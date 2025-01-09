2025 yılı genel etkiler

2024 ile 2026 yılı arasında köprü kuracak bir geçiş yılına başlıyoruz! Yaşamımızda bir olay gerçekleşmeden önce, hayatımızdaki her şey ipuçları vererek bizi o duruma hazırlar. İster bir ilişki, ister bir iş, isterse büyük kadersel bir olay olsun, ruhsal olarak oraya doğru adım adım ilerleriz.

Retro ile başlayan bu yıl da bizi büyük değişimlere hazırlayacak. Nelerin olabileceğini bir fragman gibi görecek, ardından kendimizi yepyeni bir hikayede, bambaşka bir benlikle bulacağız. Önce retrolar ile birlikte kim olduğumuzu sorgulayacak, ne istediğimizi görecek, bunun için plan yapmaya davet edileceğiz. Öz değerimizi ve egomuzu yenileyeceğiz. Ardından ilk burçta gerçekleşecek Tutulmalar ile kendimize yeni bir yol çizecek, çok cesur hissedeceğiz. Zodyağın son burcundaki tutulmalar ise bizi ilerlemekten alıkoyan her şeyden arındırırken, tamamlanması gerekenleri tamamlayacak, bir döngüyü geride bırakacağız. Satürn ve Neptün'ün de yine kısa süreliğine zodyağın ilk burcunda olması ile hayallerimizin temelini atacak, onları sağlamlaştıracağız. Uranüs geçişi bize parlak fikirler verecek, bizi kendimizi geliştirmeye ve sorgulamaya davet edecek. Bu yıl; hissedebilen, hayal kurabilen, hayalleri için cesur ama sorumluluk sahibi, planlı ve sakince harekete geçenlerin yılı olacak.

Mars Retrosu (6 Aralık 2024 - 26 Şubat 2025)

Mars bizim eylemlerimiz, dürtülerimiz ve davranışlarımızdır. Retro süreci bize; 'hızla gelecek değişimlerin ardından yavaşla, acele etme, önce ne istediğini gör, sonra isteklerin için eyleme geç' diyecek. Davranışlarımıza neler etki ediyor, hedeflerimiz neler, neden acele ediyor veya neden harekete geçemiyoruz? bu konularda kök inançlarımızı görerek, sakin kalmaya ve plan yapmaya davet edileceğiz.

Bu bastırılmış enerji dünyada; savaş, patlama, askeriye, polisler ile ilgili gündemler, yangın, şiddet, terör, öfke, kışkırtma, kitle ayaklanmaları, sınır güvenliği ve gözü kara liderlerin çıkışları olarak yankı bulacak.

Jüpiter Yengeç Burcunda (10 Haziran 2025- 30 Haziran 2026)

Şans gezegeninin yüceldiği bu alanda, Mars retrosunda verdiğimiz mücadelelerin karşılığını alacağız. Ev, aile, yuva, yaşam alanımız ile ilgili şansla desteklenecek, ruhsal, duygusal ve manevi ihtiyaçlarımızı görebilecek, daha ait ve huzurlu hissedeceğiz. Dünyada; çocuk, aile, emlak ile ilgili şanslı ve destekleyici konular, sağlıklı gıdaya önem verilmesi, milliyetçiliğin yükselmesi, korunma ve barınma ile ilgili gündemler yaşayacağız.

Venüs Retrosu (2 Mart- 14 Nisan 2025)

Venüs Retrosu döneminde öz değerimizi, kendimize ne kadar değer verdiğimizi, sahip olduğumuz değerleri ve yetenekleri ne kadar görebildiğimizi, ilişkiler içinde kurduğumuz dengeleri görürüz. Bu süreçte ilişkiler aracılığıyla kendimize nasıl davrandığımızı görecek, sağlıklı bir ego geliştirmeye davet edileceğiz. Zodyağın ilk burcu bize; ilişkilerde ne kadar çocuksu, aceleci veya agresif hareket ediyorsun? sorularını soracak.

Bir dönüm noktası: Mart ayı!

Düzen öncesi, kaos vakti... Koç burcu, zodyağın ilk burcudur. Burada önce bir tohum atacak, ardından onların büyümesini seyredeceğiz. Büyük dönüşümlerin adımları çok güçlü bir biçimde başlayacak.

Mart ayında zodyağın ilk burcunda gerçekleşecek Venüs Retrosuna yine Koç burcunda bir Merkür Retrosu, Neptün'ün Koç burcuna geçişi ve Koç burcunda bir Güneş Tutulması eşlik edecek. Bir şeylere başlamadan önce yavaşlamak, bizi dürtüsel ve agresif çıkışlardan, acemi adımlardan koruyacak. Dünyada tansiyonu yüksek gelişmeler yaşanırken, bireysel olarak da adım adım kendimizi yeni bir hikayenin içinde bulacağız.

Ay Düğümleri ve Tutulmalar Balık - Başak Aksında

(12 Ocak 2025 - 27 Temmuz 2026)

Gökyüzünde; yaşam amaçlarımızı, hayat misyonlarımızı anlatan ve bizi ileriye taşıyan, bize doğru kapıları açan enerji alanı Kuzey Ay Düğümüdür. Ay Düğümleri nerede ise, tutulmalar da orada gerçekleşir. Yaşadığımız olaylar bizi Kuzey Ay Düğümüne doğru taşımak içindir.

