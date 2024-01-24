Aslan burcunda dolunay: İlgi yarışı

25 Ocak Perşembe günü saat 20:53'te Aslan burcunun 5. Derecesinde dolunay gerçekleşecek. Dolunay haritasında dikkat Plüton Ay'a karşıt konumuyla öne çıkıyor. Dolunay Asc Başak yöneticisi Merkür'ün Mars ile birleşimiyle daha da etkileyici bir hale geliyor.

Bu Dolunay sürecinde, kalp atışlarınızı hızlandıran itiraflar, heyecan verici yakınlaşmalar, çocukluk aşkları ve çocukça aşklar gibi gelişmelerle aşk hayatınızda hareketlenmeler yaşanabilir. Romantik veya cinsel anlamda birine karşı derin bir ilgi hissedebilir, ya da kendinizi başkalarına karşı etkileyici bulabilirsiniz.

Uykusuz geceler, tetikleyici rüyalar, şok edici açıklamalar, dramatik çıkışlar, sürpriz gelişmeler, misketlerimi geri ver diyerek ansızın oyun bitirenler ve bunun gibi planda olmayan pek çok durumla uğraşmanız gerekebilir. Kibirli cevizleri, prensleri, prensesler, drama king ve queen'leri ve gururundan aşkın celladına dönüşenleri de unutmamak lazım tabi.

Aslan Dolunayı'nın simgelediği beğenilme arzusu, kendini gösterme ve fark edilme isteğini kuvvetlendiriyor. "Beni gör, beni anla, benimle ol, beni sev, benim ol!" gibi güçlü beklentiler bu dönemde öne çıkabilir. Bu etkileyici ve dinamik Dolunay, duygusal ve ilişkisel anlamda bir dizi sürprize ve dramatik olaylara gebe görünüyor.

Aslan Burcundaki Dolunay sırasında, bir çocuğun ödül ve onay arayışı gibi, sürekli alkış ve takdir bekleme ihtiyacınızın olmadığını hatırlayın. Aynı şekilde, verdiğiniz her küçük şeyi dünyanın en değerli hediyesiymiş gibi göstermenize de gerek yok.

Bu dönemde, eğer çabalarınızın sonucunu aşırı kontrol altına almak ya da kendinizi fazla ciddiye almak gibi bir eğilim gösterirseniz, bu durum dengeli ve sağlıklı bir perspektiften uzaklaşmanıza sebep olabilir. Aslan Burcunda Dolunay, başkalarının onayına ihtiyaç duymayanlar için kimliklerinin güçlenmesi anlamına gelirken, her adımda onay arayanlar ise ilgiyle ve kimlikle ilgili krizler yaşayabilirler. Aslan dolunayı en temelde, içsel gücünüzü tanıma ve dış onay arayışından bağımsız olarak kendi değerinizin farkında olma fırsatı anlamına gelir.

Aslan Burcundaki Dolunay, herkesin benzersiz olduğunu hatırlatır; ancak bu, başkalarından üstün olunduğu anlamına gelmez.

Dolunay sırasında, hem güçlü yönlerimiz hem de zayıflıklarımız kendini gösterir. Aslan burcunun en parlak özelliği, kalbini cömertçe açabilme yeteneğidir, ancak bu burcun en büyük zayıflığı kibir olarak ortaya çıkar.

Dünyevi Etkiler

Bu dönemde, dünya çapında kontrol arayışları, narsisizm, sosyopatik davranışlar ve hiyerarşik aşırılıklar gibi davranışlar gözlemlenebilir.

Oğlak Yeniayından Aslan Dolunayına

Geçtiğimiz Oğlak Yeniayı ve süregelen Merkür Mars kavuşu hayatımıza yeni bir ev, iş ya da amaç kazandırma enerjisini aktif tutuyor. Son iki haftada yoğunlaştığınız konular artık bir karar noktasına gelmiş olabilir.

Neler Yapılmalı?

Bu dönem, içsel bir kişisel devrim başlatmak için mükemmel bir zamandır. Dolunay, Plüton'un Kova burcuna geçişiyle nadir ve değerli bir fırsat sunuyor. Hem hayatınızda hem de dünyada değişiklik yapmak için güçlü bir enerji sağlıyor.

Hayal kırıklığına uğradığınızda veya beklenmedik engellerle karşılaştığınızda, bu durumların altında yatan derin mesajları keşfetmeye çalışın. Kendinize şu soruları sorarak içsel bir yolculuğa çıkın: "Bu durum bana ne göstermeye çalışıyor? Yüzleşmem gereken sınırlar var mı? Belirli bir sınırı aşmış olabilir miyim? Kendimi veya başkalarını manipüle etme eğiliminde miyim, yoksa manipüle edilen taraf mıyım?" Bu sorular, mevcut durumunuzun daha derin bir anlayışını kazanmanıza ve kendinizi daha iyi bir yola yönlendirmenize yardımcı olabilir.

Dolunay, cesaret gerektiren eylemler için mükemmel bir zaman olabilir - daha önce cesaret edemediğiniz şeyleri yapmak, işlerinizi tanıtmak, kutlamalar yapmak ve davetler vermek gibi. Bu dönemde bir yuva kurmaya karar vermek, hamilelik planlamak ya da doğum aşamasına hazırlanmak için de uygun bir zaman olabilir. Aslan burcundaki Dolunay'ın getirdiği enerjiyle, tarzınızda değişiklik yapabilir, yeni bir saç kesimi deneyebilir veya dikkat çekici ve zevkli alışverişler yapabilirsiniz. Ayrıca, bu özel zamanı, sevdiklerinizden hoş sürprizler ve armağanlar alarak da değerlendirebilirsiniz. Bu Dolunay, kendinizi ifade etme ve yaratıcılığınızı sergileme fırsatı sunuyor.

Aslan burcundaki dolunay, yaratıcılık gerektiren işlere odaklanılması yeni hobiler edinmek ve yeteneklerin ortaya konması için ideal.

Bu dönemde, beklenmedik tuzaklara karşı dikkatli olmanız önemli. Bunlar arasında aşırı bağlılık, hiyerarşik rollerle özdeşleşme, saygı görmeme veya öfkeye kapılma, aşırı tanınma ve ödül beklentisi,her şeyi bildiğinizi düşünme eğilimi bulunabilir.

Başarı peşinde koşmak yerine yaratıcılığınıza odaklanın. Sevinç, oyun ve spontanlık duygularını yeteneklerinizle birleştirerek başkalarına ilham verebilir ve pozitif bir etki yaratabilirsiniz.

Cesaret ve umutla...