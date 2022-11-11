Merhabalar bu yazımı Mustafa Kemal Atatürk’e adıyorum.

Onun için sayısız yazılar yazılıyor birçoğu onun liderliğini vatanseverliğini ifade ediyor. Belki Atatürk zamanına yetişemedik ancak aileden başlayıp okuduğumuz okul ve okuduğıumuz kitaplara kadar bir çok bilgi ile büyüdük.

Tarihçilerin asırlar boyunca unutulmayacak liderler arasında Atatürk’ü de koyması hiç de tesadüf değil. Osmanlı terbiyesi ile büyüyen bu büyük lider kazandığı savaşlar ile bize cumhuriyeti armağan etti. Hani derler ya "insanlar doğar, yaşar ve bir gün ölür ancak öldüğünde ne bıraktığın önemlidir." İşte Atatürk Türk halkına öyle bir miras bıraktı ki tüm dünya onun bu mirasını bugün bile hayranlıkla izliyor.

Harf inkılabı, medeni kanunu cumhuriyetimizin en temel unsurları arasına koyarak miletimize sunmuştur. Dediğim gibi onun için yazılar yazıyor ama ne kadar anlatsak anlatalım bir şeyler hep eksik kalacak gibi hissediyorum onun için söylediği sözler Nutuk, Gençliğe Hitabe'si hepsi hepsi okunması gereken önemli yazılar...

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına gireceğimiz bu dönemde hepimiz Atatürk’ün yolundan gitmemiz gerektiğini önemle vurgulamak istiyorum.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum...