1- 7 Kasım 2021 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 1- 7 Kasım 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

1- 7 Kasım 2021 haftalık burç yorumları
Astroloji
01 Kasım 2021 Pazartesi

Merhaba, haftanın en önemli göksel etkileri 5 Kasım’da yaşayacağımız Akrep Yeniay’ı, burç değiştiren Merkür ve Venüs ile Yeniay’a damgasını vuran Güneş Uranüs karşıtlığı olacak.


Yeniay ile ilgili detaylı bir yazıyı ayrıca paylaşacağım fakat hem Yeniay’ı ilgilendiren hem de haftanın en önemli açılarından biri olan Güneş Uranüs karşıtlığı ile yazıma başlamak istiyorum. Yazılarımı veya astrolojiyi takip edenler bilirler ki Uranüs elektriktir. Ani değişikliklerin adıdır. Zincirlerimizi kıran ve bizi bir adım öteye taşıyan isyankâr hareketlerin gezegenidir. Güneş ile yapacağı karşıtlık ve Akrep Yeniay’ı hayatımıza tam da bu temaları katacak. Bu hafta normalden biraz daha sıkılgan olabilir, değişiklik isteği içerisine girebiliriz. Hayatımıza değişiklikler tepeden düşer gibi girebilir. Aniden bir şey başlayabilir aniden bitebilir. Bu dönemde sürdürülebilirlik çok da söz konusu değildir. Ayrıca Merkür Akrep burcuna geçerek düşüncelerimizi derinleştirecek, daha odaklı, daha konsantrasyonu yüksek, daha çok kurcalayan bir yapıda olacağız. Dilimiz biraz daha sivrileşecek. Oğlak’a giren Venüs ise ikili ilişkilerimizde daha kalıcı adımlar attığımız, daha gelenekçi, sabit ve sürekli olduğumuz, bir tık sıcaklık eksikliği olan, daha soğuk sosyal ilişki kavramını hayatımıza sokacaktır. Ayrıca bu hafta Merkür’ün oldukça iyi açıları var. İletişim, önemli görüşmeler, anlaşmalar, özgüvenli konuşmalar için oldukça iyi bir hafta.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz. İşlerimize ve sağlığımıza odaklandığımız bir gün. Ay gün içerisinde Uranüs ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek ve haftanın konusu olan sürprizli değişimler konusu daha çok vurgulanacak.


Salı

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın Venüs ile yapacağı çelişkili açı ile ikili ilişkilerde küçük de olsa yanlış anlaşılma durumlarına sebebiyet verebilir.


Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler konularının vurgulandığı bir hafta ortası olacak. Ay gün içerisinde çok fazla etkileşim yapmıyor. Haftanın ikili ilişkiler ve iletişim açısından iyicil etkileri bu gün de oldukça belirgin.


Perşembe

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile kavuşum yapacak olan Ay iletişim trafiğimizi hızlandıracak.


Cuma

Yeniay günü. Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Günün erken saatleri Mars kavuşumu ile biraz gergin ve enerjik, ilerleyen saatleri ise Ay’ın Güneş ile kavuşarak yeniay kombinasyonu yaptığı bir zaman olacak. Yeniay’ın sürprizli etkilerini en yoğun yaşadığımız gün.


Cumartesi

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz daha sorgulayıcı, ikili ilişkilerimizde daha tutkulu ve genel olarak yoğun duygular içerisinde olacağımız bir gün.


Pazar

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. Akrep’in yoğun duygusal havası dağılıyor ve daha maceracı bir gün’e yelken açıyoruz. Bugün kısa yolculuklar yapabilir, günün büyük çoğunluğunu entelektüel faaliyetlerle, eğitim ve öğrenme ile veya dışarı aktiviteleri ile geçirebiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Yıldızınız bugün neler söylüyor?

