2-8 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Korhan Kılınçkaya, 2-8 Kasım haftasının astrolojik yorumunu yazdı.

2-8 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri
Astroloji
02 Kasım 2020 Pazartesi

Merhaba, ülkece geçirdiğimiz kötü ve hareketli zamanlardan sonra bu hafta gökyüzü açısından sakin. Muhtemelen yaraları sarmaya çalışmaya devam ettiğimiz bir hafta olacak. Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen Dolunay’ın etkileri devam ediyor. Haftanın en önemli astrolojik olayı 3 haftadır süregelen Merkür Retro’sunun sona erecek olması. Fakat yine de temkinli olmakta fayda var çünkü Merkür ileri harekete geçmeden önce birkaç gün durağan pozisyonda kalacak. Durağan pozisyon bitmeden Merkür’ün tam anlamıyla ileri harekete geçtiğini söyleyemeyiz. Bu durağanlık hafta içi boyunca devam edecek.


Ayrıca Merkür’le ilgili engeller olabilecek bir haftadayız. İletişimde blokajlar, gecikmeler, negatif düşünceleri yaşayabileceğimiz bir hafta çünkü 6 Kasım’da kesinleşecek bir Merkür Satürn Kare açısı olacak.


Günlük etkilere geçecek olursak


Pazartesi

Ay sabah saatlerinde Boğa burcunda ilerliyor olacak. Huzurlu ve sakin bir güne başlayacağız. Öğle saatlerinde Ay’ın ikizler burcuna geçmesi ile iletişim trafiği hareketlenecek.


Salı

Ay ikizler burcunda ilerlemesine devam ederken Venüs ile kuracağı olumlu açı her türlü iletişim ve ikili ilişkilerde olumlu etkileri devreye sokuyor. Fakat Merkür Satürn zorlu açısı da gündemde, bir yandan iletişimsel sorumluluklarımız artıyor.


Çarşamba

Ay ikizler burcunda devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kuracağı kare açı ile yanılgılara açık, kafamızın karışık olduğu, ufak tefek hatalar yaptığımız bir günde olabiliriz.


Perşembe

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Duygusal yoğunluğumuz, sevdiklerimizle birlikte olma isteğimiz ve ihtiyacımız artıyor.


Cuma

Merkür Satürn kare açısı kesinleşiyor. Negatif düşünceler, iletişim engelleri, sorumluluklarımızın artması söz konusu. Ay ise Yengeç burcunda ve Mars ile sert bir açı gerçekleştirecek. Bugün ayrıca alınganlıklar ve tartışmalar da söz konusu olabilir.


Cumartesi

Sabah saatlerinde Ay Yengeç burcunda zorlu görünümler yapıyor. Cuma kesinleşen Merkür Satürn karesinin etkileri devredeyken bu etkilere 3. olarak katılıyor. İletişimsel engeller, negatif düşünceler henüz bitmiş değil. Fakat öğle saatlerinde Ay Aslan burcuna geçerek özgüvenimizi yükseltecek.


Pazar

Haftanın özgüveni daha yüksek, mutlu hissedeceğimiz günü. Ay aslan burcunda eğlenceli ve rahat bir güne işaret ediyor. Ay’ın Venüs’le yapacağı olumlu açılar ilişkiler açısından oldukça olumlu.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

2 Kasım 2020 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Geçmişteki hatalarınız bugün gündeme gelebilir, ancak şu anda bu konuda bir şeyler yapmak için büyük bir şansınız var. Devam edin ve kendinize bir şans yaratın!
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün egzersiz yapmak için biraz zaman bulun, kafanızı boşaltın ve rahatlayın. Buna gerçekten ihtiyacınız var.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün ilişki sorunlarınıza odaklanın. Tüm sorunları masaya yatırıp partnerinizle üzerine konuşun ve çözüm yolu arayın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Normalde her şeyi yeniden düşünecek ve olası tüm sonuçları hesaba katacak biri değilsiniz. Sadece anlık yaşamaktan ve sonuçarını izlemekten daha çok hoşlanıyorsunuz. Ancak bugün daha ciddi olmalısınız.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU İşler uyum içinde ilerliyor. Etrafınıza bir bakın ve şükretmeniz gereken nelere sahip olduğunuzu anlayın. Nankörlüğe gerek yok.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Uzun süredir hislerinizi içinize hapsediyor ve dışarı yansıtmıyorsunuz. Bugün bu durum değişecek ve ani bir duygu patlaması yaşayacaksınız. Buna hazır olun.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yaptığınız işlerin içine hile katıyor musunuz? Yoksa sadece dürüst bir şekilde işinizi mi yapıyorsunuz? Bugün sizi büyük bir iç muhasabe bekliyor. Sonucun iyi olup olmayacağı size bağlı...
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Anılarınıza çok önem veren birisiniz ancak kötü anıları da bir o kadar hızlı bir şekilde siliyorsunuz. Bunu yapmanız ruh sağlığınız için en doğrusu.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Muhtemelen bugün ilgi çekiyorsun çünkü oabildiğince ateşlisiniz! Partnerinizin bu denli ilgisini üstünüzde hissetmeyeli ne kadar olmuştu?
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Fazla çalışmaktan dolayı fiziksel yorgunluk çekiyor olabilirsiniz. Pilates yapmak size iyi gelebilir, bunun dışında çalışma alanınızın da omurga sağlığınızı destekler şekilde olmasına dikkat edin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Büyük resme olduğu kadar detaylara odaklanıyorsunuz ve çevrenizdekilere düşünceli tepkiler veriyorsunuz. Bu gerçekten taktire değer!
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Cimriliğiyle nam salmış biriyle görüşmek zorunda kalabilirsiniz. Buna canınızı sıkmanıza gerek yok çünkü kısa süreli bir görüşme olacak.

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