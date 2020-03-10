Zihinsel açıdan temizlenmek için 18 ipucu

İş performansınızı arttırmak için fiziksel sağlığınız kadar, zihinsel sağlığınız da önemli...

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Zihinsel açıdan temizlenmek için 18 ipucu

En üretici ve en yaratıcı şekilde çalışabilmek için kendinizle ilgilenmeniz, zihinsel ve fiziksel açıdan sağlıklı olmanız gerekir. Aşağıda, aktif bir şekilde uyguladığınızda zihinsel ve fiziksel sağlığınızı iyileştirebilecek 18 ipucu bulunuyor. Bu öneriler zihinsel açıdan temizlenmenizi sağlayarak tam kapasite çalışabilmenize yardımcı olacak.

 

1- İnternet diyetine başlayın

Tüm cihazlarınızı fişten çekin. Her an, her saniye, milyonlarca farklı yöne doğru çekiliyoruz: email, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat ve daha onlarcası. Telefonunuzu düzenli olarak uçak moduna alın ya da uzak bir yere bırakın ki teknoloji tuzağından kaçarak biraz çalışabilesiniz.

 

2- Nefes alın

İnsanların çoğu, yeterince nefes almıyor. Stres altında olduğunuzda, hızlı ve kısa nefesler alarak kaygınızı artırırsınız. Bu yüzden doğru nefes almayı öğrenin ve uygulayın. Unutmayın, karnınız hareket etmiyorsa, nefes almıyorsunuz demektir.

 

3- Ağır eleştirileri umursamamaya odaklanın

Bir şeyler, her zaman daha iyi olabilir. Bu eleştirel dünyada yaşamak güzel; ama çoğunlukla ipin ucu kaçar. Dünyayı negatif bir şekilde görmeye izniniz olmadığını düşünün. Ve her şeyi, sanki en iyisiymiş gibi görmeye başlayın! En önemlisi, olumsuzu aramaktan ve ona odaklanmaktan vazgeçin.

 

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4- Mobilyalarınızı yeniden düzenleyin

Kulağa, vakit öldürme gibi geliyor olabilir; ancak her zaman büyük fark yaratır. Çevrenizle nasıl etkileşime geçtiğinizi değiştirir ve nihayetinde yaptığınız iş de olumlu yönde etkilenir.

 

5- Bol bol su için

İnsanların çoğu, yeterince su içmiyor. İnanılır gibi değil; su, hayat iksirinin ta kendisidir! Sabahları uyandığınızda, yapacağınız ilk iş, koca bir bardak su içmek olsun. İçtiğiniz bu su, bedeninizi anında uyandırır ve zihninizin gün için hazır olmasını sağlar.

 

6- Beslenme düzeniniz üzerinde deneyler yapın

Ağır yiyecekler yediğinizde, tembelleşirsiniz ve uykunuz gelir. Hafif ve sağlıklı bir şekilde beslendiğinizde ise, enerji miktarınız artar. Eğer yoğun şekilde çalışmanız gerekiyorsa, karbonhidrat, pizza, şeker, hazır yiyecek ve abur cubur olarak sınıflandırılan gıdalardan uzak durun.

 

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7- Vitamin hapları kullanın

Minimum düzeyde, her gün zinde kalabilmek için bir multivitamin kullanmak ideal. Ama hangi vitaminlerin sizin için uygun olduğunu bulmak için iyice araştırın, ya da en iyisi, doktorunuza danışın.

 

8- Kafein

Yoğun çalışan biri için kafeinsiz geçirilen bir gün, düşünülemez bile. Ama eğer kahve sizin için fazlasıyla sertse, kafein ihtiyacınızı karşılayabilmek adına çay içmeyi de deneyebilirsiniz. Siyah ve yeşil çayda da sizi uyandırmaya yetecek kadar kafein vardır.

 

9- Uyuşturucudan ve alkolden uzak durun

Akşamdan kalma bir şekilde, işlerinize kaldığınız yerden devam etmeye çalışmak kadar berbat bir şey yoktur. Alkol almaktan hoşlanıyorsanız eğer, bu keyif maddeleri ile önemli işleriniz arasına biraz mesafe koymanızda fayda var.

 

10- Bir arkadaşınıza yardımcı olun

Bazen yardımcı olur, bazense olamazsınız; ama her zaman, diğer insanların sorunlarını dinlemeye çalışın. Emin olun ki insanların mücadele verdikleri ya da üzerinde çalıştıkları şeyleri dinlemek, kendi işiniz açısından da inanılmaz faydalı olacaktır.

 

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11- Egzersiz yapın

Koşmaya çıkın. Bisiklet sürün. Biraz şınav çekin. Ne olursa olsun, kalbinizin hızlı çalışmasını sağlayın. Egzersiz, beyinlerimiz için yapabileceğimiz en iyi şeydir.

 

12- Masaj yaptırın

Hepimiz, bedenlerimizde, yılların stresini ve duygusal yükünü taşıyoruz. Tıpkı egzersiz gibi, masaj da, vücudunuzdaki enerjiyi dengelemenin mükemmel bir yoludur. Kendinizi yenilenmiş gibi hissedeceksiniz.

 

13- Uyuyun

Daha fazla uyuyun. Evet, muhtemelen üniversite hayatınız boyunca, neredeyse hiç uyumadınız. Ya da belki bir çocuğunuz olduğu için uykularınız birbirine karışmış durumda ve normal bir insanın uyku düzenine ayak uydurmakta hala güçlük çekiyorsunuz. Ama unutmayın, düzenli ve kaliteli uyku, en az yemek yemek kadar önemlidir.

 

14- Kahkaha atın

Komik bir şeye gerçekten, içten bir şekilde gülmek, kendiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biridir.  Kahkaha atmaktan asla çekinmeyin.

 

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15- Ofisten çıkın

Çalıştığınız ofis bunalmanıza ya da sinirlenmenize sebep olmaya başladığında, gidin ve evinizde çalışın. Canınız sıkılmaya başladığında, bulunduğunuz ortamı değiştirmek, son derece güçlü bir etki yaratabilir.

 

16- Zihninizi berraklaştırdığını bildiğiniz bir yerde çalışın

İnsanların ağzını açık bıraktığınız son projenizi hatırlıyor musunuz? Hani inanılmaz bir iç rahatlığı ile yürüttüğünüz projeyi. Kalkın ve tam olarak o günlerde bulunduğunuz yere gidin. Daha önce iyi işler yaptıysanız orda, belki de yeniden başarabilirsiniz.

 

17- Günlük yazın

Yalnızca yazın. Zihninizde dolaşan tüm saçmalıkları alın ve kâğıtlara dökün ki kafanızda biraz alan açılabilsin. Emin olun ki günlük tutmak, dolu zihninize yapabileceğiniz en faydalı iyiliklerdendir.

 

18- Yeni çoraplar alın

Yepyeni, rahat çoraplar giymek, dünyanın en güzel hislerindendir. Duruşunuzu gerçekten değiştirebilir. İddialı çoraplar satın almak, kendinize yapabileceğiniz iyi bir yatırımdır. Sizi iyi hissettirecek bu küçük alışverişler için zaman ayırın!

 

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