22 - 28 Ocak 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 22 - 28 Ocak 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

22 - 28 Ocak 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 22 Ocak 2024 09:06
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Esenlikler. Hafta yine oldukça hareketli. Haftaya Venüs Oğlak geçişi ile başlıyoruz. Venüs deneysel, maceracı ve meraklı Yay burcundan geleneksel, sadık, daha kapalı bir çevreye odaklanan Oğlak burcuna geçiyor. Daha ciddi ve ayakları yere basan ilişkilere odaklanıyoruz. Devamında Güneş Jüpiter karesini de bu hafta yaşayacağız. Bu da aslında Oğlak burcunun tersine abartılı bir özgüven konusuna işaret ediyor. Bu dönemde fazla pembe tablo çizmek bizim için aldatıcı olabilir.


Merkür de Mars ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Dilimiz çok sivrileşecek. Tartışmalara ve sakarlıklara, kazalara açık bir hafta diyebilirim. Bu konulara çok dikkat etmek gerekiyor.


Venüs Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte Oğlak burcunun yöneticisi Satürn ile de uyumlu etkileşim içerisine girecek. Sosyal hayatımızdaki süreklilik ihtiyacı, sorumluluk alma ihtiyacı ve sadakatimiz artacak.


Son olarak belki de haftanın en önemli etkisi Uranüs’ün ileri harekete geçiyor olması. Haritalarımızda Boğa burcu neredeyse orada yenileyici hareketler bir süreliğine sekteye uğramıştı, içe dönmüştü, geriye dönük düzenlemelar yapılmıştı. Artık bu yenilikler olay bazında hareket kazanmaya başlayacak.


22 Ocak - 28 Ocak haftası günlük burç etkileri


Pazartesi

Haftaya az ikizler’de başlıyoruz. İletişim ve yolculuk trafiğimiz yüksek. Fakat kendimizi ifadede zorlanabiliriz, kafamız karışık olabilir, yanlış anlaşılabiliriz çünkü Neptün ile Ay arasında zorlayıcı bir açı mevcut.


Salı

Bugün düne göre daha düzgün etkiler var. Ay güçlü olduğu Yengeç burcuna geçiyor. Gün içerisinde Jüpiter ve Satürn ile uyumlu etkileşim içerisine girecek. Hem özgüven hem de sorumluluk bilincimiz yüksek.


Çarşamba

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Ailemize sevdiklerimize odaklandığımız bir gün. Günü ilginç ve değişken kılacak bir açı mevcut. Ay Uranüs altmışlığı.


Perşembe

Ay Aslan burcuna öğle saatlerinde geçiş yapıyor. Güneş ve Plüton birbirine oldukça yakın, bu ikisine karşı açı yapacak olan ay ile aslında bir dolunay formasyonu gerçekleşecek. Bu formasyona Plüton gezegeni yakın olduğu için bir miktar krizli geçebilir, yazısını ayrıca yazacağım.


Cuma

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde kendimizi göstermeye istekli, ifademiz güçlü ve özgüvenliyiz.Ay’ın bugün çok önemli bir açısı olmayacak.


Cumartesi

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de çok etkileşimli olduğu bir gün değil. Günün ilerleyen saatlerinde Ay Başak burcuna geçecek.


Pazar

Bugün belki de haftanın en güzel günlerinden. Ay detaycı başak burcunda. Satürn ile karamsar bir karşıt açısı olmasına rağmen Venüs ve Jüpiter ile bir büyük üçgen kalıbı hatta Satürn’ün de dahil olmasıyla bir uçurtma kalıbı gerçekleşecek. Tatil günü olmasına rağmen yeni başlangıçlar için değerlendirilebilir. Hem disiplin çalışma, hem ilişkilerin desteği, politik üslubumuzun etkili kullanımı hem de şanslı ve özgüvenli bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.


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Günlük burç yorumları: 22 Ocak Pazartesi

