Venüs Yengeç burcunda: Ay ve Venüs'ün öpücüğü

31 Temmuz - 25 Ağustos arasında Venüs Yengeç burcunda ilerleyecek.

Venüs İkizler burcunun çok seçenekli ilişkilerini geride bırakıp, tam bir teslimiyet arayan Yengeç burcuna ilerliyor. 25 Ağustos'a kadar ilişkilerde, güven, nezaket, sadakat ve şefkat ihtiyacı ağırlık kazanacaktır.

"Sana güvenebilir miyim? Bana güvenmen için ne yapabilirim? Kimseye güvenmeyen birinin güvenilir olması mümkün mü? Gibi sorulara yanıt arayacağız.

Para gibi somut değerlere de işaret eden Venüs Yengeç burcunda, konfor için harcamalar yapmak anlamına gelebilir. Evde verilen davetler, ailelerin bir araya geldiği kutlamalar artabilir. Özellikle bir emlak yatırımı ya da ev değişikliği konusunda gelişmeler yaşanabilir. Evinizin içini güzelleştirmek için çalışmalara başlayabilirsiniz.

Venüs Yengeç ve ilişkiler

Venüs Yengeç'teyken aşk "Burada güvendesin" diyen bir yer olmalı. Ama bu transit duygulara öyle odaklıdır ki en hafif bir mesafe bile kutuplardan esen bir rüzgâr gibi hissettirebilir.

Venüs Yengeç ait olunacak, tutulacak, kelimelerin ötesinde bilinecek bir yer istemektir. Ay'ın denizi sevdiği gibi sevmektir. Yani sürekli, tutarlı, döngüsel ve sezgisel bir sevgi.

Yakınlık istersin hem de çok. Ama aşk belirsiz hissettiriyorsa, sevdiğin kişi istikrarlı değilse, samimiyetini ti'ye alıyorsa ya da mesajına geç dönüyorsa, bir şeylerin yanlış olduğunu hissedersin.

Sana sadece parladığında değil, kendinden emin olamadığında da yanında olacak biri gerekir. Ruh halinden kaçmayan, yanında duran, sana çay yapıp tüm fırtınalarının dinmesini sessizce bekleyen biri.

Venüs Yengeç baştan çıkartmayı bilir ancak bunu pankartlara "seni istiyorum" yazarak yapmaz ya da megafonla ilan etmez. Çünkü bunu yapmak fazla kaba ya da fazla çıplak olurdu. Venüs Yengeç transitinde daha çok gel-git etkisiyle yuvasından çıkan utangaç bir yengeç gibi flörtümüzün etrafında dolanır, ona ürkek fakat cüretkar bakışlar göndeririz. Nazik bir jest, söylenmemiş binlerce duyguyu taşıyan bir tebessüm belki de o kişiye diğerlerinden bir kaç dakika fazla bakmak filan gibi şeyler.

Venüs Yengeç için arzunun kökeni güvendir. Mahremiyet gereklidir. Paylaşılan bir yastıktaki ten kokusu, ev hali sıcaklığı... Çekmecede iki kaşık, yataktaki iki beden kadar önemlidir. Biriyle bir şey inşa etmek istersin, bir yuva, bir ev, aşkın yaşandığı gizli bir sığınak. Denizin kıyıya duyduğu sadakatle seveceğin ve aklına geldiğinde ona şarkılar göndereceğin birini bulmak istersin.

Kabuklu Venüs

Yengeç burcu sessiz ve kabuklu bir burçtur. Genelde incinme korkusu sebebiyle, çekingen ve güvensiz davranabilir. Çevresinde bir tehdit hissetmediği sürece, saklandığı kabuğundan çıkar ve bir çiçek gibi nazikçe açılır.

Venüs Yengeçteyken, ilişkilerdeki temel ihtiyaçlar, barınma, yuva, korunma, sarıp sarmalanma gibi şeylerdir. Yani çocukça özlemler artar. Bu yüzden de Venüs Yengeç transitinde kendinize sembolik bir ebeveyn ya da bakıma muhtaç bir bebek değil de romantik bir partner seçtiğinizden emin olun.

