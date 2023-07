Yürüyüşü maceraya çevirmenin 7 yolu

Günde on bin adım atmanın faydalarının saymakla bitmediğini artık duymayan kalmadı, yürümek faydalı, biliyoruz. Mental ve fiziksel olarak daha sağlıklı olmak için ya da büyükannenize her gün yemek götürmek için ormanda yürümeniz gerektiği için olsun; her halükârda, yürümek faydalıdır:

American Heart Association'a göre; haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik aktivite (örneğin hızlı yürüyüş), kalp hastalığı ve inme riskini azaltabilir.

Yürüyüş, vücudun enerji harcamasını artırarak kalori yakmaya yardımcı olur.

Araştırmalar, düzenli egzersizin depresyon ve anksiyete belirtilerini azaltabileceğini, dikkati artırabileceğini göstermiştir.

Yürüyüş, kemik yoğunluğunu korumaya ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Düzenli yürüyüş, insülin direncini azaltmaya ve tip 2 diyabet riskini düşürmeye yardımcı olabilir.

Yürüyüş, uyku düzenini sağlamlaştırabilir ve daha derin, daha dinlendirici bir uyku sağlayabilir.

Hafif bir yürüyüşü gündelik pratiğine dahil etmek isteyen ya da mecburi koşturmalarını çekilmez bulanlar için, hayalperestlerden 7 macera önerisi:

1. Kokuları keşfedin

Büyük şehirlerde yaşıyorsanız “koku gezisi” fikri başta hoş olmayan çağrışımlar yaratabilir. Şehirlerde kötü kokan yerler haber olur ancak çok güzel, ilginç kokulara sahip yerler pek anlatılmaz. Tejal Rao adında bir restoran eleştirmeni, Los Angeles'ta yaşıyor ve gezip görüp The Times’a yazıyor. Şehirde gezerken not defterine kokuları not ederek bir "kişisel koku müzesi" oluşturmayı akıl etmiş. Rao'nun keşifleri arasında komşusunun mutfağından gelen kızartma soğan kokusu ve adaçayı çalıları ve biberiyenin "yapışkan, çam kokusu" vardı.

Her gün geçtiğiniz o köşeye gözleriniz kapalı getirilseydiniz, oranın kokusundan nerede olduğunuzu tanıyabilir miydiniz mesela? Bu gibi sorular, yürüyüşü bir koku kovalamacasına çevirmek için iyi olabilir.

2. Doğa her yerdedir

Doğa deyince benim de aklıma daha çok şehir yapılarından uzak, mümkün olduğunca el değmemiş araziler, ormanlar, denizler gelir. İçinde bulunduğum büyük şehrin de artık yüzlerce yıldır bizim kendi doğal alanlarımız olabileceğini düşünmek yine de bazen içimi rahatlatır, doğadan o kadar uzak olmadığıma avunurum.

İskoçya’da doktorlar “orman” reçete edebiliyorlarmış. Yeşilliğe, maviliğe yakın herhangi bir yerde yürüyüş yapmak, zaten çok faydalı olan bir egzersizi bütüncül bir şifaya dönüştürmek gibi etki edebiliyor demek ki. Yeşil bir parkta, ormanda ya da bir göl kenarında yapılacak bir yürüyüş, iç huzuru ve dikkati artırır. Sessizliği dinlersiniz, ormanı, kuşları. Kendinizi. Doğanın ritmini duyabilirken, kendi iç sesinizi de daha iyi duyabildiğiniz söylenir.

3. Havayı, mevsimleri izleyin

Modern şehir hayatı bizi mevsim döngülerini takip edebilmekten alıkoyduğundan beri, mevsimlerin nasıl dönüştüğünü unutmuş olabiliriz. Yapılan araştırmalar, mevsimleri ve doğanın döngülerini takip etmenin, bu döngülerin farkında olarak yaşamanın ruh sağlığımızı iyileştirebileceğine dair kanıtlar sunuyor.

Her mevsimin kendine has bir acayipliği var. Her farklı havada yürümek ayrı birer deneyim. Keşfetmek, ilham almak için kolay ve hava-mevsim durumunu planlayamadığınız için de gerçek bir macera gibi. Doğanın değişimlerine tanıklık etmek, değişime açık olma fikrini beslemek için de ideal.

4. Her yerin bir tarihi var

Her taşın, her binanın, her meydanın, her çeşmenin bir hikâyesi var. Yaşadığımız ülkede tarihi zenginlik bakımından fakir bölge çok az. Bulunduğunu çevredeki tarihi yerleri araştırıp bulmak ve bu rotalarda yürüyüşler yapmak, kendi geçmişinizi kurcalayıp durmaktansa bol dopaminli bir yürüyüşte civarın tarihine kafa yormak, o yollarda kimbilir ne zamanlar yürümüş başkalarını düşünerek gerçek anlamıyla “kafa dağıtmanızı” sağlayabilir.

5. Sokak galerileri

Sanatçılar olur olmadık yerlere bir şeyler dikmeye, bir yerleri boyamaya bayılırlar. Bazı şehirler, bazı sokaklar bu anlamda gerçek birer sanat galerisi gibidir. Sokak sanatının aslında ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu fark etmek için, onu arayıp bularak keşfetmeniz gerekir. Hem belki siz de yıllardır kutusunda duran fotoğraf makinenizi alır nihayet bir fotoğraf turuna çıkarsınız ilham alıp.

6. Lezzet turu

İyi bir balık ekmek yemek için sahile kadar yürüyüp geri dönmek çok iyi fikir değil mi? Son zamanlarda “sokak lezzetleri” konulu sosyal medya içerikleri pek yaygın. Çevrenizdeki iyi çaycılara, kahvecilere, kruvasancılara ziyaret maksatlı bir yürüyüş de motivasyonunuzu beslemek için ideal olabilir.