22 - 28 Ocak 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Hafta yine oldukça hareketli. Haftaya Venüs Oğlak geçişi ile başlıyoruz. Venüs deneysel, maceracı ve meraklı Yay burcundan geleneksel, sadık, daha kapalı bir çevreye odaklanan Oğlak burcuna geçiyor. Daha ciddi ve ayakları yere basan ilişkilere odaklanıyoruz. Devamında Güneş Jüpiter karesini de bu hafta yaşayacağız. Bu da aslında Oğlak burcunun tersine abartılı bir özgüven konusuna işaret ediyor. Bu dönemde fazla pembe tablo çizmek bizim için aldatıcı olabilir.

Merkür de Mars ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Dilimiz çok sivrileşecek. Tartışmalara ve sakarlıklara, kazalara açık bir hafta diyebilirim. Bu konulara çok dikkat etmek gerekiyor.

Venüs Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte Oğlak burcunun yöneticisi Satürn ile de uyumlu etkileşim içerisine girecek. Sosyal hayatımızdaki süreklilik ihtiyacı, sorumluluk alma ihtiyacı ve sadakatimiz artacak.

Son olarak belki de haftanın en önemli etkisi Uranüs’ün ileri harekete geçiyor olması. Haritalarımızda Boğa burcu neredeyse orada yenileyici hareketler bir süreliğine sekteye uğramıştı, içe dönmüştü, geriye dönük düzenlemelar yapılmıştı. Artık bu yenilikler olay bazında hareket kazanmaya başlayacak.

22 Ocak - 28 Ocak haftası günlük burç etkileri

Pazartesi

Haftaya az ikizler’de başlıyoruz. İletişim ve yolculuk trafiğimiz yüksek. Fakat kendimizi ifadede zorlanabiliriz, kafamız karışık olabilir, yanlış anlaşılabiliriz çünkü Neptün ile Ay arasında zorlayıcı bir açı mevcut.

Salı

Bugün düne göre daha düzgün etkiler var. Ay güçlü olduğu Yengeç burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiter ve Satürn ile uyumlu etkileşim içerisine girecek. Hem özgüven hem de sorumluluk bilincimiz yüksek.

Çarşamba

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ailemize sevdiklerimize odaklandığımız bir gün. Günü ilginç ve değişken kılacak bir açı mevcut. Ay Uranüs altmışlığı.

Perşembe

Ay Aslan burcuna öğle saatlerinde geçiş yapıyor. Güneş ve Plüton birbirine oldukça yakın, bu ikisine karşı açı yapacak olan ay ile aslında bir dolunay formasyonu gerçekleşecek. Bu formasyona Plüton gezegeni yakın olduğu için bir miktar krizli geçebilir, yazısını ayrıca yazacağım.

Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde kendimizi göstermeye istekli, ifademiz güçlü ve özgüvenliyiz.Ay’ın bugün çok önemli bir açısı olmayacak.

Cumartesi

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de çok etkileşimli olduğu bir gün değil. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Başak burcuna geçecek.

Pazar

Bugün belki de haftanın en güzel günlerinden. Ay detaycı başak burcunda. Satürn ile karamsar bir karşıt açısı olmasına rağmen Venüs ve Jüpiter ile bir büyük üçgen kalıbı hatta Satürn’ün de dahil olmasıyla bir uçurtma kalıbı gerçekleşecek. Tatil günü olmasına rağmen yeni başlangıçlar için değerlendirilebilir. Hem disiplin çalışma, hem ilişkilerin desteği, politik üslubumuzun etkili kullanımı hem de şanslı ve özgüvenli bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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