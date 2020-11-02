2-8 Kasım 2020 haftasının astrolojik etkileri

Merhaba, ülkece geçirdiğimiz kötü ve hareketli zamanlardan sonra bu hafta gökyüzü açısından sakin. Muhtemelen yaraları sarmaya çalışmaya devam ettiğimiz bir hafta olacak. Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen Dolunay’ın etkileri devam ediyor. Haftanın en önemli astrolojik olayı 3 haftadır süregelen Merkür Retro’sunun sona erecek olması. Fakat yine de temkinli olmakta fayda var çünkü Merkür ileri harekete geçmeden önce birkaç gün durağan pozisyonda kalacak. Durağan pozisyon bitmeden Merkür’ün tam anlamıyla ileri harekete geçtiğini söyleyemeyiz. Bu durağanlık hafta içi boyunca devam edecek.

Ayrıca Merkür’le ilgili engeller olabilecek bir haftadayız. İletişimde blokajlar, gecikmeler, negatif düşünceleri yaşayabileceğimiz bir hafta çünkü 6 Kasım’da kesinleşecek bir Merkür Satürn Kare açısı olacak.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Ay sabah saatlerinde Boğa burcunda ilerliyor olacak. Huzurlu ve sakin bir güne başlayacağız. Öğle saatlerinde Ay’ın ikizler burcuna geçmesi ile iletişim trafiği hareketlenecek.

Salı

Ay ikizler burcunda ilerlemesine devam ederken Venüs ile kuracağı olumlu açı her türlü iletişim ve ikili ilişkilerde olumlu etkileri devreye sokuyor. Fakat Merkür Satürn zorlu açısı da gündemde, bir yandan iletişimsel sorumluluklarımız artıyor.

Çarşamba

Ay ikizler burcunda devam ediyor. Gün içerisinde Neptün ile kuracağı kare açı ile yanılgılara açık, kafamızın karışık olduğu, ufak tefek hatalar yaptığımız bir günde olabiliriz.

Perşembe

Ay Yengeç burcuna geçiyor. Duygusal yoğunluğumuz, sevdiklerimizle birlikte olma isteğimiz ve ihtiyacımız artıyor.

Cuma

Merkür Satürn kare açısı kesinleşiyor. Negatif düşünceler, iletişim engelleri, sorumluluklarımızın artması söz konusu. Ay ise Yengeç burcunda ve Mars ile sert bir açı gerçekleştirecek. Bugün ayrıca alınganlıklar ve tartışmalar da söz konusu olabilir.

Cumartesi

Sabah saatlerinde Ay Yengeç burcunda zorlu görünümler yapıyor. Cuma kesinleşen Merkür Satürn karesinin etkileri devredeyken bu etkilere 3. olarak katılıyor. İletişimsel engeller, negatif düşünceler henüz bitmiş değil. Fakat öğle saatlerinde Ay Aslan burcuna geçerek özgüvenimizi yükseltecek.

Pazar

Haftanın özgüveni daha yüksek, mutlu hissedeceğimiz günü. Ay aslan burcunda eğlenceli ve rahat bir güne işaret ediyor. Ay’ın Venüs’le yapacağı olumlu açılar ilişkiler açısından oldukça olumlu.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…