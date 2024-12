Aslan burcunda Mars Retrosu: Altını kıs, kapağını kontrol et

7 Aralık 2024 – 24 Şubat 2025 tarihleri arasında.

Mars retrosu başlıyor! Sahnede Aslan burcu var, ama bu kez ışıklar sönüyor. Gösterişli bir savaşçı ya da lider rolü üstlenmek yerine, sahne arkasına çekilip içsel bir hesaplaşmaya girdiğimiz bir süreç bu. Ego, öfke, bastırılmış hırslar ve içimizdeki savaşçı, karanlıkta kendini göstermeye hazırlanıyor. Dışarıda kavga etmek, "Kim haklı?" oyununa dalmak yerine, bu retro döneminde içerideki savaşçıyı tanıyıp eğitmek gerekiyor.

Ego mu? Hırs mı? Kalkın bir çay demleyin ve bu soruları kendinize sorun; cevaplar sandığınızdan daha basit olabilir.

Retrolar ve İkizler Dolunay’ı: Geçmişin gölgeleri aydınlanıyor

15 Aralık'taki İkizler Dolunay'ı, Merkür ve Mars retrolarının enerjisiyle birleşiyor ve geçmişin karanlık kutularını açıyor. "Bu mesele kapandı" dediğiniz ne varsa, üzerindeki örtüyü bir çırpıda atabilirsiniz. Yarım kalan konuşmalar, kapanmamış hesaplar ve bitmemiş aşklar; hepsi bu dolunayın ışığında tekrar karşınıza çıkabilir.

İkizler'in çift yönlü enerjisi, her şeyin iki yüzünü gösterir: Geçmişin gölgeleriyle yüzleşmek mi yoksa onlardan kaçmak mı? Mars gerilerken kelimeler karmaşık ve sert olabilir. Ama dikkat! Bu dönemde aceleci ya da kırıcı iletişim, kendinizi bir anda yeni sorunların içinde bulmanıza neden olabilir. Sabır ve netlik, bu dolunayda kalkanınız olacak.

Mars'ın geri adımları: Emekli gladyatör

"Gerçekten ne istiyorsun? Hangi savaş senin, hangisi egonun bir oyunu? Mücadele etmeye değer şeyler için enerji harcadığından emin misin? Gökyüzü bize bu soruları soruyor.

Mars gerilemeye başladığında, kendinizi savaştan dönen bir asker gibi hissedebilirsiniz. Silahlar bırakılır, yaralar incelenir. Belki de o savaşın başından beri yanlış bir hedef için verildiğini fark edeceksiniz. Retro dönem, ileri gitmek için durmayı ve "Neden savaşıyorum?" sorusunu sormayı öğretir.

Bu dönem, bastırılmış motivasyonlarınızı ve korkularınızı iyileştirme fırsatıdır. Aslan enerjisinin ihtişamını içe yönlendirerek "Gürleyen Aslan"dan "Gölgedeki Kahraman" a evrilme zamanı.

Mars Retrosu'nda dönenler

Öncelikle tansiyon düşer, başınız döner, zemin kayar, dünya döner. Kararlar döner, düşünceler döner, kesin dediğiniz ne varsa terse döner. Dönmez denilen döner. Tekerlekler döner, ama geri. Adımlarınız ileri gider gibi yapar, geriye döner. Ruhunuz döner, kendi içine kıvrılır, saklı savaşları ortaya döker. Ve sonunda, gökyüzünün büyük çarkı, hep olması gerektiği gibi döner!

"Uyudun mu?" mesajları bir geceyarısı telefonunuza düşebilir. Çözülmemiş duygular ve yüzleşmekten kaçındığınız kişilerle yollarınız kesişebilir.

Pasif agresiflik artabilir. Çevrenizde "İma Bombacısı" ya da "Alt Metin Muhafızı" modunda dolaşan insanlar görebilirsiniz. Bu durum sizi kızdırabilir, ama öfkenizi dışa yansıtmadan önce onun köklerine inmek çok daha faydalı olacaktır.

Fiziksel enerjiniz de bu retro döneminde etkilenebilir. Spor yaparken sakatlıklara dikkat edin; eski yaralanmalar veya sağlık sorunları tekrar gündeme gelebilir.

25 Aralık - 6 Ocak arasında Mars Plüton karşıtlığı

Eğer seçme şansım olsaydı, yılbaşı kutlamalarını kesinlikle farklı bir tarihte önerirdim????. 25 Aralık - 6 Ocak arasında Mars ve Plüton'un karşıtlığı öyle bir enerji yaratır ki, küçük kıvılcımlar büyük yangınlara dönüşebilir. Adeta bir Tarantino filmindeymiş gibi her an her şey patlayabilir. Bu yüzden, kendinizi yabancı hissettiğiniz, hoşlanmadığınız insanlarla aynı ortamda bulmamak için biraz dikkatli olmanızı öneririm. Hele ki enerjiniz düşükse, sırf "o gün herkes dışarıda" diye kendinizi sosyalleşmek için zorlamak kesinlikle iyi bir fikir değil.

