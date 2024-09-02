2 - 8 Eylül 2024 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 2 - 8 Eylül 2024 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

2 - 8 Eylül 2024 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 02 Eylül 2024 09:26
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Esenlikler. Pluton’un Oğlak burcuna girmesiyle başlayacağımız bu haftada oldukça ilginç gezegensel etkileşimler var. Plüton geçişinden fazla bahsetmeyeceğim zira bu haftayı çok etkileyecek bir konu değil bence. Çok daha uzun vadeli bir etki. Bildiğiniz gibi gezegenler geri giderlerken bir önceki burca tekrar geçebilirler, Plüton için de böyle bir durum var.


Esas önemli gezegen geçişi Mars’ın Yengeç’e geçmesi ile olacak. Mars yengeç’e geçmeden önce Neptün ile sert etkileşime girecek. Fazla duygusal, kaçışlara meyilli, yanlış aksiyonlar almamıza sebep olabilecek, aldanmaya sebep olabilecek oldukça tehlikeli bir etki. Mars’ın Yengeç’e geçmesi de Mars’ın çok da sevdiği bir durum değil. Bu hafta biraz zorlu bir hafta diyebilirim.


Mars Yengeçte de yine benzer olarak duygusal, alıngan, çok çabuk sinirlenebilir, irrite olabilir bir noktada, aileyle ilgili de birtakım tartışma riskleri barındırıyor. Bu dönemde öfkemize daha fazla hakim olmamız gerekli.


Ayrıca Venüs Güney Ay Düğümü ile kavuşuyor. Bu da aslında ikili ilişkiler için biraz kadersel bazı durumlara işaret edebilir, genel olarak geçmişe yönelik birtakım konuların açığa çıktığı, çok da kolay olmayan bir dönemdir diyebilirim.


Devamında Merkür Uranüs ile sert etkileşimde. Zihinsel olarak çok değişken, sıkılgan, çok sivri konuşabileceğimiz, yine tartışabileceğimiz bir dönem. Bu haftaya gerçekten dikkat.


Son olarak yine haftanın zorlayıcı başka bir etkisi Güneş Satürn karşıtlığı olacak. Bu da sorumlulukları artıran, negatif düşünceleri artıran, yine bir takım bastırılmış öfke problemleri oluşturabilecek, kişiliğimizi çok da ortaya çıkartamadığımız veya kendimizi ifade ederken zorlanabileceğimiz durumlar oluşturabilir.


2 Eylül haftasının günlük astrolojik etkileri


Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz. Bugünkü öncelikli konular iş ve sağlık. Ayrıca Ay Mars ile uyumlu etkileşimde, bu da fiziksel enerjimizin ve cesaretimizin de yüksek olduğunu gösteriyor.


Salı

Yeniay günü!. Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Güneş ile kavuşacak ve Satürn ile karşıtlık yapacak. Bugün biraz satürn zorlukları içerisinde geçirebiliriz, yani sorumlulukların artması ve iyimser düşüncelerin eksikliği. Ayrıca Yeniay günü olduğu için duygusal yoğunluğu da yüksek bir gün.


Çarşamba

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Terazi burcuna geçecek ve daha iyimser 2 gün’e geçiş yapacağız. Ay Başak burcundayken Neptün ile sert etkileşime girecek. Bu da yine yanılgılara açık, biraz fazla duygusal olabilecek bir gün.


Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Venüs ile kavuşacak. Pozitif duyguların yüksek olduğu, sosyal ve ikili ilişkiler ağırlıklı bir gün. Bugün ayrıca güzellik ile ilgili aksiyonlar alabiliriz.


Cuma

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de Ay Jüpiter ile uyumlu etkileşimde. Yine iyimser ve şanslı bir gün diyebilirim. Haftanın geneli oldukça zor ama bu iki günü iyi gelişmeler anlamında değerlendirebiliriz.


Cumartesi

Ay sabah saatlerinde Akrepburcuna geçecek. Yine sabah saatlerinde bu burca geçerken Plüton ile de sert etkileşimde. Bugün biraz krizli olabilir. Cesaretimiz de oldukça yüksek çünkü Ay Mars ile uyumlu etkileşimde. Aslında bugün krizi ve öfkeyi doğru kanallarla ortaya çıkarıyoruz diyebilirim.


Pazar

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Her ne kadar Güneş Satürn ile sert etkileşimde olsa da bugün Ay ikisi ile de uyumlu etkileşimde ve belki de ikisinin arasını buluyor diyebilirim. Yani nispeten zorlayıcı ama bu zorlayıcı konular, negatif düşünceler ve engeller ile baş edebilme gücümüz de yüksek.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.



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Günlük burç yorumları: 2 Eylül Pazartesi
Günlük burç yorumları: 2 Eylül Pazartesi

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