01 Kasım 2021 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün biraz kararlılık gerekli olabilir, ancak işleri bitirdiğinizde sonuçlardan gurur duyabilirsiniz! Kasvetli bir ruh halinden çıkmanın bir yolunu bulmak için şaşırtıcı fikirler ortaya atılabilir. Ne kadar küçük olursa olsun harekete geçmek sizi ileriye taşıyacaktır. Bu konuda yüksek sesle konuşmayabilirsiniz, ancak sonunda, zorluklarınıza akıllı çözümler bulmanıza yardımcı olacak olan diyaloglardır.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizi aşağı çeken herhangi bir garip sosyal dinamikten dikkatinizi dağıtabilecekleri için, bugün kendinizi ev işlerine veya sorumluluklarına adamaktan memnun olabilirsiniz. Eşyalarınızı dikkatli bir şekilde korumak, alanınız ve bu eşyaların her kullandığınızda nasıl performans gösterdiği üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olabilir. Çalışmanızdan elde edilen bu görünür sonuçlar, kendiniz hakkında daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Artık, otorite figürleriyle ilgili zorluklar veya hapsedilme duyguları gibi, üzerinizde ağırlık oluşturan büyük sorunlara yaratıcı bir şekilde yanıt verebilirsiniz. Yalnızca basit bir ileti hazırlasanız bile, durumun küçük ayrıntılarına aşırı dikkat göstermeniz, tasvirinizi başkalarında gerçekten yankı uyandıran bir şey haline getirebilir. Mizah, bağ kurmanın harika bir yoludur, bu nedenle eserinize gülen biri sizinle bir bağlantı kurmaya yönlendirilebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Evinizdeki veya aile hayatınızdaki bir durum, şu anda yoğun bir şekilde ona odaklanmanıza gerektirebilir. Bu durum sizi tercih ettiğiniz entelektüel arayışlardan geçici olarak uzak tutabilir, ancak bu ev içi zorlukları çözmek, yeni kapılar da açacaktır. Bu zaferin arkasında olduğunuz bilinmese dahi yenilikçi bir çözüm bulma yeteneğinizle gurur duyabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler bu dönemde sizi canlandırabilir. Bazı stresli veya yoğun güç dinamikleri hakkında söyleyeceğiniz çok şey olabilir ve arkadaşlarınız bunu daha fazla keşfetmenize yardımcı olabilir. Bunun ötesinde, sadece kendinizi ifade etme ve iyi karşılanma deneyimine sahip olmak, insanların size karşı nazik olmadığı diğer durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olacak kadar özgüveninizi geliştirebilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir başkasına olan bağlılığınızın yapısını müzakere etmek, bugün sizi para konusunda ciddi olmaya itebilir. Makul düzeyde güvenli bir temele sahip olsanız da, ayrıntıların biraz düzenlenmesi gerekebilir. Şans eseri, kendinizi sağlam hissettiğiniz bir yerden başladığınızda, almaya değer riskleri belirleyebilirsiniz. Düzenlemenizi kutunun biraz dışında bir şey içerecek şekilde güncellemek, şimdi sizin için iyi çalışabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bu zamanda inançlarınız ve deneyimleriniz konusunda tutkulu olabilirsiniz. Duygusal yönünüzü ortaya çıkarmaya her zamankinden daha istekli olabilirsiniz. Burnunuzu başka birinin işine çok fazla sokmadığınızdan emin olun! Alışılmadık bir seçim veya etkinlik sizin için uygun olsa da, başkaları için neyin en iyi olduğunu bildiğinizde ısrar etmek, kötü bir geri dönüşe neden olabilir.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkaları tarafından engellenmiş ve çileden çıkmış hissetmek, şu anda içinize bakmanız için sizi dürtebilir. Kişisel olarak ne elde ettiğinizi saymaya başlarsanız, görünürde saklanan finansal kazanç için bazı olasılıklar keşfedebilirsiniz! Muhtemelen temel bileşenlerin çoğuna zaten sahipsiniz, sadece daha etkili bir şekilde düzenlenmeleri gerekiyor. Özellikle bir ilişkide kaynakları paylaşmak söz konusu olduğunda, ortak uygulamadan ziyade ilgili bireyler için neyin işe yaradığına odaklanmanız gerekebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sıkıcı rutininizle ilgili hayal kırıklığı, bugün arkadaşlarınızla bağlantı kurmak için ekstra çaba sarf etmenize neden olabilir. Bu insanlarla bir doz eğlence, tam da ihtiyacınız olan yenilenme olabilir, çünkü bunlar, yakın zamanda bir karışıklık içinde kaybolmuş olabilecek kendi tasasız tarafınızla yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Muhtemelen hala hayatınızın bazı sıkıcı kısımları olsa da, işinize kendinizin daha iyimser bir versiyonunu getirmek, onu daha az kasvetli hale getirebilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU İtibarınızı korumak şu anda aklınızda olabilir, ancak bunun özellikle kendinizi ifade etmenizi nasıl sınırladığının farkında olabilirsiniz. Söyleyebileceklerinize ve söyleyemeyeceğiniz şeylere odaklanmak yerine, çabanızı işleri daha iyi yapmanın gerçek yollarını bulmaya çalışın. Bu konuda bariz bir başarı, hem tanınmanızı hem de aradığınız güvenli yeri elde etmenizi sağlayabilir. Eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuştuğundan, güvenilir bir şekilde somut sonuçlara ulaşmak, insanları ara sıra sözlü bir yanlışı gözden kaçırmaya ikna edebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Mali bir konuyla ilgili gerçek, artık korktuğunuzdan daha az korkutucu olabilir. Detaylı bir araştırma, paranızla ilgili olduğu için bu konunun ayrıntılarını çözmenize yardımcı olabilir. Biraz riskli bir yatırım yapma konusunda bilinçli bir karar vermeyi mantıklı bulabilirsiniz, ancak tam olarak neye bulaştığınızı bildiğinizden emin olun. Sosyal ağınızdaki biri, bilginizi onaylayarak sizi rahatlatabilir ve bakış açınızı duymaktan da yararlanabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir başkasına açılmak ve duygusal yakınlık sergilemek, bugün kötü bir ruh halinden çıkmanız için size ilham verebilir. Durumla ilgili bir şey sizi şaşırtabilir! Beklemediğiniz bir kişiyi içerebilir veya işleri halletme biçimleri alışkın olduğunuz gibi olmayabilir. Bu karşılaşma, güvenliğin neye benzediği konusundaki fikrinizi yeniden şekillendirmenize yardımcı olabilir. Güvende olmanın boğulmak anlamına geldiğini düşünebilirsiniz, ancak aslında bağımsızlığınızı onurlandıran bir şekilde bağlantı kurmayı içerebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özellikle parayla ilgili kısıtlamalar, şu anda sizi hayal kırıklığına uğratıyor olabilir. Bu konuda biriyle konuşma riskini almak, bakış açınızı değiştirmenize gerçekten yardımcı olabilir. Kendinizi bunalmış hissedebilir ve nereden başlayacağınızı bilemeseniz de, güvenilir bir meslektaş her şeyi daha net görebilir ve sizi en önemli kısımlara yönlendirebilir. Büyük resme nasıl uyduklarını öğrendikten sonra, size gelen farklı bilgi parçalarının daha az korkutucu olduğunu görebilirsiniz.


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