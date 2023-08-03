Yazın bu cilt bakım hatalarından kaçının

Yaz aylarında cildimiz yıpranmaya ve pürüzlenmeye daha elverişli olur. Bunu yaptığımız cilt bakımı hatalarıyla artırmamak için neler yapmamalıyız?

Yazın bu cilt bakım hatalarından kaçının
Güzellik
Giriş: 03 Ağustos 2023 09:41
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Yaz aylarında cilt bakımımıza daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun anlamı daha fazla ürün kullanmak değil. Pürüzsüz bir görünümden uzaklaşmaya daha eğilimli olduğumuz bu mevsimde neleri yanlış yaptığımıza ve ne yapmamız gerektiğine yakından bakalım:


1- C vitamininden sonra güneş kremi kullanmamak

C vitamini kullanmayı ve ışıl ışıl bir cilt görüntüsünü seviyor olabilirsiniz. Genelde sabah ve akşam kullanılması önerilen C vitamini serumlarını gece kullanırken bir problem yok. Fakat gündüz kullanıp güneşe çıkmanız muhtemelen cildiniz için yapabileceğiniz en yanlış alışkanlıklardan biri olur. bunun sebebi C vitamininin güneş ışınlarının etkisiyle ciltte çok hızlı bir şekilde lekelere sebep olması. Bu sebeple gündüz kullandığınız bir C vitamini serumunuz varsa mutlaka 50 SPF ve üstünde güneş kremi kullanmayı ve güneş kreminizi yenilemeyi unutmayın.


2- Makyajlarınızı hafifletmemek

Kış aylarında günlük kullanımda dahi kimi zaman cildimiz fondöteni kusar ve güzel bir görüntü oluşmaz. Bu sebeple BB ve CC kremler hele ki yaz ayları geldiği zaman kullanılabilir ürünlerdir. Hatta ihtiyaç duymadığına inandığınız bir cildiniz varsa bizce makyajınızı cilt makyajı aşamasında sadece allık ve bronzerla tamamlamak oldukça yeterli, BB ve CC kremlere gerek bile duymayabilirsiniz.


3- Göz altı kremlerinizi su bazlı seçmemek

Yanlış göz kremi seçimi çoğu zaman göz altlarında yağ bezelerine ve milia oluşumuna yol açar. Kuru ve cansız göz altlarınız varsa soğuk havalarda daha yoğun kıvamda ürünler kullanmayı tercih edebilirsiniz ama yazın bu ürünler hem göz altlarınıza ağırlık yapar hem de göz altlarınızı yormaktan öteye geçmez. Bu sebeple yazın göz altınıza sürceğiniz kremi seçerken içeriğine dikkat etmeyi ve su bazlı ürünler tercih etmeyi unutmayın.


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4- Ağır nemlendiricilerden vazgeçmemek

Sabah ve akşam nemlendirici kullanıyor olabilirsiniz. Bu nemlendiricilerden özellikle akşam olanlarını cildimizde sabaha kadar emilmesi ve cildimizi canlı bir görüntüye ulaştırması için çoğu zaman daha yoğun kıvamlarda tercih ederiz. Fakat bu seçimler yaz aylarında cildinizin fazla nemlendiriciden yağlı görünmesine ve yeni kusur oluşumlarına sebep olabilir. Bu sebeple yaz aylarında nemlendiricilerinizi seçerken cildinizde çamuk emilecek ve hafif ürünler tercih etmeye özen göstermelisiniz.


5- Güneş kreminizi yenilemeyi unutmak

Yaz aylarının tartışılmaz en vazgeçilmez ürünleri güneş kremlerimizdir. En başta cilt tipinize uygun bir güneş kremi tercih ettikten sonra özellikle deniz veya havuza girdikten, terledikten ve cildinizi temizledikten sonra güneş kreminizi yenilemeyi unutmamalısınız. 2-4 saatte bir mutlaka güneş kreminizi tazelemeyi ve kreminizi boyun kısmınıza kadar yaymayı unutmamalısınız ki böylece güneşin zararlı etkilerinden ve güneş lekelerinden korunabilesiniz.


6- Su tüketimini artırmamak

Kış aylarında yaz aylarından daha az su ihtiyacı duyarız ve hatta kimi zaman yanlış olsa da su tüketimimizi fark etmeden azaltırız. Fakat yaz aylarının bunun için en yanlış dönemlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Cildinizi dışarıdan nemlendirdiğiniz kadar içeriden de su alımını artırmalısınız ki daha iyi bir cilde sahip olabilesiniz.


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