Güney Ay Düğümü ise; karmaların, gölge eğilimlerin, bizi durduran konuların aynı zamanda tecrübelerin olduğu alandır. Burada takılı kalmak bizi geriye çeker, öğrendiklerimizle ilerlememiz gerekir.

Bu süreçte gerçekleşecek tutulmalar bizden; duygularımızı, maneviyatımızı hatırlamamızı, sakinleşmemizi, yaşama güvenmemizi, teslimiyeti, hayal kurabilmeyi, affedebilmeyi, fedakarlığı, daha esnek olmayı, sakinleşmeyi ve içimizdeki bilgeyi bulmamızı isteyecek. Bu süreçte; çok zihinde kalan, çok kontrolcü olan, mükemmeliyetçi, kalıplarının dışına çıkamayan, evhamlı, yargılayan, şekilci, eleştirel ve memnuniyetsiz kişiler, kendini dünya hayatına kaptıranlar, oldukça zorlanacaklar.

Dünyada; sağlık, eğitim, iş, çalışma sistemleri, gıda, tarım gibi alanlarda köklü değişimler yaşanacak. Sanata, maneviyata ve spiritüel konulara daha fazla önem verilecek. Denizler, sıvılar, gazlar, kimyasallar, sular, ilaçlar ve göçmenlerle ile ilgili gündemler olacak. Deniz – denizaltı kazaları, deniz sahaları, su kıtlığı ve bağımlılıklar ile ilgili mücadeleler yaşayacağız.

Satürn - Neptün Koç Burcunda

Neptün bu yolculuğuna 30 Mart tarihinde başlarken, Satürn 25 Mayıs itibariyle ona eşlik edecek. Satürn'ün yolculuğu 13 Nisan 2028'e, Neptün'ün yolculuğu 23 Mart 2039'a dek devam edecek.

Özellikle bu yıl ile birlikte; hayal kurabilmek, hayallerimizi gerçekleştirebilecek kadar cesur olabilmek, harekete geçebilmek, isteklerimizin sorumluluğunu almak önem kazanacak. Benlik algımızı yenileyecek, bizi ilerlemekten alıkoyan egomuzu çözecek, gerçekte kim olduğumuzu ve ne istediğimizi sorgulayacağız. Spiritüel akımlar, astroloji ve şifacılığın değeri anlaşılırken; bu alanda gerçek bilgi sahibi olmayanlar elenecek. Bu süreçte yeni ve herkesi etkileyecek bir spiritüel akımın ortaya çıkışına şahit olacağız.

Dünyada; lider değişimleri, özellikle Mayıs ayında depremler, yangınlar gündeme gelebilir. Rusya ve Avrupa öne çıkabilir, gerilimli süreçler yaşanabilir. Spor va sanat dünyasında gergin gündemler olabilir. Salgın ile ilgili esas yan etkiler ve gerçekler ortaya çıkabilir. Bu dönemde ülkemizde yönetime dair değişim, dönüşüm ve bu yıl erken seçim gündeme gelebilir. Ülkemiz ilerleyen yıllarda; spor, sanat, şifacılık ve spiritüel konularda dünyada lider ve başarılı bir konuma gelebilir.

Uranüs İkizler Burcunda (8 Temmuz 2025 - 22 Mayıs 2033)

Bildiklerinizi yenilemeye hazır mısınız?

Uranüs'ün İkizler yolculuğu ile birlikte bir bilinç sıçraması yaşayacağız. Bu yıl kısa süreliğine bu alanda bulunsa da, önümüzdeki 7 yıl boyunca oldukça büyük değişimler yaratacak. İletişim, haberleşme, yapay zeka, ulaşım, sosyal medya gibi alanlarda aklımıza gelmeyecek çok büyük ilerlemeler kaydedeceğiz. Verilerimizi korumak her zamankinden daha önemli olacak. Daha önce bu geçişte dünya tarihinde; bilgisayar, fotoğraf makinası, mercek, teleskop icat edilmiş. Atom bombası geliştirilmiş, ilk yapay böbrek tasarlanmış, ilk radyo yayını yapılmış, DNA molekül yapısı keşfedilmiş, evrim teorisi yayınlanmış.

Bu süreçte; aklın sınırlarını zorlayan icatlar duyabilir, yapay zekada daha fazla kandırılmayla mücadele edebilir, evrim ve varoluşun kaynağı ile ilgili şaşırtıcı bilgiler edinebilir, telepatiyi geliştirebilir, insan, madde ve uzayla ilgili tüm bildiklerimizi sil baştan yenileyebiliriz.

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Bu yıl odağınızı kendinize çevirmeli, neşenizi ve içinizdeki çocuksu enerjinizi canlı tutmalı, cesur ama planlı olmalı, hayal kurmaktan ve hayallerinizin izinde yürümekten vazgeçmemelisiniz. Kalbinizi ferahlatan, ruhunuza iyi gelen insanlarla, hafif ve kendinizden emin ilerleyerek, içinizdeki potansiyellere kavuştuğunuz bir yıl olsun.

Sevgilerimle,

Astrolog İnci Hacıyusufoğlu

Altair Astroloji

@incininyildizi