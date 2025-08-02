Günlük burç yorumları: 3 Ağustos 2025 Pazar

3 Ağustos 2025 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 02 Ağustos 2025 09:45
ABONE OL

  • Mars bu sabah Şiron ile quincunx açı yapıyor ve istediğimizi elde etme yönündeki iddialarımızın veya çabalarımızın etkinliğinden şüphe duyabiliriz, bu da pasif-agresif davranışlara, savunmacı tavırlara veya hayal kırıklığına yol açabilir. Şu anda hem iddialı hem de hassas olmayı başarmak zor olabilir, birinden diğerine gidip gelebiliriz. Başkalarını kışkırtmadan, rahatsız etmeden veya endişelendirmeden kendimizi etkili bir şekilde ifade etmekte de zorlanabiliriz. Hile, seçenekleri ya o ya bu şeklinde daraltmak yerine hassasiyet ve doğrudanlığı birleştirme yolları bulmaktır. Ay günü Akrep burcunda geçiriyor ve bizi dönüştürücü ve duygusal olarak etkileyici deneyimlere çekiyor. Daha kasıtlı, stratejik, sezgisel ve duygusalız. Ay'ın bu akşam Mars ile yaptığı altmışlık açı duygularımızı yoğunlaştırıyor, içgüdülerimizi uyandırıyor ve tutkularımızı harekete geçiriyor. Bağımsızız, içgüdülerimizle daha uyum içindeyiz ve başkalarından daha az talepkârız.

    1 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, günün erken saatlerinde, etkileşimlerinde olumsuz düşünceler, içe çekilme veya duygusal mesafe olabilir. Bu, büyük bir sorunun işareti olmaktan ziyade, duygularımız konusunda her zamankinden daha korumacı ve temkinli olduğumuz bir zaman olabilir. Neyse ki işine veya görevlerine odaklanabilir ve iyi yapılmış bir işten memnuniyet duyabilirsin. Ay bugün yakınlık alanında ilerliyor ve etkileşimlerinden, projelerinden ve deneyimlerinden daha derin bir tatmin arayışı içindesin. Biraz araştırma yapmak, inceleme veya analizle ilgilenmek seni özellikle çekebilir. Konuları ayrıntılı şekilde ele almak ve üzerinde düşünmekten keyif alırsın. Mars'ın bu günlerde güneş haritanda altıncı evde bulunmasıyla, üretme ve düzenleme isteğinle daha çok bağlantı kuruyorsun. Gün ilerledikçe, hayatını küçük ama anlamlı yollarla iyileştiren aktivitelere yöneliyorsun. Hem motive hem de ilgili hissediyorsun, kendini tamamen vermeye hazırsın.

    2 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, günün erken saatlerinde, bir kişi, proje, durum veya hatta bir satın alma konusunda bazı tereddütler yaşayabilirsin. Kendini kanıtlama isteği hissedersen, bunun gerçekten gerekli olup olmadığını kendine sor. Karakterinin kendi kendine konuşmasına izin vermek daha iyi bir seçim olabilir. Ay bugün ortaklık alanında ilerliyor ve geri bildirim arayışı içindesin; bu, Ay döngüsünün etkileşimli bir dönemi! Kendini ifade etmek ve keyif almak için uygun bir zaman olsa da başkalarından alacağın geri bildirimler şu anda özellikle değerli olabilir. Ay'ın, eğlence ve romantizm evindeki Mars ile uyumlu açısı, ilişkilerinden keyif almak için harika bir zaman olduğunu gösteriyor. Başkaları üzerinde olumlu bir etkiye sahipsin ve bu da seni harekete geçmeye, eğlenceli ve ilgi çekici bir şeyler yapmaya motive ediyor.

    3 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, günün erken saatlerinde, en yakınındaki insanlardan çabalarının fark edilmesini güçlü bir şekilde isteyebilirsin ancak başkaları seninle aynı frekansta olmayabilir. Onlara en çok ihtiyaç duyduğunda yanlarında olmadıklarını veya kendi dünyalarına kapandıklarını hissedebilirsin. Bu durumu akışına bırak, muhtemelen sadece kısa süreli bir uyumsuzluk dönemidir. Ay, günü güneş haritanda altıncı evde geçiriyor ve bu da yarım kalmış işleri toparlamayı özellikle tatmin edici kılıyor. Enerjini verimli bir şeye yönlendirmek bugün ön planda olabilir. Ay'ın günün ilerleyen saatlerinde Mars ile yaptığı uyumlu açı, motivasyonunu daha da artıracak. Ev, sağlık, iş veya aileyle ilgili bir konuya veya uğraşa özellikle odaklanabilirsin ve bu alanlarda destekleyici bir enerji mevcut.