22 Ocak 2024 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün gibi herhangi bir günde verilen en küçük kararların bile hayat yolunuzda büyük değişimlere yol açabileceğini unutmayın. Hedeflerinizi yansıtan seçimler yapın, yaptığınız her şeyde cesaret bulun. Bugün, şanslı bir hava hakim ve özellikle duygusal konularda daha pozitif sonuçlar elde edilebilir. Aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışmanın stresine yenik düşmemek için aşırıya kaçmamaya dikkat ederek hayalleriniz adına verimli adımlar atmak için uygun bir zaman.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, refah ve başarıya giden yeni yolları aydınlatıyor. Hayal kurma yeteneğiniz önünüze geniş fikirler getirecek ancak izlenecek yolu seçerken düşleri gerçeklikten ayırmaya dikkat etmelisiniz. Artık işinize yaramayan kalıpları parçalamak mümkün. Bugün ayrıca yeni bir yöntemin nasıl başarıya yol açabileceğine dair fikir veriyor. Arzularınız doğrultusunda hareket etmek için motive hissedeceksiniz. Nitekim, şimdilik gözden kaçmanız anlamına gelse bile cesur hamleler yapmadan önce hiçbir adımı atlamamaya dikkat etmelisiniz. Aşktan ilham aldığınızı hissedeceksiniz, bu nedenle maneviyatınızla bağlantı kurmak size güzel ödüller getirebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sorumluluklarınızdaki bir artış dengenizi bozabilir. Şimdi yalnızlık için zaman bularak, koşullarınızın kontrolünü yeniden kazanmak için dikkat dağıtıcı şeylerden kaçmaya çalışabilirsiniz. Muhtemelen bazı engelleri yıkma şansınız olacak. Gün, yaptığınız her şeyde başarılı olmanız için size ekstra bir motivasyon veriyor. Otorite figürleriyle ilgili hayal kırıklığı yaşamak da mümkündür ancak bunları dile getirmek umduğunuz sonuçları doğurmayabilir. Soğukkanlılığı korumaya, gerilimin veya kısıtlamaların üstesinden kendinizden emin bir zarafetle yükselmeye odaklanın. Günün ilerleyen saatlerinde rahatlama ve olumlu duyguları besleme şansınız olacak.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Şimdi duygusal olarak kendinizi korumanın önemini kavrıyorsunuz. Bazı sınırların hem içeride hem de dışarıda daha güvende hissetmenize nasıl yardımcı olabileceğini düşünün. Bugün düşünceleriniz para arayışına ve mesleki arzulara doğru kayıyor ve başarıya giden yol hakkında diyaloglar açmanıza yardımcı oluyor. Gün sizi bereketi çekmek için mükemmel olan cömert ve anlayışlı bir ruh haline soktuğunda şans sizden yana olacaktır. Özellikle kendinizi daha enerjik hissettiğiniz anları değerlendirip sorumluluklarınızı yerine getirin.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizi iletişimsel bir ruh haline sokuyor. Bu enerjiyi, karşılıklı saygı ve entelektüel alışverişe dayalı bağlantılar kurarak, çevrenizi genişletmek için kullanın. Nitekim günün ilerleyen saatlerinde biraz geri çekilmek isteyebilirsiniz, sizi rahatsız edici veya eğlenceli olmayan bir diyaloğa sıkıştırabilecek herkesten kaçınabilirsiniz. Çabalarınız sizi daha parlak bir yarına doğru yönlendirirken ödülleri de beraberinde getiriyor. Ayrıca evren sizi kime güvendiğiniz ve neye inandığınız konusunda dikkatli olmaya çağırıyor. Muhtemelen bugün bir kendinizi yeniden keşfetme isteği hissedeceksiniz; bu, yeni tarzlar, hobiler veya alışılmadık hedefler denemek için iyi bir zaman.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün evren kişisel felsefelerinizin derinliklerine inmenizi istiyor. Sezgileriniz, düşleriniz oldukça anlamlı. Bu enerjiniz etrafınızdakileri de etkiniz altına almaya yardımcı oluyor. Bu fırsatı gelişmek, yeni bağlantılar kurarak veya olanları besleyerek, etrafınızdakileri etkileyerek hedeflerinize doğru ilerlemek için kullanın. Gün, yaptığınız her cesur hamleye ekstra bir doz şans getiriyor. Bu süre zarfında içgüdüleriniz de güçlenir, bu nedenle şansınızı denemekten korkmayın. Bugünün ilerleyen saatleri, sizi boş vermeye ve rahatlamaya odaklanmaya ittiğinde yakınlık ve iç gözlem için zaman bulun.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bu sabah dramatik veya manipülatif karakterlere dikkat edin. Sosyal medyanız özellikle toksik görünebilir, bu da ekranlardan uzaklaşmak için iyi bir sebep olabilir. Şimdi olumlu etkileşimler birlik duygusunu geri kazanmanıza yardımcı olur. Odak noktanızı benzer felsefi görüşlere ve bağlara sahip benzer ruhlara yönlendirmek mümkündür ve bu size ruhsal olarak da iyi gelebilir. Kendinize biraz zaman ayırdığınızdan emin olun. Bakış açınız biraz çarpık olabilir, bu da sizi zor durumda bırakabilir. Ters giden bir durumda potansiyel olarak pek çok duygu birbirine karışabilir ve duygularınız nedeniyle doğru olmayan bir karar verme atlama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bugün kendiniz üzerinde ne kadar çok kontrol sahibi olursanız o kadar iyi.