Transit boyunca, sevgi, cinsellik ve birliktelik açlığı güçlenir. Bu ihtiyaçlar doyurulmadığı sürece, patlayıcı duygulara dönüşürler. Bu yüzden de duygusal iletişim kurabilmeniz ve kendinizi net olarak ifade edebilmeniz önemlidir. Partnerinizin ihtiyaçlarınızın farkında olmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde müneccim gibi davranıp ne istediğinizi bilemediği için, ona küsmek zorunda kalmazsınız.

Kabuk zorlanarak değil, hak edilerek açılır. Eğer onu doğru seversen, ona gösterdiği bağlılıkla karşılık verirsen zamanın ötesinde, şifalı ve sonsuz derinlikte bir aşkla sarılırsın. Gizlense bile... O aşk her zaman evin yolunu hatırlar.

Anne ve aileyle ilişkiler güçlenebilir. Transit etkisiyle evde vakit geçirmek daha iyi bir fikir gibi görünebilir. Venüs Yengeç, şeyleri ve insanları bir arada tutan bir tutkal gibi davranır. Fakat sevgisini aşırı korumacı ve sahiplenici şekillerde göstermesi ilişkilerde sorunlara neden olabilir.

Aşırı savunmacı, karamsar ve paranoyak duygularla bir ilişkiye sarılmanız gerekmez. Çünkü sizi gerçekten seven kişiyi yitirmeniz aslında hiç de kolay değildir. Dolayısıyla kafanızda her an sıkıcı senaryolar kurup hayatı kendinize zehir etmek yerine, sevmenin ve sevilmenin güzelliğini yaşamak en iyisidir. Fakat zaten ilişkiniz dağılmak üzereyse, en büyük fedakarlıkları da yapsanız, yüzleşmeniz gerekenlerden kaçınamazsınız.

Herkesin içsel bir çocuğu/çocukluğu vardır. Sadece Yengeç burcu bu çocuğu gizleme gereği duymaz. Yengeçteki gezegen pozisyonları genelde "irrasyonel bir çocukla" bağdaştırılsa da, Ay'ı anlamadan Yengeç burcunu anlamak da mümkün olmayacaktır.

Yengeç’in duyguları, ayaklarının altında durmaksızın hareket eden kum tepelerinin ya da gelgit dalgalarının üzerinde yaşamak gibidir. Duygular sürekli ve sezgisel olarak değişirler. Yengeç sevgiyi de vermeye ve almaya dayalı, -yani suyu kıyıya iten ve gerisin geri okyanusa gönderen gelgitler gibi görür. Ancak bu denge bozulduğunda, hem güvende hissetmekte hem de güven vermekte zorlanır. Oysa içinde derin bir bağlılık, cömertlik, neşe ve masumiyet barındırır.

Yengeç "içsel çocuğunun ebeveyni olmak", bu sorumluluğu alabilmek için uğraşmalıdır. Travmaların izleri ancak böyle iyileşir. Fakat dışarıdan biri, şefkat sabır ve nezaket olmadan, yengeçlerin gizemli çekmecelerini açamaz.

Venüs Yengeç transiti süresince birbirini seven insanların sık sık birbirine dokunması, temas etmesi, sarılması, el ele tutuşması, gerekli durumlarda birbirlerine omuz olmaları gerçekten de önemlidir. Mesafeleri kısaltmak, -mümkünse yok etmek- yan yana olmak, güven duygusunu pekiştirir. Venüs Yengeçteyken, sözlerin verdiği güvenle değil, yumuşak, yatıştırıcı eylemlerin ve vücut dilinin ifade ettikleriyle ilgilenir.

Venüs Yengeç, yaşanan anıların da güzel hatırlanması anlamına gelir. Venüs Yengeç burcunda, rüya gibi unutulmaz bir romantizmin, nefes kesici bir tanrıçanın güzelliğine sahiptir. Sadece birkaç sıyrık yüzünden aşkın ve güzelliğin lanet olduğuna inanarak kendinize haksızlık etmeyin.

Kabuklu şeyler duyarlı ve yumuşaktır. Kabuklardan şikâyet etmeyi, onları reddetmeyi, kabukları kırmayı denemeyi bırakın. "Güneş sıcacık, su çok güzel, seni çok özledim. Benimle birlikte biraz hava almak ister misin? İstediğinde kabuğuna dönebilirsin" deyin mesela. Bol bol öpüşün, sarılın. Sevişmeyi bilmediği için savaşan insanlardan biri olmayın.

Cesaret ve umutla...