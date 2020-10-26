26 Ekim - 1 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba. Bu hafta gezegensel görünümler oldukça az fakat olanları da hayatımıza beklenmedik sürprizler getirecek gibi görünüyor. Ayrıca geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da ikili ilişkiler vurgusu ön planda. Merkür ve Venüs Terazi burcuna giriş yapacaklar. Özellikle Venüs için oldukça güzel bir etki olduğunu söylemeliyim. İkili ilişkiler daha uyumlu ve ahenkli bir hale gelecek. Kasım ortasına kadar kendimizi, etrafımızı güzelleştirmek ve sosyalleşmek için faydalı bir ay yaşayacağız.

31 Ekimde bu ayın 2. Dolunay’ını yaşıyor olacağız. Normalde her ay 1 Yeniay ve 1 Dolunay yaşanır fakat bazı yıllarda 12 yerine 13 Dolunay yaşanabilir. Bu duruma “Mavi Ay” diyoruz. Mavi Ay’ın astrolojik olarak ayrıca bir önemi yok. Hristiyanlıkta cadılar bayramı olarak kutlanan bir zaman dilimi.

Maviay’ın etkisi yazımın başında söylediğim gibi oldukça sürprizli ve ikili ilişkiler temasına vurgu yapan bir an haritası var. Maddi konular ve ikili ilişkilerde sürprizlere gebe bir haftaya giriş yapıyoruz. Kasım ayının ilk yarısını da etkileyecek.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Balık burcunda ilerliyor. Yaratıcı faaliyetler açısından olumlu bir gün. Bugün daha duygusal hassas ve alıngan olabiliriz.

Salı

Ay, Balık burcundaki seyrine devam ediyor. Bugün bir gün öncesine göre duygularımız daha da yoğun. Ay, Neptün ile kavuşum yapıyor. Daha duygusal, romantik, kaçışlara ve bağımlılıklara kaçabileceğimiz, tembellik yapabileceğimiz bir gün olabilir.

Çarşamba

Bugün Merkür ve Venüs Terazi burcuna geçiyor. Hayatımızdaki ikili ilişkiler, denge, uyum konularının bir aylık vurgusu bu günden itibaren başlıyor. Ay, sabah saatlerinde Balık burcunda, öğle saatlerinde Koç burcuna geçiş yapıyor, günün ikinci yarısı daha girişken ve enerjik.

Perşembe

Ay, Koç burcunda Mars ile kavuşum açısı içerisinde olacak. Sakin başlayan hafta gergin devam ediyor. Bugün agresif ve düşüncesizce tavırlardan, tartışmalardan uzak duralım.

Cuma

Ay, öğle saatlerine kadar koç burcunda ilerlemeye devam ediyor. Öğle saatlerinde zorlu görünümler yapan ay yine gerilimli ve iş temposu açısından yoğun, duygusal olarak ihtiyaçları karşılanmamış veya soğuk hissetmemize sebep olsa da akşama doğru sakinleşeceğiz ve gün huzurlu bitecek.

Cumartesi

Dolunay Günü! Ay Boğa burcunda Uranüs ile kavuşum açısı yapıyor. Hafta sonu oldukça sürprizli, aykırı ve eğlenceli geçecek gibi gözüküyor. Bugünlerde biraz daha isyankâr bir tavırda olabiliriz.

Pazar

Güneş Uranüs karşıt açısı kesinleşiyor. İsyankâr tavırların, rutinden kaçışın, eğlence arayışı ve yaratıcı fikirlerin devam ettiği bir gün. Özellikle ikili ilişkiler açısından sürprizlere hazır olun.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…