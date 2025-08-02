Günlük burç yorumları: 3 Ağustos 2025 Pazar

3 AĞUSTOS 2025 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç, günün erken saatlerinde, etkileşimlerinde olumsuz düşünceler, içe çekilme veya duygusal mesafe olabilir. Bu, büyük bir sorunun işareti olmaktan ziyade, duygularımız konusunda her zamankinden daha korumacı ve temkinli olduğumuz bir zaman olabilir. Neyse ki işine veya görevlerine odaklanabilir ve iyi yapılmış bir işten memnuniyet duyabilirsin. Ay bugün yakınlık alanında ilerliyor ve etkileşimlerinden, projelerinden ve deneyimlerinden daha derin bir tatmin arayışı içindesin. Biraz araştırma yapmak, inceleme veya analizle ilgilenmek seni özellikle çekebilir. Konuları ayrıntılı şekilde ele almak ve üzerinde düşünmekten keyif alırsın. Mars'ın bu günlerde güneş haritanda altıncı evde bulunmasıyla, üretme ve düzenleme isteğinle daha çok bağlantı kuruyorsun. Gün ilerledikçe, hayatını küçük ama anlamlı yollarla iyileştiren aktivitelere yöneliyorsun. Hem motive hem de ilgili hissediyorsun, kendini tamamen vermeye hazırsın.
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