Yeni hayatında çok mutlu

Bu aralar oldukça düşünceliyim. Sebebi ise eski sevgilimin biz ayrıldıktan sonra evlenip gerçekten mutlu bir hayata sahip olması. Onun mutlu bir hayata sahip olmasına tabii ki üzülmüyorum. Tek düşüncem benim şu anki durumumla ilgili...

30 yaşındayım ve çalışıyorum. Hayat şartlarım güzel bir şekilde geçinmeme yardımcı oluyor. Aslında hayatımda özel hayatım dışında her şey yolunda ilerliyor. Ailemle mutluyum, maddi durumumuz az çok geçinmemize yardımcı oluyor, sevdiğim arkadaşlarım var. Fakat aklıma takılan tek bir şey var, o da eski sevgilimin benden sonra gelişen hayatı.

Aslında bakarsanız bu durum benim onu unutamamamla alakalı değil. Çünkü bu durum onun evlendiğini öğrenmemle başladı. Biz ayrıldıktan 6 ay gibi bir süre sonra yeni bir ilişkiye başladığından haberim vardı ama o kadar. Bu durumla ilgilenmemeye ve kendi kendime mutlu olmasını istemeye bile başlamıştım. Mutlu olmasını hala istiyorum ama nedense ikimizin durumunu kıyaslamadan edemiyorum.

Ben de yeni bir ilişkiye başlasaydım şu an daha mutlu bir ilişkim olur muydu acaba? Hatta belki evlenir miydim ben de? Ben niye bu kadar mutlu olamadım? Birçok soru soruyorum kendime. Bu sorularımın hiçbirinde kendi durumumdan şikayet etmesem de bir eksiklik seziyorum. Bu duygu durumunu nasıl aşıp hayatıma devam edeceğim ki?