2021 ara tatil etkinlikleri

Öğrenci ve velilerin heyecanla beklediği ara tatil başladı! Anne ve babalar 15 Kasım-19 Kasım tarihleri arasında okulların kapalı olacağı hafta boyunca çocuklar için ara tatil etkinliklerini araştırıyor. Hem verimli hem de eğlenceli vakit geçirmek için çeşitli müzelerin düzenlediği atölyelere kayıt yaptırabilir, online etkinlik imkanlarını takip edebilirsiniz. İşte çeşitli mekanlar ve etkinlikler…

İstanbul Modern

Online atölyeler sayesinde çocuklar farklı şehirlerdeki müze ve sanat merkezlerindeki uzmanlarla etkinlik şansı yakalıyor. İstanbul Modern’in de çevrimiçi etkinlik programında ara tatil dönemine özel atölyeler bulunuyor. 4-5-6-7 yaş grubu çocuklara 11:00-12:00 saatlerinde, 8-9-10-11-12 yaş çocuklara ise 14:00-15:00 saatleri arasında çevrimiçi sanat okulu için kayıtlar alınıyor. Sanatta renk kullanımı, “Heykel nasıl yapılır?” sorusuna yönelik olarak heykel yapımı, nesneler, kelimeler ve imgeler, el yapımı malzeme gibi temalarla atölyeler programa dahil.

Müzikaller, gösteriler ve tiyatro oyunları

Baby Shark Müzikali 14 Kasım-12 Aralık 2021 tarihleri arasında, Heidi Live Show Çocuk Müzikali 14 Kasım-28 Kasım tarihleri arasında, Taş Devri çocuk tiyatro oyunu 14-21 Kasım tarihleri arasında, Kukuli Müzikali 20-21 Kasım’da, Uygur Çocuk Tiyatrosu oyunları 16 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında Türkiye genelinde çeşitli mekanlarda izleyicilerle buluşacak. Biletler Biletix’ten temin edilebilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ara tatil atölyeleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hakları Birimi, 4-14 yaş arası çocuklar için farklı yaş gruplarına özel atölyeler düzenlenecek. Eğlenceli oyun, karikatür, yaratıcı sanat, karakter çizim, resim, origami, orff ve beden perküsyon, satranç, geri dönüşümden kukla ve oyuncak yapımı, çocuklarla kukla, çocuk hakları kutu oyunları, 3 boyutlu sanat atölyeleri 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kocaeli B.B. Ormanya Doğa Okulu Atölyeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Ormanya’da 17 Kasım 2021’de Çevre Dedektifleri, 19 Kasım 2021’de ise Orman Sanat Atölyesi düzenlenecek. Ormanya Doğa Okulu tarafından yaban hayat gözlemi, doğa günlüğü, kuş evi yapımı, doğada yön bulma, arazi sanatı, doğada oyun, doğada ritim ve orman atölyesi içerikleriyle çocuklara sunulacak olan ara tatil etkinlikleri için kayıt yaptırmak gerekiyor.

Sakıp Sabancı Müzesi

Çocuklar, gençler ve yetişkinlere yönelik olarak Sakıp Sabancı Müzesi kapsamında düzenlenen öğrenme programları kapsamında, ara tatilde “dün bugün İstanbul “sergisinden hareketle 6-12 yaş arası çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleşecek. Ara tatilde ayrıca çocuklara yönelik rehberli sergi turu da düzenlenecek. Çocuklar “dün bugün İstanbul” sergisini galeri içi aktiviteler, duyular ve hisler ile deneyimleyecek. Etkinlikler için kayıt yaptırmak gerekiyor. 6-9 yaş için İstanbul’un Hayvanları, ayrıca Kentin Sesleri isimli atölyeler de ücretsiz olarak düzenlenecek.

İstanbul Oyuncak Müzesi

Ara tatil etkinliği olarak İstanbul Oyuncak Müzesi’nde “Natürmort ne demek?” adlı resim atölyesi, 16 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek. Ayrıca 18 Kasım 2021 tarihinde “Renklerin Dansı” isimli sanat atölyesi 4-6 yaş grubuna 1 ebeveyn eşliğinde gerçekleşecek. 20 Kasım 2021’de tahta oyuncak boyama atölyesinin yanı sıra “Evvel Zaman İçinde” adlı çocuk tiyatro oyunu da 3 yaş ve üzeri için 17 Kasım 2021 Çarşamba günü çocuklarla buluşacak.

Pera Müzesi

Pera Çocuk etkinlikleri kapsamında ara tatilde ücretsiz olarak Hamurdan Fincan Atölyesi düzenlenecek. 7-12 yaş için rezervasyon ile katılma imkânı sunulan atölye 17 Kasım 2021 ve 20 Kasım 2021’de saat 14:00’te Zoom’da gerçekleşecek.

Rahmi Koç Müzesi

Ara tatil dönemine denk gelen 20 Kasım Cumartesi günü Saat 13.00’te gerçekleşecek olan Küçük Heykeltıraşlar tasarım atölyesinde 5-7 yaş grubu katılımcılar kil hamurunun özelliklerini öğrenerek kendi hayallerini kile şekil vererek tasarlayacaklar. Rahmi Koç Müzesi’nde ayrıca “Dünya Bebekleri Sergisi” ile oyuncak bebeklerin Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuğu, özel bir oyuncak bebek seçkisi ile ziyaretçilere sunuluyor.

Ters evler

Günden güne yayılan Ters ev konsepti de çocuklar için eğlenceli bir ara tatil etkinliği seçeneği. Metrocity’de bulunan Ters Ev’in yanı sıra Sarıyer’deki Tepetaklak Ev, Ataşehir’deki Ters Dünya ile de kendinize yakın lokasyonda ters dünya deneyimini çocuklara yaşatmak mümkün. “Ters Ev” örnekleri Ankara, Antalya, İzmir, Kayseri, Kocaeli ve Orhangazi/Bursa, Safranbolu/Kastamonu ve Antalya gibi şehirlerde de bulunuyor.