Tartışmalar bu dönemde tuzlu yemek gibi: Kaçınılmaz ve sonunda sizi susuz bırakacak. O yüzden, özellikle bu tarih aralığında "Kim haklı?" oyunlarına hiç girmeyin. Hangi konuda ne düşündüğünüzü, kimin neyi yanlış anladığını ispatlamak için harcadığınız enerji, sonunda size tükenmişlik olarak geri döner. Unutmayın, Mars-Plüton enerjisi kararlılığı sever ama inatlaşmayı asla affetmez.

Ruh haliniz iyi değilse fazla içmeyin. Mars'ın "ateşi" ile Plüton'un "gizli lavları" birleşince, alkolle bastırılmış öfkeler patlamaya müsait hale gelir. Sıradan bir "Ben öyle demek istememiştim" cümlesi, geceyi bir dost meclisinden kopuş sahnesine çevirebilir. Ayrıca, bu tarihlerde planlarınızın bozulabileceği ihtimalini göz önünde bulundurun. Ulaşım sorunları, hava koşulları ya da mekanlarla ilgili aksilikler sizi hazırlıksız yakalamasın. Bir yedeğiniz olsun, ama esnek de kalın.

Bu dönemde birinin öfkesinin kasırga şiddetine ulaşabileceği gerçeğini unutmayın. O kasırga belki de sizsiniz, kim bilir? Eğer ortamda gereksiz bir gerilim yükselirse, ateşe odun atmak yerine kendinizi biraz geri çekin. Bırakın herkes kendi enerjisini sindirsin. Çünkü Plüton'un gücü yavaş ama kesin çalışır; kontrol altına alınmazsa herkesi aynı girdaba çeker.

Kısacası, yılbaşı heyecanını hissetmiyorsanız bu tamamen normal. Gökyüzü pek de "parti modunda" değil. Belki de bu yıl, büyük kutlamalar yerine biraz sessizlik ve kendi içinize dönüş zamanı olabilir.

Mars Yengeç'te: Kabuğa dönüş zamanı

6 Ocak'tan itibaren Mars'ın geri hareketi Yengeç burcunda devam ediyor. Bu, savaşçının zırhını çıkarıp kabuğuna çekildiği bir dönemdir. Duygusal güvenlik, aidiyet ve ailevi bağlar ön plana çıkar. Çocukluk yaraları, eski aile meseleleri ve üzeri örtülmüş duygular su yüzüne çıkabilir. Kendinize şu soruları sorun: "Neye ihtiyacım var? Nereden geldim? Kime güveniyorum?"

Yengeç enerjisi size köklerinize dönmeyi öğretir. Bu dönemde daha fazla evde vakit geçirmek, duygusal ihtiyaçlarınızı anlamak ve güven duygunuzu yeniden inşa etmek için bir fırsat bulabilirsiniz.

Kolektif etkiler: Kozmik arka planın sarsıntıları

Savaş gezegeninin pasifleşmesi, bireysel duygular kadar, kolektif ve siyasi arenada da sarsıntılar yaratacak. Mars'ın geri hareketiyle liderlerin karizması balon gibi sönmeye başlayabilir; bir zamanlar güçlü görünen figürler, beklenmedik zayıflıklarla yüzleşebilir. Bu dönemde "kahraman" ilan ettiğiniz kişiler, size insan olmanın basit kırılganlıklarını hatırlatabilir.

Retro Mars, özellikle güvenlik politikaları, sınır meseleleri ve uluslararası ilişkilerde eski defterlerin yeniden açılmasına neden olabilir. Yengeç burcunun hassas enerjisi, bu tartışmaları duygusal bir tona taşır. Politik arenada, sanki herkesin "ailevi meseleleri" gün yüzüne çıkmış gibi bir atmosfer oluşabilir. "Nereye aitiz? Neyi korumalıyız?" gibi sorular, siyasi gündemin ana teması haline gelebilir.

Ancak sevindirici bir haber var: Bu dönemde yeni savaşlar başlatmak zor. Mars'ın yavaşlayan enerjisi, çatışmaları körüklemek yerine askıya alır. Aksine, diplomasi masaları daha sık kurulabilir ve "Savaşmak yerine konuşmak daha mı iyi olur?" sorusu liderlerin zihinlerinde yer edebilir.

Bu dönemde güçlü figürlere fazla bağlanmayın; bir kahraman seçmek yerine, sistemdeki çatlakları gözlemlemek ve kendi bireysel gücünüzü bulmak daha mantıklı olabilir. Unutmayın, Mars gerilerken, gerçek savaşlar dış dünyada değil, iç dünyada kazanılır. Bu süreç, bireysel dönüşümün olduğu kadar kolektif bir yeniden yapılanmanın da zeminini oluşturuyor.

Frene bas, motoru soğut, düdüklü tencerenin altını kıs

Mars retrosunda hızlanmak mı? Güle güle, mantık! Koşmak yerine bir köşede oturup kendi hayat dramınızı izlemeyi deneyin. Düdüklü tencere gibiyseniz, altını kısmayın da patlayın mı? Retro, "Bu savaş gerçekten senin mi, yoksa sadece egonun kaybetmeye mahkum sahte bir savaşı mı?" sorusunu sormanız için var. Yanıt veremiyorsanız, en azından susmayı deneyin. Gerçek savaşçı, kılıcını değil, sabrını kuşanır. Ve savaşçıları bilemem fakat, bazen kahramanlık, sadece doğru anda kahveni yudumlamaktır.

Cesaret ve umutla...