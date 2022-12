* Suyun Feng Shui'deki önemi nedeniyle, evinizde su israf edilmediğinden emin olun.

* Musluklarda damlama olmamasını sağlayın.

* Musluğu veya duşu çok uzun süre çalıştırmayın.

* Bitkilerden dekoratif vurgulara kadar yeşil dokunuşlar ekleyin.

* Pencerelerinizi düzenli olarak açıp evinize veya dairenize temiz hava girmesine izin verin.

