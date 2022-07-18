18 - 24 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları

Merhaba. Hafta oldukça hareketli. Haftanın açısal etkileşimlerinden başlayacak olursak; Güneş Neptün üçgeni haftaya sezgi ve yaratıcılıktaki artış, romantizmdeki artış, otorite figürleri ile iyi anlaştığımız ve destek aldığımız bir gündem getirecek. Merkür Jüpiter üçgeni de eğitim, anlaşmalar, yolculuklar için çok çok iyi ve düşüncelerimizde çok iyimser olduğumuz, kendimizi iyi ifade ettiğimiz bir döneme işaret ediyor.

Haftanın zorlayıcı açıları ise Güneş ve Merkür’ün Plüton ile karşıtları olacak. Bu da haftaya kriz, yüzleşme, belki fazla patlayıcı, fazla sahiplenici veya manipulatif etkiler getiriyor olacak. Ayrıca hafta içerisinde Venüs Yengeç burcuna, Merkür ve Güneş Aslan burcuna geçecek. Bu anlamda çok çok önemli bir hafta. Venüs İkizler burcundan Yengeç burcuna geçerek yavaşlayacak, sevdiklerine, sadakate, aileye odaklanacak. Güneş ve Merkür ise iddialı Aslan burcuna geçerek yazın keyfini daha çok çıkarmamızı sağlayacak.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Haftaya Ay, Balık burcunda başlayacağız. Ayrıca Ay Neptün ile kavuşarak Balık etkisini çok daha artıracak. Biraz daha kafası dağınık ve tembel bir başlangıç olabilir. Fırsatı olanlar için söylemek gerekirse su kenarında olmak için oldukça elverişli bir gün.

Salı

Ay, Koç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Venüs ile sert etkileşime girecek olan ay ile ikili ilişkilerimizde birtakım anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Ayrıca Ay Jüpiter ile de bir kavuşum gerçekleştirecek. Bu da abartılı iyimserliğe dikkat çekiyor. Özgüveni yüksek bir gün.

Çarşamba

Ay, Koç burcunda ilerliyor ve gün içerisinde Güneş ve Plüton ile bir t-kare etkileşimine girerek belki de haftanın en zor gününü meydana getirecekler. Bu güne oldukça fazla dikkat etmek gerekli zira krizler, tartışmalar söz konusu olabilir.

Perşembe

Ay, Boğa burcuna geçiyor fakat çok da huzurlu bir gün olduğu söylenemez çünkü Ay Mars ile kavuşum açısı gerçekleştirecek ve yine tartışmalı, huzursuz bir gün geçirebiliriz.

Cuma

Ay sabah saatlerinde Uranüs ile Boğa burcunda kavuşacak. Bugün de sürprizlere açık, değişiklik yapma isteğimizin olduğu bir gün. Para piyasalarındaki ani değişikliklere hazırlıklı olmak gerekebilir.

Cumartesi

Ay, İkizler burcuna geçiyor ve iletişim trafiğimiz hızlanıyor. Gün içerisinde ay’ın fazla açısı olmayacak. Kısa yolculuklar ve önemli anlaşmalar için, eğitim için değerlendirilebilir.

Pazar

Bugün de ay İkizler burcunda. Entelektüel faaliyetler için değerlendirilebilir. Sevdiklerimizle görüşebilir, dışarı aktiviteleri yaparak günü geçirebiliriz. Bilgi alışverişi için oldukça elverişli bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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