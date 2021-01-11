13 Ocak Oğlak burcunda Yeniay

Merhaba, 13 Ocak sabah 8.00’da Oğlak burcunda bir Yeniay meydana gelecek. Oğlak burcu sistemle, hiyerarşik, kurumsal yapılarla, düzenle, sorumluluklarla alakalıdır. Ocak ayı sonuna kadar Oğlak haritamızda nereye düşüyorsa o konularla alakalı daha fazla çaba gerektiren, fazlalıkları atmak ve bizim için gerçekten önemli olan konulara odaklanmak için harekete geçmemizi gerektiren durumlarla karşılaşacağız.

Yeniay derecesi Plüton gezegeni ile de bir kavuşum açısı içerisinde. Plüton gezegeni dönüşüm, kriz, güç savaşları, eskinin tamamen yok olması ve yerine yeni yapıların inşa edilmesiyle alakalıdır. Yani yukarıda bahsettiğim çaba, disiplin ve kısıtlamalar dönüşüm ve yeniden doğma temalarını da barındırıyor olacak.

Astroloji yorumları yaparken burçların yönetici gezegenlerinin durumunu da göz önüne alırız. Yönetici gezegen o burçtaki göksel oluşumun karakteristiğini belirler, orayı kendine benzetir. Yeniay haritasında Oğlak burcunun yöneticisi Satürn Kova burcunda yani bizi harekete geçirecek ve dönüştürecek sorumluluk ve disiplin konuları geleceğe yönelik, zincirleri kırmaya, eskide kalmış yapıları yıkmaya yönelik. Satürn’ün Boğa burcunda kavuşum yapan Mars ve Uranüs’e sert bir açısını da görüyoruz. Bu da gelecek hedeflerimize doğru harekete geçerken engellenmişlik duygusu ve birikmiş öfke sonucu ortaya çıkabilecek ani ve sarsıcı durumları anlatabilir.

Yine bu dönemde dünyada sarsıcı ve isyankâr konularla karşılaşabiliriz. Bu bir toprak sarsıntısı da olabilir, finansal bir sarsıntı da olabilir, isyanlar ve ayaklanmalara da işaret edebilir. Zira bu ve benzeri etkileri Yeniay günü kesinleşmeden bir süre önce yine yeniay etkisi olarak yaşıyoruz, yaşamaya da bir sonraki ay döngüsüne, yani Ocak ayı sonuna kadar devam edeceğiz gibi görünüyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Sorumluluk alanlarınız gelecek kariyer hedefleriniz, toplum önündeki konumunuz ve başarınız olacak. Fakat kariyerden elde ettiğiniz gelirler ve finansal beklentilerinizin karşılanmadığını düşündüğünüz durumlar olabilir bu da gerginlik yaratabilir. Ayrıca arkadaşlarınızla alacak verecek konularına da dikkat etmelisiniz.

Yükselen Boğa

Sorumluluk alanlarınız kariyeriniz ile ilgili aldığınız eğitimler, yayıncılık veya yolculuklarla ilgili konular olacak. Ayrıca kariyerinizle ilgili birtakım engeller ve yavaşlamalar gerginlik yaratabilir, fevri davranmanıza sebep olabilir.

Yükselen İkizler

Sorumluluk alanlarınız ortaklaşa gelirler, borçlar ve krediler olacak. Ayrıca davalar, eğitim ve akademik konular ile ilgili engeller yaşayabilir ve ifade etmekte zorlandığınız gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Yengeç

Sorumluluk alanınız ikili ilişkiler ve evlilik. Ayrıca taşınma, yer değiştirme durumunuz olabilir, bunun için uğraşmanız gerekebilir veya borçlanabilirsiniz. Ortaklaşa gelirlerle ilgili birtakım gerginlikler yaşanabilir. Siz de arkadaşlarınızla alacak verecek konularına dikkat etmelisiniz.

Yükselen Aslan

Sorumluluk alanınız iş ortamınız, günlük işleriniz ve sağlığınız. Çalışma anlamında biraz daha yoğun ve enerji harcamanız gereken bir döneme girebilirsiniz. Bu da üzerinizde bir gerginlik yaratabilir, fevri davranmamak gerekiyor.

Yükselen Başak

Sorumluluk alanınız hobileriniz, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınız olacak. Ayrıca iş yoğunluğunuz varsa eğitim hayatınız, yayınlarınız veya kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlarla ilgili engeller çıkarabilir.

Yükselen Terazi

Sorumluluk alanınız özel yaşamınız, eviniz, aileniz ve ebeveynleriniz. Ayrıca eğlence ve hobileriniz, flörtünüz veya varsa çocuklarınız ile ilgili konular size para harcatabilir, borçlandırabilir. Harcamalarınızı dikkatli yapmakta fayda var.

Yükselen Akrep

Sorumluluk alanınız eğitim, akrabalarınız, varsa kardeşleriniz ve yazışmalar gibi iletişimsel konularda olacak. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik ile ilgili aile içerisinde gerginlikler yaşanabilir.

Yükselen Yay

Sorumluluk alanınız gelirleriniz, sahip olduklarınız ve finansal konular olacak. Bu kazançlarla alakalı eğitim almak, sınavlara girmek, iletişim kurmak ve hareketli olmak, yolculuk yapmak gibi birtakım sorumluluklarınız da olabilir.

Yükselen Oğlak

Sizin için dönüşümsel yeni kararlar, yeni başlangıçlar zamanı ve bu genel sağlığınızı, görünüşünüzü ve kariyerinizi etkileyecek konularda olabilir. Yeni bir spor rutinine başlayabilir, hobilerinize veya varsa çocuklarınıza yapmanız gereken bazı finansal harcamalar olabilir.

Yükselen Kova

Satürn ve Jüpiter’in yükselen burcunuza girmesiyle birlikte hayatınızda önemli yeni başlangıçlar dönemi başlayacak ve bu başlangıçlar için şu an inzivaya çekilip çalışmanız gereken, sorumluluklarınızın arttığı bir dönem. Ayrıca aile içi veya gayrimenkul ile ilgili finansal konularda birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz.

Yükselen Balık

Sorumluluk alanınız arkadaş gruplarınız, proje grupları ve takımlar, ortak bir hedef için birlikte çalıştığınız insanlarla ilgili olacak. Bu süre içerisinde iletişim ve yolculuk trafiğiniz artabilir, akrabalarınızla veya kardeşlerinizle gerginlikler yaşayabilirsiniz.