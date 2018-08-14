Miliadan nasıl kurtulursunuz?

"Milia nedir? Milia neden olur? Milia nasıl geçer?" sorularının yanıtı haberimizde!

Cilt problemleri her bünyede farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı hassas ciltlerde egzama, bazı ciltlerde tahrişler meydana gelir, kimi akneye meyilli iken kimi kurur ve gerilir. Milia, herkesin yaşayabileceği bir cilt sorunudur. Miliadan kurtulmak için neler yapabilirsiniz yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Milia nedir?

Göz çevresinde oluşan beyaz renkli, minik sivilce benzeri yağ bezeleridir. Genetik özellikler ya da beslenme düzeni nedeniyle oluşabilir. Cildiniz için kullandığınız yanlış bakım ürünleri de bu soruna sebebiyet verebilir. Eğer kanınızdaki yağ oranı yüksekse göz çevrenizde bu soruna rastlama ihtimaliniz artar. Fazla kafein tüketimi, düzensiz uyku, yağ tüketimindeki artış, sağlıksız beslenme gibi durumlar da miliaya neden olabilir.

Milia nasıl tedavi edilir?

Miliadan kurtulmak için ilk aşama neden kaynaklandığını öğrenmektir. Bunun için bir doktora danışabilir ve sebebini öğrenebilirsiniz. Eğer çok yaygın ve uzun süredir bu probleme sahipseniz doktor tavsiyesi ile bir tedavi uygulayabilirsiniz. Fakat yeni yeni oluşmaya başlayan bir problemse doğal yollarla bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Milia tedavisi için doğal çözümler

Bal: Bal doğanın en şifalı gıdası olabilir. Bu göz çevresindeki minik bezeler için de son derece uygun bi tedavi aracıdır. Bir miktar balı göz çevrenize uygulayın. 20 dakika kadar bekletip yıkayın. Her gün uygulayın.

Çay ağacı yağı: Bir miktar çay ağacı yağını sadece problemli olan bölgelere sürüp gece boyu bekletin. Ertesi gün uyandığınızda su ile durulayın.

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