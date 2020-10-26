26 Ekim - 1 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 26 Ekim - 1 Kasım haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

26 Ekim - 1 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
26 Ekim 2020 Pazartesi

Merhaba. Bu hafta gezegensel görünümler oldukça az fakat olanları da hayatımıza beklenmedik sürprizler getirecek gibi görünüyor. Ayrıca geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da ikili ilişkiler vurgusu ön planda. Merkür ve Venüs Terazi burcuna giriş yapacaklar. Özellikle Venüs için oldukça güzel bir etki olduğunu söylemeliyim. İkili ilişkiler daha uyumlu ve ahenkli bir hale gelecek. Kasım ortasına kadar kendimizi, etrafımızı güzelleştirmek ve sosyalleşmek için faydalı bir ay yaşayacağız.


31 Ekimde bu ayın 2. Dolunay’ını yaşıyor olacağız. Normalde her ay 1 Yeniay ve 1 Dolunay yaşanır fakat bazı yıllarda 12 yerine 13 Dolunay yaşanabilir. Bu duruma “Mavi Ay” diyoruz. Mavi Ay’ın astrolojik olarak ayrıca bir önemi yok. Hristiyanlıkta cadılar bayramı olarak kutlanan bir zaman dilimi.


Maviay’ın etkisi yazımın başında söylediğim gibi oldukça sürprizli ve ikili ilişkiler temasına vurgu yapan bir an haritası var. Maddi konular ve ikili ilişkilerde sürprizlere gebe bir haftaya giriş yapıyoruz. Kasım ayının ilk yarısını da etkileyecek.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Yaratıcı faaliyetler açısından olumlu bir gün. Bugün daha duygusal hassas ve alıngan olabiliriz.


Salı

Ay, Balık burcundaki seyrine devam ediyor. Bugün bir gün öncesine göre duygularımız daha da yoğun. Ay, Neptün ile kavuşum yapıyor. Daha duygusal, romantik, kaçışlara ve bağımlılıklara kaçabileceğimiz, tembellik yapabileceğimiz bir gün olabilir.


Çarşamba

Bugün Merkür ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. Hayatımızdaki ikili ilişkiler, denge, uyum konularının bir aylık vurgusu bu günden itibaren başlıyor. Ay, sabah saatlerinde Balık burcunda, öğle saatlerinde Koç burcuna geçiş yapıyor, günün ikinci yarısı daha girişken ve enerjik.


Perşembe

Ay, Koç burcunda Mars ile kavuşum açısı içerisinde olacak. Sakin başlayan hafta gergin devam ediyor. Bugün agresif ve düşüncesizce tavırlardan, tartışmalardan uzak duralım.


Cuma

Ay, öğle saatlerine kadar koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Öğle saatlerinde zorlu görünümler yapan ay yine gerilimli ve iş temposu açısından yoğun, duygusal olarak ihtiyaçları karşılanmamış veya soğuk hissetmemize sebep olsa da akşama doğru sakinleşeceğiz ve gün huzurlu bitecek.


Cumartesi

Dolunay Günü! Ay Boğa burcunda Uranüs ile kavuşum açısı yapıyor. Hafta sonu oldukça sürprizli, aykırı ve eğlenceli geçecek gibi gözüküyor. Bugünlerde biraz daha isyankâr bir tavırda olabiliriz.


Pazar

Güneş Uranüs karşıt açısı kesinleşiyor. İsyankâr tavırların, rutinden kaçışın, eğlence arayışı ve yaratıcı fikirlerin devam ettiği bir gün. Özellikle ikili ilişkiler açısından sürprizlere hazır olun.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

26 Ekim 2020 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Anın sıcaklığına kapılmış hissetseniz de, çok ani bir karar vermeden önce en az bir kez düşünmeniz gerekir. Aklınızı başınıza alın ve doğru bir yol izleyin.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgiliniz için yemek pişirmek gibi bazı romantik şeyler için harika bir gün, ancak fatura ödemek gibi resmi işler için değil. Bugün daha duygusalsınız.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çalışma haftanızın sıkıntısını dengelemek için biraz heyecana ihtiyacınız var. Spor veya rekabete ilgi duymuyorsanız, kendinize meydan okumak için başka bir yol bulun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arabaya ya bisiklete binin, yürüyüşe çıkın. Ne olursa olsunbulunduğunuz yerde kalmayın. Mekan değişikliği ruhunuz ve aşk hayatınız için harikalar yaratacak güçte.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeniliklere açık olmaya istekliyseniz, muhtemelen evren de sizi birçok güzel fırsatla karşılayacak. Flört etmeye evet deyin. Davetlere evet deyin. Her şeyden önce aşka evet deyin!
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün uzun vadeli düşünmüyorsunuz, bu yüzden bağlılık içeren herhangi bir şey için söz söylemekten kaçının. Sevgiliniz daha fazlasını istiyorsa, biraz beklemesi gerektiğini ima edin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Önem verdiğiniz biri yeni bir ilişkide, yeni bir işte veya belki de yeni ve pahalı bir satın alımda karar vermekte zorlanıyor. Davranışlarını not edin ve ona yardım etmeye çalışın.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Olmak istediğiniz kadar meşgulsünüz ve yaptığınız işler de eğlenceli. Ortaya çıkan işlerle guru duymaya devam edin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Geleceğiniz ne kadar büyük ve ihtişamlı görünmeye devam ederse etsin, biraz mütevazı olmak her zaman işe yarar. Ancak kendinizi de bu uğurda sakın ezdirmeyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mizah duygusu tüm ilişkilerde anahtardır; romantik ilişkiler, arkadaş canlısı olanlar ve kendinizle olan ilişkiler. Bu özellik aynı zamanda kendinizle barışık olduğunuzu da gösterir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hissettiğiniz o iyi ve zeki enerji, insanları anlamanıza yardımcı oluyor. Tabii ki, onu herhangi bir şey için kullanabilirsiniz, ancak sezgilerinizi güçlendirmek amacıyla kullanmak için daha iyi bir zaman!
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hediyeler ve çiçekler güzeldir, ancak bazen romantizmi sizi elinizdeki meseleden uzaklaştırabilir. Siz ve partneriniz odağınızı değiştirmelisiniz. Asıl düşünmeniz gereken bu ilişkide nasıl bir denge kurabileceğiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kalbiniz ne kadar hızlı atıyor olursa olsun, bugün olayları mantıklı bir şekilde görmeniz gerekiyor. Bunu yapabilirsiniz ama başta zor gelebilir. Şu an için bu endişeyi görmezden gelmeye çalışın.

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