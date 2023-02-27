Yeni Dünya Devrimi - Son derecedeki Satürn ve Plüto

Gökyüzünden eşine bir daha hiç rastlamayacağımız bir mesaj var; Mart ayından itibaren yeryüzünde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döngüye başlıyoruz. Zodyağın son burcuna geçmeye hazırlanan Satürn, Plüto ile son derecede ilerleyerek yeniyi inşa ediyor. Ve aynı anda; şansın, şifanın gezegenleri Jüpiter - Venüs - Şiron zodyağın ilk burcunda kavuşarak her sonun bir başlangıç olduğunu hatırlatıyor. Hayat, bitti sandığımız yerden yeniden başlıyor.

Yaşamda her şey; daha iyi bir düzene, yükselişe, özümüzü bulmaya, bize vaat edilmiş olana kavuşmaya hizmet eder. Direnç gösteren, dünya uykusuna dalan, gözlerini kapatanı bir gündüz düşünden uyandırmaya çalışır. Ve bir gün rüya biter. Ruh artık uyanmaya hazırdır. Şafak ağır ağır sökerken, hayat şimdi son hazırlıkların telaşında...

Yaşamda hiçbir şey bir anda olmaz. Bu düzenin inşası önce 2018 yılında Uranüs, 2020 yılında Satürn ve Jupiter ile başladı.

Satürn ve Uranüs önce bize değişmesi gerekeni gösterir. Ama vakit artık Plüton'a geldiğinde, o göstermeden yıkan, kalıcı dönüşümler yaratan, son noktayı koyandır. Sağlam olana dokunmaz, yalnızca çürük olanı, yanlış olanı değiştirir, bizi arındırır. Yaşadığımız üzücü olay, dönüşüme hazırlanmamız için bir uyarıdır.

Şimdi Satürn Balık burcuna geçerken, tacını 23 Mart'ta Kova burcuna geçecek Plüton'a devrediyor. Yeni dünyaya adım atmaya günler kala, bize toplumsal ve bireysel olarak çürük olanı, değişmesi gerekeni sert ve hızlı biçimde gösteriyor.

Doğum haritalarımızın ‘Balık’ alanında yeni sorumluluklar alırken, ‘Kova’ alanlarında ise kalıcı dönüşüm ve yenilikler yaşayacağız.

Artık; ‘böyle gelmiş böyle gider’ denilen her şeyin daha fazla görünür olduğu, öyle gidemeyeceği bir döngüye başlayacağız. Öğrenilmiş çaresizliğimizden çıkacağız.

Bu defa 'unutmamalıyız' diyemeyeceğiz, çünkü uykuya daldığımız her an uyandırılacağız.

Hayat artık birliğe, akla, vicdana hizmet etmeyen, doğaya zarar veren hiçbir şeye müsamaha göstermeyecek. Yeni kuşaklar sahneye çıkarken; taze açan çiçekler, yeni dünyanın topraklarını süsleyecek.

Bitti sandığımız yerde; yeniye, hayata, insanlığa, birliğe, yükselişe doğacağız.

Her doğum sancılıdır ve her uyanış zamanını bekler.

Yeniden doğmaya doğru,

Bir devrin sonu!

İnci Gücen

Altair Astroloji