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kime güveneceğinizi bilmek şu anda zor olabilir. Kulağa oldukça hoş gelen ancak birbiriyle çelişen iki farklı hikayeyle karşı karşıya kalabilirsiniz ve hangisinin gerçeğe daha yakın olduğundan emin olamayabilirsiniz. Bu hikayeler yabancılardan, arkadaşlardan ve aile üyelerinizden gelebilir. Gerçekte ne olduğuna gelince, muhakeme yeteneğinize tutunum ve duygularınızın mantığınızın önüne geçmesine izin vermeyin. Unutmayın: Gerçek eninde sonunda kendini görünür kılacaktır.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızdaki önemli bir isimle bir konuda çatışabilirsiniz. Her ikisinin de hayatınız üzerinde güçlü bir etkisi olan iki kişinin ortasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Ne olursa olsun, uzlaşmaları pek mümkün değil. Kimin tarafında yer almak istediğinizi bilemeyebilirsiniz, bu nedenle ahlaki açıdan bir tarafa çekilmediğiniz sürece tarafsız kalmaya özen gösterin. Yangını söndürmenin en hızlı yolu bu olabilir. Değilse bile daha fazlasını yapmak zorunda değilsiniz! Ayrıca kötü alışkanlıklarınız ileriye giden yolunuzu engelliyor olabilir. Hayatın sizi ittiği yere varmak yerine, kıyıya ulaşmak ve biraz istikrarın tadını çıkarmak için sizden biraz kürek çekmeniz gerekiyor. Kendinizi rahatlatmanın bir yolunu arayın ve ilerlemenizi izlemeye başlayın.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün her an ellerinizi kirletmeniz gerekebilir. Bir zamanlar zorlu bir işten kaçındığınız konu şimdi, acil müdahale gerektiren ve göze çarpan bir soruna dönüşebilir. Yapmaktan daha fazla keyif aldığınız şeylere odaklanarak veya daha keyifli beceriler geliştirerek dikkatinizi dağıtın ancak ne kadar uzağa bakarsanız, sorunun büyümesi için o kadar fazla zaman oluşur. Dikkatli olmazsanız işler yönetilemez hale gelebilir. Daha da büyümeden sorunlarla mücadele etmekten çekinmeyin! Şu anda bir seyahatin çok ani veya çok kaotik olduğunu hissedebilirsiniz ancak konfor alanınızın dışına küçük yollarla çıkmak bu değişim ihtiyacını karşılamak için yeterli olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bir başkası dizginleri eline alabilir. Bazen her şeyi kendi başınıza yapmak zorunda olduğunuzu hissedebilir, ihtiyaç duyduğunuzda bile başkalarının yardım etmesine izin vermek istemeyebilirsiniz ve bu sizi yıpratıyor olabilir! İyi olmamak sorun değil ve yardıma ihtiyacınız varsa bunu istemelisiniz. Başka birinin zayıf noktalarınızı görmesine izin vermek rahatsız edici görünebilir ve tam olarak tercih ettiğiniz şekilde yardımcı olmayabilirler ancak muhtemelen buna değer. Bugün dürüst olmak zor olabilir çünkü doğruyu söylemek sizi olumsuz etkileyebilir veya gerçeği duyan kişiye acı verebilir. Öyle olsa bile, aklınızdakiler konusunda açık olmak uzun vadede daha sağlıklı bir seçenektir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün adeta kendi dünyanızı yaratıyorsunuz. Henüz tam olarak bir iş olmasa bile, ek uğraşa dönüştürmek istediğiniz bir hobiniz olabilir. Burası belirsizlik içinde nasıl hareket ettiğinizi ve gelecek belirsiz olduğunda ne kadar adanmış olabileceğinizi öğreneceğiniz yerdir. Dikkat çekmek, değerli bağlantılar kurmak ve hem sizi anlayan hem de sizinle aynı şeyleri isteyen insanlarla etkileşime geçmek için farklı yöntemler deneyin. Çevreniz, size geçmiş deneyimleri anlatarak bilgelik sağlayabilirler veya siz onların neler yaşadığını görerek bu yolun size uygun olup olmadığını anlayabilirsiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kim ne derse desin sizin ne istediğiniz önemli! Son zamanlarda umutlarınız ve hayalleriniz konusunda sessiz kalmış, kendiniz için belirlediğiniz hedeflere ne kadar yaklaşabileceğinizi görmek için onlar üzerinde sessizce çalışmayı tercih etmiş olabilirsiniz. Kaydettiğiniz ilerlemeyi paylaşmanın, özgüveninizi artırmanın harika bir yolu olduğunu unutmayın. Kendinizi açıkladığınız insanlardan bazıları bunu tam olarak anlamasa bile, bunu yine de gururla söyleyin. Kimin dinlediğini ve güzel tavsiyeler verebileceğini asla bilemezsiniz.

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