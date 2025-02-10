Aslan burcunda Dolunay: Kalpler ve frekanslar

12 Şubat saat 16.53'te Aslan burcunun 24. Derecesinde dolunay gerçekleşecek. Dolunayın Uranüs'e karesi var ve dolunay anında Mars/Satürn arasındaki üçgen açı etkili.

Dolunaylar genellikle tamamlanmalar, aydınlanmalar ve geçmiş eylemlerimizin sonuçlarını görme zamanlarıdır. Eğer doğum haritanızda sabit burçlarda (Boğa, Aslan, Akrep, Kova) 20° ile 29° arasında kişisel gezegenler varsa, bu dolunay sizi fazlasıyla ilgilendiriyor demektir. Dolunayın Uranüs ile yaptığı kare açı, hayatınızda ani değişiklikleri ve beklenmedik olayları tetikleyebilir. Hayatınızda normalden daha fazla düzensizlik, ritim bozukluğu ve tutarsızlık yaşayabilirsiniz.

Her dolunay, Ay'ın döngüsünün en yüksek noktasına ulaştığımız büyülü bir zamanı işaret eder. Aslan dolunayı herkesin kendine özgü bir armağanla doğduğunu ve kalplerimizin özel bir frekansı olduğunu hatırlatır.

Dolunay soruları

Yetenekleriniz neler? Gizli potansiyellerinizi keşfetmeyi hiç denediniz mi? Hangi duygularınızı görmezden geliyorsunuz? En son ne zaman, özgürce kendiniz oldunuz? Kalbinizde kıpırtılar var fakat zihniniz sürekli "mantıklı ol" diye mi bastırıyor? Yoksa gururunuza ya da egonuza mı yeniliyorsunuz?

Maskelerinizi çıkarın, zihninizi bir anlığına uçak moduna alın, analiz etmeyi bırakın ve sadece hissedin. Çünkü Aslan dolunayı kalbinizi açma zamanı.

Kalbimiz, içimizdeki Aslan

Çoğu zaman kalbimizi enerjisel olarak kapattığımızda, vücudumuz da buna eşlik eder. Göğsünüz sıkıştığında, omuzlarınız düştüğünde ya da sırtınız kamburlaştığında, aslında kalbinize olan erişiminizi de kısıtlarsınız. Ama unutmayın, kalbinizin sadece ön tarafta değil, sırtınızın ortasında da bir "gizli kapısı" var.

Omuzlarınızın arasındaki alanı fark edin. Derin bir nefes alın ve göğsünüzü açarken sırtınızı da genişletin. Kalbinizin tüm çevresinin ışıldayan bir çember gibi büyüdüğünü hissedin. Açılın, genişleyin, nefesinizle kendinize alan yaratın.

Bu meditatif egzersiz dışında, kalbinizin fiziksel sağlığını da ihmal etmeyin. Sıkıntınız varsa mutlaka bir uzmana görünün ve kalbinize iyi gelen şeyler yapın. Sağlıklı beslenin, hareket edin, gerçek bağlar kurun, gülün ve en önemlisi duygularınızı bastırmayın.

Kalpler ve frekanslar

Kalp, yalnızca bir organ değil, etrafımızdaki dünyayla sürekli iletişim halinde olan bir frekans yayıcıdır. Sevdiğimiz birinin yanında, farkına bile varmadan nefes alışımız, hatta kalp atışlarımız bile senkronize olabilir. Bu, yalnızca duygusal bir bağ değil, biyolojik ve enerjisel bir uyumun tezahürüdür.

Aynı şekilde, bazı ortamlarda kendimizi açıklanamayan bir huzursuzluk içinde buluruz. Söylenen sözler, yüzeyde her şey yolundaymış gibi görünse de, içimizde bir şeyin yanlış olduğunu hissederiz. Bunun sebebi bazen mantıkla açıklanamaz—çünkü mesele yalnızca duyduklarımız değil, oradaki titreşimlerin bizim frekansımızla uyuşup uyuşmamasıdır.

Kalbiniz kendi frekansından olan kişileri ve yerleri tanır. Bu yüzden bazı insanlarla aramızda tanımlayamadığımız, alışılmadık ve çok güçlü bağlar hissederiz. Dolunay bu tarz içgüdüsel ve yoğun karşılaşmalara vesile olabilir.

Benzersizliğiniz sizin süper gücünüz

Benzersizliğiniz, kalbinizin yaydığı en güçlü frekanstır. Kalbiniz sadece sizi hayatta tutan bir organ değil, aynı zamanda enerjisiyle dünyaya dokunan bir güç kaynağıdır. Onun titreşimi, fiziksel sınırları aşarak görünmez ipliklerle başkalarına bağlanır. Kendinizi bastırmak bu frekansı zayıflatırken, özgünlüğünüzü kucaklamak ışığınızı en parlak haliyle yaymanızı sağlar.

