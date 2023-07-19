Yaz makyajı nasıl yapılır?

Sıcak ve nemli havalarda makyaj yapmak birçoğumuz için işkence haline dönebilir. Yüzünüzde ağırlık yapmayacak hafif bir makyaj yapmak istiyorsanız haberimizin devamına göz atabilirsiniz.

Yaz makyajı nasıl yapılır?
Güzellik
Giriş: 19 Temmuz 2023 14:03
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Havalar sıcakken birçoğumuz makyaj yapmak istemiyoruz ve yüzümüze sürdüğümüz her şey ağırlık yapıyormuş gibi hissediyoruz. Bu sebeple yazın daha hafif ve akmayan makyajlar tercih etmeye çalışıyoruz. Güneş kremiyle başlamanız gereken yaz makyajınız için önerilerimiz şu şekilde:


1- Makyaj bazı

Makyaj bazını seçerken silikon yapılı ürünlerden uzak durmalıısınız. Bunun sebebi silikon yapılı bazlar gözeneklerinizin pürüzsüz görünmesini sağlarken onları tıkaması ve diğer yapıdaki ürünlerden ağır hissettirmeleridir.

Makyaj bazı tüm gün daha pürüzsüz bir cilt görünümü elde etmeniz için faydalı olacağından ona benzer nemlendirici ve losyonları da tercih edebilirsiniz. Bu ürünlerin özellikle su bazlı olmasına dikkat etmelisiniz.


2- BB/CC krem veya renkli nemlendirici

Fondöten normal zamanda dahi cildinize ağır geliyorsa yalnız değilsiniz! Yazın fondöten sürmek adeta işkence halini alıyor. Bu sebeple yapıları daha hafif olan BB/CC krem türündeki ürünlere ya da renkli nemlendiricilere ağırlık vermelisiniz bu dönemde. Bu ürünleri seçerken yağ bazlı olmamasına dikkat etmelisiniz. Bunun sebebi de yazın sıcağı ve nemiyle birleştiğinde yağ içeren bazı ürünlerin sivilcelenmeye sebep olabilmesi.


3- Pudrası az kapatıcılar

Kapatıcıların çoğu pudralı bir yapıya sahip olurlar ki göz altlarınıza dolmasınlar. Fakat bu yapıdaki ürünler genelde yazın göz altlarınıza dolar ve ağırlık yaparlar. Bu yüzden tercihinizi çok yoğun pudralı bir yapısı olmayan ve hafif ürünlerden yana kullanmalısınız.


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4- Akmayan rimel

Rimel seçimi belki de yaz mevsimindeki en önemli makyaj problemlerinden biri. Yazın yüzümüz ister istemez terlediği ve nemlendiği için kirpiklerimizin diplerinde rimel kalıntıları ve buğuları görmeye başlarız. Bu sebeple yazın "waterproof" olarak geçen suya dayanıklı ürünler tercih etmenizde fayda var. Bu tür ürünlerin ortak problemi ise makyaj temizlerken zor çıkıyor olmaları. Onun için de çift fazlı makyaj temizleyicilerinden ya da yağlı temizleyicilerden yardım alabilirsiniz.


5- Yüzünüze boyut katarken

Yaz makyajının ev sevilenlerinden olan allık, bronzer ve kontür ürünlerini seçerken likit veya krem ürünleri tercih etmeye özen gösterin. Cildinizi olduğundan daha parlak ve canlı gösterecek bu ürünler cildinizde ayrı bir katman olarak görünmeyeceğinden daha doğal bir görünüm elde etmenizi sağlarlar.


6- Makyaj sabitleme

Makyaj sabitleme ürünleri yaz mevsiminde yapılan makyajların en faydalı ürünü olabilirler. Hem serinletmesi hem de makyajınızı sabitlemesi için sprey formdaki ürünleri tercih etmek sizin için daha iyi olabilir.


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