    4 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Mars'ın bu günlerde iletişim alanında bulunmasıyla, zihnin hızlanabilir ve zaman zaman tek bir konuya odaklanmakta zorlanabilirsin. Günün erken saatlerinde, başkalarının pasif-agresif tavırları sinirlerini bozabilir. İçinde bir huzursuzluk olabilir ve gerçekten neyi arzuladığını anlaman biraz zaman alabilir. Ancak gün ilerledikçe bu enerjiyi lehine kullanmayı başarıyorsun. Şu anda yaptığın işlere özel bir tutku ve canlılık katabilirsin, yaratıcılığın ve hoş iletişimlerin akışı kolaylaşabilir. Ay, günü keyif alanında geçiriyor ve Mars ile uyumlu açı yapıyor. Eğlenceli, seni zorlamadan geliştiren aktiviteler seni özellikle çekebilir. Kişisel ilgi alanlarına, projelerine veya çalışmalarına yönelik hevesin güçlü. Eylemlerin ve duyguların şimdi uyum içinde, bu da sana her açıdan destek sağlıyor. Beyin fırtınası yapmak da bugün oldukça tatmin edici olabilir.

    5 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, son günlerde yaptığın birçok şeyin arkasında daha güvende ve rahat hissetme isteği var, ancak günün erken saatlerinde düzeltilmesi gereken bir hata veya tutarsızlık fark edebilirsin; bu durum geçici olarak moralini bozabilir. Bir yanlışı düzeltmeye odaklan ve üzerinde fazla durmamaya çalış. Neyse ki gün ilerledikçe bir proje veya hedef konusunda motivasyonun ve tutkun artabilir. Ay, günü ev ve aile alanında geçiriyor; bu da seni biraz daha içe dönük ve temkinli bir ruh haline sokabilir. Yine de meşgul kalmak ve değerli bir şeyler ortaya koymak istiyorsun. Güvenlik ve tanıdıklık ihtiyacın daha güçlü, ancak şu anda kaynaklar alanını canlandıran Mars ile Ay'ın uyumlu açısı sayesinde bu güveni sağlamak ve huzuru yakalamak için harekete geçmeye hazırsın. Hayatını daha konforlu hale getirme konusunda oldukça motive olacaksın.

    6 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Mars'ın bu günlerde burcunda bulunmasıyla, seni harekete geçirmek oldukça kolay, ancak bugünkü gibi zamanlarda enerjini yenilemen gerekebilir. Neyse ki özellikle gün ilerledikçe odaklanmak ve konsantre olmak için iyi bir gün. Günün erken saatlerinde ise sezgilerin seni pek iyi yönlendirmeyebilir; çünkü suçluluk veya korku, içgüdüsel bir his gibi görünebilir. Ancak gün ilerledikçe oldukça meşgul ve ilgili olabilirsin. Ay'ın güneş haritandaki üçüncü evde olması merakını ve ilgi alanlarını canlandırıyor. Özellikle zihinsel bir meydan okumayı üstlenmeye hazır olabilirsin. Öğrendiğin veya karşılaştığın bir şey şu anda merakını uyandırabilir. Oldukça beceriklisin ve konunun özüne hızlıca ulaşabiliyorsun.

    7 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, günün erken saatlerinde, yanlış anlamalar yaşayabilir veya net cevaplar almakta zorluklar yaşanabilir. Rüyalarına ve hayallere dikkat et; sezgilerin sana önemli bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Ancak suçluluk veya korku üzerinde fazla durmamaya çalış. Ay bugün güneş haritandaki ikinci evde ilerliyor ve bu da duygusal olarak daha dengede hissetmene yardımcı oluyor. Günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Mars ile kurduğu bağlantı sayesinde yine de oldukça hareketli ve kararlı olacaksın. Denge ve rahatlık ihtiyacın güçlü olsa da bunları elde etmek için azimle harekete geçmeye hazırsın. Bir ilişki, keyif veren bir durum veya konfor sağlayan bir unsur bugün odak noktanda olabilir. Para kazanma veya harcama isteğin de artabilir. Yine de bugün ruh halini daha iyi kontrol ettiğini hissedeceksin ve sahip olduklarının değerini bilmek ayrıca sana iyi gelecek.

