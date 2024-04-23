24 Nisan Akrep dolunayının burçlara etkileri

24 Nisan Çarşamba günü 02:48'de Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Akrep dolunayının burçlara etkilerini astrolog Şeyda Özsoy HTHayat Youtube kanalında anlattı.

"Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarında önemli gezegen yerleşimleri olanlar bu dolunaydan önemli etkiler alacak" diyen Astrolog Şeyda Özsoy Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarının her biri için genel dolunay etkilerini de anlattı. İşte yükselen burçlara göre 24 Nisan 2024 Akrep dolunayı etkileri...