1- 7 Kasım 2021 haftalık burç yorumları

Merhaba, haftanın en önemli göksel etkileri 5 Kasım’da yaşayacağımız Akrep Yeniay’ı, burç değiştiren Merkür ve Venüs ile Yeniay’a damgasını vuran Güneş Uranüs karşıtlığı olacak.

Yeniay ile ilgili detaylı bir yazıyı ayrıca paylaşacağım fakat hem Yeniay’ı ilgilendiren hem de haftanın en önemli açılarından biri olan Güneş Uranüs karşıtlığı ile yazıma başlamak istiyorum. Yazılarımı veya astrolojiyi takip edenler bilirler ki Uranüs elektriktir. Ani değişikliklerin adıdır. Zincirlerimizi kıran ve bizi bir adım öteye taşıyan isyankâr hareketlerin gezegenidir. Güneş ile yapacağı karşıtlık ve Akrep Yeniay’ı hayatımıza tam da bu temaları katacak. Bu hafta normalden biraz daha sıkılgan olabilir, değişiklik isteği içerisine girebiliriz. Hayatımıza değişiklikler tepeden düşer gibi girebilir. Aniden bir şey başlayabilir aniden bitebilir. Bu dönemde sürdürülebilirlik çok da söz konusu değildir. Ayrıca Merkür Akrep burcuna geçerek düşüncelerimizi derinleştirecek, daha odaklı, daha konsantrasyonu yüksek, daha çok kurcalayan bir yapıda olacağız. Dilimiz biraz daha sivrileşecek. Oğlak’a giren Venüs ise ikili ilişkilerimizde daha kalıcı adımlar attığımız, daha gelenekçi, sabit ve sürekli olduğumuz, bir tık sıcaklık eksikliği olan, daha soğuk sosyal ilişki kavramını hayatımıza sokacaktır. Ayrıca bu hafta Merkür’ün oldukça iyi açıları var. İletişim, önemli görüşmeler, anlaşmalar, özgüvenli konuşmalar için oldukça iyi bir hafta.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Başak burcunda başlıyoruz. İşlerimize ve sağlığımıza odaklandığımız bir gün. Ay gün içerisinde Uranüs ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek ve haftanın konusu olan sürprizli değişimler konusu daha çok vurgulanacak.

Salı

Ay, Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay’ın Venüs ile yapacağı çelişkili açı ile ikili ilişkilerde küçük de olsa yanlış anlaşılma durumlarına sebebiyet verebilir.

Çarşamba

Ay, Terazi burcuna geçiş yapıyor. İkili ilişkiler konularının vurgulandığı bir hafta ortası olacak. Ay gün içerisinde çok fazla etkileşim yapmıyor. Haftanın ikili ilişkiler ve iletişim açısından iyicil etkileri bu gün de oldukça belirgin.

Perşembe

Ay, Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Merkür ile kavuşum yapacak olan Ay iletişim trafiğimizi hızlandıracak.

Cuma

Yeniay günü. Ay Akrep burcuna geçiş yapıyor. Günün erken saatleri Mars kavuşumu ile biraz gergin ve enerjik, ilerleyen saatleri ise Ay’ın Güneş ile kavuşarak yeniay kombinasyonu yaptığı bir zaman olacak. Yeniay’ın sürprizli etkilerini en yoğun yaşadığımız gün.

Cumartesi

Ay, Akrep burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün biraz daha sorgulayıcı, ikili ilişkilerimizde daha tutkulu ve genel olarak yoğun duygular içerisinde olacağımız bir gün.

Pazar

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. Akrep’in yoğun duygusal havası dağılıyor ve daha maceracı bir gün’e yelken açıyoruz. Bugün kısa yolculuklar yapabilir, günün büyük çoğunluğunu entelektüel faaliyetlerle, eğitim ve öğrenme ile veya dışarı aktiviteleri ile geçirebiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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