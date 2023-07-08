10 - 16 Temmuz 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta çok önemli geçişlere sahne olacak. Öncelikle Ay düğümleri burç değiştiriyor olacak ve bu da yaklaşık 18 ay süren oldukça önemli bir değişikliktir.

Ay düğümleri Koç Terazi aksına geçiyor olacak. Koç ve Terazi aksı kısaca astrolojide “Ben ve ikimiz” olarak bahsedilebilir. Kendi gitmek istediğimiz yol, egolarımız, dürtüsel arzularımız ve başkası, daha doğrusu bize eş veya ortak olan kişiler arasında kurduğumuz dengeyi anlatır. İki tarafı da dengeli kullanmamızı talep eder. Bir önceki aks, yani Boğa Akrep aksı para aksıydı. Alacak verecek, finansal girdi çıktı, kriz ve sakinlik gibi konuları temsil ediyordu. Şimdi ise artık çok daha ilişkisel bir noktaya gelmiş oluyor.

Diğer önemli geçiş ise Mars’ın Başak geçişi olacak. Aslan’daki iddiacı, egosantrik, fazla böbürlenen ve kendini göstermek isteyen eril Mars kendini biraz daha az öne çıkaran, detaylara çok odaklanan, endişeli olabilen fakat her durumda oldukça çalışkan bir Başak burcu formuna girecek. Mars enerjiyi nasıl aktardığımızla alakalı bir gezegendir. Bu durumda enerjimiz daha detaylı, metodik, endişeli, gergin, kolay beğenmeyen ve çalışkan bir durumda olacak.

Merkür ise Aslan burcuna geçecek. Aslında Başak burcunun yöneticisi olduğu için bu durum Mars’ı da etkileyecek. Yani aslında Mars yaklaşık 3 hafta kadar daha Aslan etkilerini almaya devam ediyor olacak yöneticisinden ötürü. Burada artık kendimizden daha çok bahseder olduğumuz bir 3-4 hafalık döneme giriyoruz.

Haftanın önemli açıları ise hafta başındaki Güneş Neptün uyumlu açısı, Merkür Plüton karşıtlığı, Mars ve Merkür’ün düğümlere olan açıları ve Güneş'in Uranüs ile yaptığı uyumlu açı ile haftayı kapatması olacak.

Mars, Merkür ve düğümler bu hafta hem burç değiştiriyor hem de oldukça etkileşimde. Kısaca hedeflerimiz, hedeflerimize olan zihin yoğunluğumz ve cesaretimiz, isteğimiz ve enerjimiz bu haftanın en çok mercek altında olan konusu diyebilirim.

Diğer açılara gelecek olursak Güneş Neptün uyumu sezgisel, yardımsever, hislerimizin bizi doğru yönlendirdiği, algılarımızın açık olduğu bir durumdur. Uranüs altmışlığı da algılarımızı çok açar, değişik fikirlerin ve değişikliğe giden cesaretimizin gücünü anlatır. Merkür Plüton karşıtlığı ise haftanın en krizli açısı. Bu hafta biraz sivri dilli olabiliriz. Derinlemesine sorgulayan bir yapıda olabilir, radikal kararlar alabiliriz.

Günlük etkilere geçecek olursak;

10 Temmuz 2023, Pazartesi

Ay Koç burcunda haftaya başlıyoruz. Başlangıç enerjisinin en yüksek olduğu burç diyebiliriz. Oldukça enerjik, cesaretli bir hafta başlangıcı olacak. Fakat Güneş ile sert açı yapacağı için bugün biraz tartışmalı geçebilir, özellikle aile bireyleri veya ilişkilerde.

11 Temmuz 2023, Salı

Ay Bpüa burcuna geçiyor. Düne göre çok daha sakin ve uyumlu bir gün. Gün içerisinde Venüs ve Mars ile uyumlu açıda olacak olan Ay günü yine cesur ve ilişkiler anlamında oldukça uyumlu bir hale getirecek.

12 Temmuz 2023, Çarşamba

Ay Boğa burcunda ilerliyor. Bugün Güneş ile uyumlu açı içerisinde, uyumlu, kendimizi ifademizin güçlü olduğu dengeli bir gün. Ayrıca ay Uranüs ile de kavuşum açısında. Sürprizli, değişikiklere açık bir gün.

13 Temmuz 2023, Perşembe

Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor ve Merkürle de uyumlu açı içerisine giriyor. Önemli anlaşmalar, kararlar için değerlendirilebilir, iletişim trafiğinin yüksek ve becerimizin de yüksek olduğu bir gün.

14 Temmuz 2023, Cuma

Ay İkizler burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de iletişim trafiğinin yüksek olduğu bir gün. Ayrıca yolculukların da sayısı artabilir.

15 Temmuz 2023, Cumartesi

Ay İkizler burcunda güne başlıyoruz, akşam saatlerinde Ay Yengeç burcuna geçiyor ve iletişim trafiğimiz yavaşlıyor, sevdiklerimize, ailemize odaklandığımız bir gün geçiriyoruz. Ayrıca bugün oldukça hassasız, Ay Neptün ile sert etkileşimde, aldanmalara dikkat.

16 Temmuz 2023, Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Yengeç burcunda ay çok rahat ve güçlüdür. Duygusal olarak ihtiyaçlarımızın karşılandığı, tatminkar bir gün. Ayrıca Ay Jüpiter ile de uyumlu açıda, oldukça şanslı, özgüvenli, iyimser bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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