24 - 30 Haziran 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 24 - 30 Haziran 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

24 - 30 Haziran 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 19 Haziran 2024 23:42
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Esenlikler. Bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Satürn’ün geri harekete başlayacak olması. Satürn bizi engelleyen, kısıtlayan, korkutan, sorumluluk getiren etkilere sahiptir ve retro harekete başlayacak olması işleri daha da yavaşlatabilir, daha da engelleyebilir, zamanlama problemleri yaratabilir, geriye dönüp düzeltmemiz gereken durumlar yaratabilir. Bu etki aslında bu haftadan çok önümüzdeki birkaç ayın konusu olacak.


Merkür Satürn üçgeni ile haftaya başlıyoruz. Zihinsel olarak odaklanabildiğimiz, disipline olabildiğimiz birkaç gün yaşayacağız. Devamında Venüs ile Mars uyumlu etkileşime girecek, bu da enerjimizi, ikili ilişkilerdeki tutkumuzu artıracak, almak isteyebileceğimiz cesur aksiyonlar için cesaretimizi ve zamanlama becerimizi artıracak.


Satürn geri hareketiyle aynı günlerde yani haftanın ve ayın son günlerinde Merkür Uranüs ile de uyumlu etkileşimde. Hafta başında disiplinli, fazla gerçekçi ve biraz geleneksel düşüncelerle başlasak da hafta sonunu yenilikçi, ilerici düşüncelerle, sürpriz fikirlerle geçireceğiz.


Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay, Kova burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Ay Jüpiter ile üçgen açıda olacak. Günü özgüvenli, mutlu, şanslı hissettiğimiz bir durumda geçirebiliriz. Ay Kova’da entelektüel faaliyetlere, bilgi edinmeye yönelik çalışıyor.


Salı

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Uranüs ile sert açı yapacak olan ay günü çok sürprizli, asi, çok değişken bir noktaya getirebilir. Bugün tartışmalara dikkat.


Çarşamba

Ay Balık burcuna geçiş yapıyor. Bugün çok iyimser, kendimizi kandırma noktasında iyimser olabiliriz çünkü hem Balık etkisi hem de Ay’ın Jüpiter ile yaptığı sert açı bizi bu noktaya getirebilir.


Perşembe

Ay Balık burcunda devam ediyor. Gün içerisinde Satürn ile kavuşum yapacak olan ay ile dünden çok farklı olarak biraz daha karamsar fakat disiplinli ve gerçekçi bir gün geçireceğiz. Ayrıca Ay’ın Merkür’le uyumlu açısı kendimizi ifademizi güçlendiriyor.


Cuma

Ay Koç burcuna geçiş yapıyor. Enerjimizin ve cesaretimizin yükseldiği bir gün. Ay Güneş ile sert etkileşimde, bugün biraz kendimizi ifademiz düne göre zayıf, karşı cinsle veya aile fertleriyle birtakım ufak anlaşmazlıklarımız olabilir.


Cumartesi

Ay Koç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yengeç burcundaki Venüs ile sert etkileşimde olacak. Bugün kadınlarla özellikle ilişkilerimize dikkat etmemiz lazım. Ailemiz ve ikili ilişkimiz arasında da birtakım ikilikler söz konusu olabilir.


Pazar

Ay Boğa burcuna geçiyor. Nispeten sakin bir gün fakat bu günün içerisinde birtakım krizler olabilir zira Ay Plüton ile kare açıda. Krizli olabilecek fakat genelde sakin kalmak istediğimiz, pek de sorgulamak istemediğimiz fakat şartların bizi zorladığı bir gün olabilir.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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