacak yaşam gündemlerine dek geleceğe hazırlık yaparken, geçmişe dair konuları tamamla ve ruhunu dinlendir. Bugüne dek sana haksızlıklar yaşatmış olanları görüp arınarak, değerine denk insanlara alan açmaya izin ver.

Yay: Hayallerine adım adım yaklaşacağın zamanlardan geçerken, seni destekleyerek yükselten, değerini yaşadığın gerçek arkadaşlıkları gördüğün günlerdesin. Sosyal, hareketli günler başlıyor, seçkin ve aşk dolu buluşmalar, sanatsal aktiviteler seni bekliyor! Bugünlerde diğerlerinin beklentilerine göre hareket etmektense, özünü koruyarak kalbine ve ruhuna yaraşır şekilde çizgini ortaya koymaya devam et.

Oğlak: Bugünlere gelmek, ışığını parlatmak, hedeflerine kavuşmak için çok emek verdin. Şimdi verdiğin emeklere, geçtiğin yollara gereken değeri vererek kendine adil olma, hayallerine ve özlemlerine kavuşmak için ilerlemeye devam etme vakti. Sadece kendinden gelecek onay ve saygıya ihtiyacın olduğunu unutma, kendinle gurur duy!

Kova: Kader çarkı yavaş yavaş dönüyor, ilahi adaletle her şey ve herkes yaşamında olması gereken yere kavuşuyor. Bugünlerde yaşama güvenerek işaretleri takip et. Renkli seyahatler, uzak bağlantılar, ticari konular, eğitimler, alacağın haberler sana ışık tutacak, bakış açını ve davranışlarını hayallerini gerçekleştirmek üzere yenileyeceksin.

Balık: Kendine yeniden doğacağın, gücüne ve sana değer olana kavuşacağın hareketli gündemlere başlıyorsun. Bugünlerde sana iyi gelmeyen düşüncelerinin, korkularının seni nelerden alıkoyduğunu görebilir, hakkın olanı almak, değerine eş olanla buluşmak için ayağa kalkarak harekete geçebilirsin. Alacakların, ortaklıkların ve mali gündemlerinde kendine adil olmayı, isteklerinin peşinden gitmeyi unutma.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi