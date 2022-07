Dudaklarınızı güneşten koruyor musunuz?

Dermatologların önerilerine uyuyor ve her gün iki parmak güneş kreminizi kullanıyor olsanız bile yüzünüzün her yerini koruyamıyor olabilirsiniz. Koruma sunmadığınız dudaklarınız, daha hızlı yaşlanarak sizi ele verebilir!

Dudakları niçin güneşten korumalıyız?

Aslına bakarsanız, güneş kremi kullanma sebeplerinizin hepsi dudaklarınızda da geçerlidir. Güneşin zararlı ışınları, bu bölgeyi de hedef alır ve güneşten korumak, dudaklarınızı daha hızlı yaşlanmaktan ve en önemlisi, cilt kanserinden korur. Nasıl vücudunuz ve yüzünüz için farklı güneş kremleri kullanıyorsanız, dudaklarınız için de öyle yapmalısınız çünkü dudaklarınızın yapısı cildinizden çok farklıdır. Bunun içinse ekstra bir zahmete girmenize gerek yok. SPF içeren dudak balmlarını ister tek başına ister makyajınızın altına uygulamak yeterli olacaktır. Dilerseniz, dudak güneş koruyucunuzu kendiniz de yapabilirsiniz!

Evde güneş koruyuculu dudak balmı yapımı

Bazı doğal yağlar, güneşte koruyucu SPF etkisini içlerinde barındırırlar. Havuç tohumu yağı, hindistancevizi yağı ve shea yağı önde gelen koruyuculardandır. Bu yağları kullanarak kendi dudak koruyucunuzu yapabilirsiniz.

4 çay kaşığı balmumu

2-3 çay kaşığı Hindistancevizi yağı

2-3 çay kaşığı Shea yağı

20 damla havuç tohumu yağı

Daha dolgun bir etki için isteğe bağlı 4 damla nane yağı

Ufak metal bir kapta balmumunu ve katı formdaki Hindistancevizi ile Shea yağını eritip homojen bir hale gelene kadar karıştırın, çok ısıtmamaya özen gösterin. Düşük ısı kullanın, herhangi bir şekilde duman çıkmamalıdır. Karıştırma işlemi için de metal bir kaşık kullanın. İyice karıştıktan sonra ocaktan alın ve yağlarınızı damlatın. İyice karıştırdıktan sonra hızlı bir şekilde eski balm kutularınıza veya küçük kavanozlara boşaltıp, hava ve ışıkla çok fazla temas etmeyecek şekilde saklayın. Güne başlarken ve gün içinde ihtiyaç duyduğunuzda uygulayın, dudaklarınız em nemlensin hem de güneşten korunsun!

Referans: Sarah Kinoen. “Why You Should Apply Sunscreen to Your Lips, According to a Dermatologist” https://www.allure.com/story/sunscreen-for-your-lips (02.06.2017).