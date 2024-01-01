1 - 7 Ocak 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta yine etkileşimli bir hafta geçireceğiz. Haftaya Venüs Satürn sert açısı ile başlıyoruz. İkili ilişkiler için zorlayıcı birkaç gün olacak. Sevilmediğimizi, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını hissedebiliriz.

Ayrıca Merkür bu hafta retro hareketinden çıkacak. Artık önemli anlaşmalar, yeni başlangıçlar için yeşil ışık yandı diyebiliriz. Ayrıca Mars da bu hafta Oğlak burcuna geçiyor. Mars Oğlak burcunu sever, o burçta rahat eder, yücelir. Artık daha disiplinli savaştığımız, hedeflerimize daha yavaş ama emin adımlarla yürüdüğümüz bir 2.5 ay geçireceğiz ve o etki bu hafta başlayacak.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Başak burcunda haftaya başlıyoruz. Tatil günü ama iş ve sağlık gündemi yine aktif. Gün içerisinde Güneş ile ay uyumlu açıda. Kendimizi ifademiz güçlü, ihtiyaçlarımızın karşılandığı hissi ve etrafımızla uyum hissi yüksek.

Salı

Ay Başak burcunda ilerlemesine devam ediyor. Neptün ve Merkür ile sert ekileşime girecek. Bugün ifademiz tam tersi olarak pek de iyi değil, yanlış anlama, anlaşmalara açık bir gün. Bugün kendimizi anlatırken özellikle dikkat etmeliyiz. Merkür’de retrodan çıktı ama durağan pozisyonda.

Çarşamba

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde çok fazla açısal etkileşimi yok. Gün dengeli, uyumlu, ikili ilişkiler ve sosyal ilişkiler odaklı bir gün.

Perşembe

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Ay Güneş ile uyumsuz. Kendimizi ifademizde problemler olabilir, aileyle, sosyal ilişkilerle birtakım anlaşmazlıklar yaşanabilir.

Cuma

Ay Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Plüton ile sert etkileşimi ve gecenin ilerleyen saatlerinde Akrep burcuna geçmesi günü biraz manipulatif, krizli geçebilir. Bugün biraz daha sorgulayıcıyız ve çok da hoşumuza gitmeyecek bilgiler edinebiliriz.

Cumartesi

Ay Akrep burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Güneş ile uyumlu açıda. Yine kendimizi ifademiz güçlü. Akrep’in sorgulayıcılığını ve Oğlak’ın disiplinini doğru şekilde kullanıyoruz. Önemli işleri bitirmek için güzel bir gün.

Pazar

Ay Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün Akrep’in sertliğinden çok Neptün uyumlu açısının yumuşaklığında geçecek. Fakat her iki durumda da sezgilerimiz çok güçlü.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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