Aslan, gücün ve liderliğin yanı sıra kalpten gelen sevginin ve cesaretin simgesidir. Bu dolunay, zihniniz size güvenli yollar önerirken, kalbinizin cesur çağrısına kulak vermeniz için bir davettir. Çocukluk neşenizle yeniden bağ kurarken, aşk ve onaylanma ile ilgili eski yaralar su yüzüne çıkabilir. Fakat tüm yaralarınıza rağmen hâlâ kalbinizi açabiliyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, işte o zaman gerçek gücünüzü keşfetmişsiniz demektir—çünkü kalbinizin ışığı, sizin süper gücünüzdür.

Cevabı hayır olanlara da bir hatırlatma; eğer aslanı bir kafese koyarsanız ne olur? Aslan tüm varlığına aykırı bir şekilde evcilleşecektir, ama ruhu parçalanır.

Dolunayın açıları

Şu anda Yengeç burcunda geri giden Mars, Balık burcundaki Satürn ile uyumlu bir üçgen açı yapıyor. Bu enerji, sizi aceleyle değil, bilinçli ve sezgisel adımlarla ilerlemeye davet ediyor. Mars retrosu, hareketlerinizi ve kendinizi dünyaya nasıl sunduğunuzu yeniden değerlendirmenizi isterken, Satürn bu süreci sezgisel bilgelikle destekleyerek kalıcı temeller atmanızı sağlıyor. Şimdi, içgüdülerinizle daha uyumlu ve sağlam bir şekilde hareket etme fırsatınız var.

Ancak Uranüs durağanlığı sevmez. Eğer onun enerjisiyle uyum içindeyseniz, değişimi tetikleyen, eskiyi yıkıp kaosun içinde yeni tohumlar eken kişi siz olursunuz. Ama eğer hayatınızda konfor ve öngörülebilirlik arıyorsanız, Uranüs sizi sarsabilir. Garanti sandığınız işler kaybedilebilir, sakladığınız sırlar açığa çıkabilir, düzen sandığınız şey bir anda altüst olabilir. Yine de Uranüs'ün en büyük sürprizi, ilk anda kriz gibi görünen değişimlerin aslında yeni başlangıçların kapısını açabilmesidir.

Bu dolunay, sadece meydan okumalar değil, büyük dönüşümler ve devrimlerin de tohumlarını ekebilir. Bazen kaybetmek, yeniden doğmak için en büyük fırsattır.

Özgüvenin kaynağı

Aslan Dolunayı, mutluluk ve coşkuyla birlikte, içinizde bastırılmış arzuların kıvılcımını da ateşleyebilir. En çekingen ruhları bile cesaretlendirerek, içlerinden geldiği gibi hareket etmeye teşvik eder. Ancak bu enerji, özgüven ile dışarıdan onay arayışı arasındaki farkı anlamanızı da gerektirir.

Eğer doğduğunuzdan beri kendinizi merkeze koymaya alışkınsanız, Aslan Dolunayı sizi fazlasıyla benmerkezci ve dış onay bağımlısı bir hale getirebilir. Eğer kendinizi değerli hissetmek için sürekli ilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, henüz tam anlamıyla kendinizi kabul etme noktasına ulaşmamışsınız demektir. Gerçek özgüven, dışarıdan gelen alkışlara değil, içeriden gelen sağlam bir öz-değer duygusuna dayanır.

Aslan, gücünü kanıtlamaya çalışmaz; o zaten güçlüdür. Varlığı, zorlama bir otoriteyle değil, doğasındaki mutlak özgüvenle hissedilir. Ne yalnız bir avcıdır ne de sürüye körü körüne bağlıdır—o, merkezi olmayı içgüdüsel olarak bilir.

Spiritüel anlamda aslan, hakikatle korkusuzca yüzleşmeyi ve içsel gücü sahiplenmeyi temsil eder.

Aslan dolunayı. gücün ve özgüvenin yalnızca gösterişli bir dışavurum değil, içsel bir bilgelik ve doğallık olduğunu hatırlatır. O, kaosun ortasında bile kendine güvenen, ne bastırılması gereken bir vahşilik ne de boyun eğen bir itaatkârlıktır. O, sadece vardır. Yani biri, bir dağa tırmandığında, zirveye ulaştığında güçlü olmaz. O, zaten güçlü olduğu için tırmanmıştır.

Dolunayla birlikte niyetiniz, ilişkilerde baskın olma arzusunu bırakmak ve karşılıklı var olmayı öğrenmek olsun.

İlgi, onay ve performans kaygılarıyla samimi bir sevgi ilişkisi kuramazsınız. Neyseniz o olun ve olduğunuz şeyi sevin.

Cesaret ve Umutla