    8 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, günün erken saatlerinde, bir karar vermeye hazır hissetmiyorsan, bir süre daha beklemekte haklısın. İçsel huzursuzluğun seni aşırıya kaçmaya yönlendirmemesine dikkat et; bu durum hem yavaşlamana hem de suçluluk hissetmene yol açabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise projelerini düzenlemek ve geleceğe dair daha güçlü hissetmek için uygun bir zaman olacak. Ay bugün burcunda ilerliyor ve seni daha fark edilir kılıyor. Karşılanmamış ihtiyaçlarına daha fazla odaklanıyor, özellikle de becerikli ve enerjik hissediyorsun. Günün ilerleyen saatlerinde kendi kendine yönlendirdiğin aktiviteler en iyi sonucu verse de, başkalarının desteğini kolayca alabilirsin. Ağ kurma ve yenilikçi işlerle ilgili faaliyetler seni özellikle çekebilir ve keyifli bir hareketlilik getirebilir.

    9 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, günün erken saatlerinde, hayat senden odaklanmanı, konsantrasyonunu veya disiplinini talep ederse kendini yetersiz hissedebilir ya da içgüdüsel olarak buna direnebilirsin. Bu his geçicidir; çünkü şu anda arzularınla tam olarak bağlantı kurmamış olabilirsin. Ay bugün dinlenme ve içsel yansıma alanında ilerliyor ve duygusal anlamda bir tür yeniden başlama yapmak sana iyi gelecektir. Ay döngüsünün bu döneminde rutinden bir şekilde uzaklaşmak oldukça faydalı olabilir. Ayrıca geçmişteki bazı unsurları düşünerek ve sorgulayarak zaman geçirebilirsin. Yeni bir başlangıca hazırlanırken yeniden yönünü bulma zamanı. Yine de günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Mars ile yaptığı bağlantı seni hareketlendirebilir ve sana artık fayda sağlamayan şeyleri nasıl bırakacağını fark ettirebilir. Yarım kalan işleri tamamlamak da bugün sana oldukça tatmin verebilir.

    10 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, günün erken saatlerinde, yakın çevrendekilerin davranışları, ya da hareketsizliği, üzerinde stres yapmamaya çalış. Duygusal ihtiyaçlarının her zamankinden daha güçlü olduğunu fark et ve herkesin şu anda bu enerjiyle uyumlu olmadığını kabul et. Memnuniyetsizlik duyguları olabilir ve bu rahatsız edici olsa da, sorunlu alanları tespit etmek için faydalıdır. Bazı düzenlemeler ve ayarlamalar yapmak can sıkıcı olabilir, ancak uzun vadede senin için değerli bir süreçtir. Ay bugün sosyal alanında ilerliyor ve günün ilerleyen saatlerinde Mars ile bağlantısı sayesinde gün boyunca çok daha ilgili ve özgüvenli hissedeceksin. Yaratmak, yenilik yapmak, keşfetmek ve araştırmak şu sıralar gündeminde olabilir. Paylaşmaya ve öğrenmeye özellikle ilgi duyuyorsun.

    11 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugünün erken saatlerinde, enerjiler dur-kalklı, kafa karıştırıcı veya biraz da kaotik olabilir. Mümkünse bir şeyi resmi veya kesin hale getirmeden önce bekle; çünkü olayları sindirmek ve anlamak için zamana ihtiyacın olabilir. Ay, günü güneş haritandaki, hedef odaklı onuncu evde geçiriyor ve neyse ki gün ilerledikçe daha amaçlı bir enerji devreye giriyor. Ay'ın Mars ile uyumlu açısı, özgüvenini ve üretkenliğini canlandırıyor. Bu geçişle ideal olan, hoş bir şekilde üretken olmak ve nazikçe zorlanmak. Duygularının gücünü kullanarak inisiyatif almak şimdi harika sonuçlar verebilir. Yönetme ve liderlik pozisyonunda olabilirsin ve bunu daha ciddiyetle ele alıyorsun.

    12 / 13

  • 3 AĞUSTOS 2025 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, günün erken saatlerinde, durumlar daha netleşene kadar para konusunda temkinli olmaya çalış. Arzular karışık olabilir veya hedeflerine ulaşma yolun daha karmaşık görünebilir, ancak bu geçici bir durumdur. Bir konuda farklı bir bakış açısı kazanmak faydalı olabilir, ama şüphelerin seni fazla ileri götürmemesine dikkat et. Biraz kararsızlık sana hayati bir zaman kazandırabilir, ancak fazlası seni belirsizlikte tutabilir. Ay bugün güneş haritandaki dokuzuncu evinde ilerliyor ve seni genişlemeye, yeni şeyler öğrenmeye ve ruhunu beslemeye teşvik ediyor. Gün ilerledikçe bu görevler daha kolay hale geliyor. Alışılmışın dışındaki aktivitelerle meşgul olmak oldukça tatmin edici olabilir. Birebir bir etkinlik için ya da yeni bir şey öğrenmek için mükemmel bir zaman olabilir.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.