Kristin Demirci
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27 Ağustos 2022 Cumartesi

Başak burcunda Yeniay: Masumiyet, hataların ve kusurların itirafı

Yılın başak burcu sezonuna adım attık. Başak burçlarının yeni solar return’ü kutlu olsun.


27 Ağustos saat 11.17’de başak burcunun 4. Derecesinde Yeniay gerçekleşecek.


Astrolojide yeniay, sembolik olarak geçen bir ay boyunca gündemde olan konuların kapanışı ve yeni gelişmelerle dolu yeni bir ayın doğumudur.


Başak burcunda yeniay, uzun dönemli planlar yapmakla ve geçen 6 ayın -iyisiyle kötüsüyle- hasadını toplamakla ilgilidir. Hayatımızdaki öncelikleri belirler, dağınık olan şeyleri bir düzene sokmak isteriz. Özellikle iş hayatı ve sağlıkla ilgili kontroller önem kazanabilir.


Kolektif anlamda kamusal alanların iyileştirilmesi, iş ve işçi güvenliği, silahlı kuvvetler, emniyet teşkilatı ve sağlık sektörüyle ilgili toplumun genelini etkileyebilecek gelişmeler söz konusu olabilir. Evcil hayvanlar ve genel olarak hayvanlarla ilgili gündemler beklenebilir/devam edebilir.


Yeniay Evlerde


Yeniay doğum haritanızın hangi evinde gerçekleşecekse, bu evin konuları kapsamında düzenlemeler, iyileştirmeler yapmanız gerekebilir. Haritanızda başak burcuyla temsil edilen ev, ustalaşmanız, beceri kazanmanız ve emek vermeniz gereken alanlara da işaret eder.

Örneğin eğer yeniay haritanın 2. Evinde gerçekleşecekse, gelir ve giderlere odaklanmanız, detaylı bir muhasebe tutmanız gerekebilir. 3. Evdeki yeniay; kardeş, akraba ya da yakın arkadaşlarla ilişkilere çaba harcanması, ilişkilerde çözüm üretilmesi ve iletişim gerektiğine işaret ederken, bir eğitim dönemini ve eğitimle ilgili tez gibi çalışmalarının düzenlenebileceğini gösterir. 6. Evdeki yeniay sağlık tetkikleri ve yeni bir işe başlamak anlamına gelebilir. 4. evdeki Yeniay evde çalışmak, eve yeni bir yardımcı gelmesi ya da aile ilişkilerini iyileştirmek demek olabilir. 12. Evdeki yeniay daha içe dönük bir dönemin başlangıcıdır. Terapiye başlamak, geçmişteki bir ilişkiyi ya da geçmişteki bir travmayı iyileştirmek anlamına gelebilir.



Toparlanma ve Arınma

Aşırı yemek/içmek, uyuşturucu ya da nikotin gibi sağlığınızı olumsuz etkileyen bağımlılıklardan kurtulmak için Başak burcunda Yeniay idealdir. Ruh ve beden birliği içerisinde, sizi hasta eden şeylerden arınmaya öncelik verebilirsiniz.


Başak burcu evresi; fiziksel değişiklikler yapmaya, forma girmeye, alışkanlıklarımızı ya da davranışlarımızı değiştirmeye elverişli bir dönemi gösterir.


Kendinize “Hayatıma üst üste yığılan ve beni darmadağın eden şey nedir?” diye sormanız gerekiyor. Peki ya vücudunuzu, ruhunuzu ve aklınızı zehirleyen şeyler? Sizi istemediğiniz biri haline getiren, kendi sisteminiz içerisinde alarm veren şeylerden arınmanın tam zamanı.


Sağlık, Rutin ve Hobiler


Başak yeniayıyla birlikte sağlık sorunlarınızı ertelemekten vazgeçip bir şifacının yolunu tutmanız gerekiyor. Masaj yapmanızı ya da yaptırmanızı, evinizi köşe bucak temizleyerek fazlalıklardan kurtulmanızı öneririm. Gardırobunuzdaki, buzdolabınızdaki ve hatta bilgisayarınızdaki işe yaramayan şeyleri ayıklayıp atabilirsiniz. El becerilerinizi geliştirmeyi deneyebilirsiniz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığınız projeye son rötuşları yapabilir, yazılarınızı ya da başvurularınızı editleyebilir, yoga sınıfına ya da pilatese kaydolabilirsiniz.


Her geçen gün stres kotanızı zorlamak yerine, size neyin daha iyi geleceğini araştırın. Eğer yaptığınız hatalar yüzünden sürekli olarak kendinizi ya da başkalarını aşırı eleştirmek ve sabote etmek gibi bir alışkanlığınız varsa, başak yeniayı size bazı şeyleri affetmeden yolunuza devam edemeyeceğinizi hatırlatacaktır. Böylece hatalarınızdan dersler çıkararak büyüme şansı da elde edebilirsiniz.


Çiçek ve bahçe bakımıyla ilgilenmek, doğayla iç içe vakit geçirerek tabiatın değişen süreçlerine tanık olmak hem moralinizi yükseltir hem de her anlamda daha çabuk iyileşmenizi sağlayabilir.


Hiçbirimiz birer aziz ya da peygamber değiliz. Olmamız da gerekmiyor. Hatalarınızı, eksikliklerinizi ve yaralarınızı isimlendirmekten ve telaffuz etmekten çekinmeyin. Size acı veren şeyleri tanımlamaktan ve dile getirmekten korkmayın.



Başak Yeniayı ve İlişkiler


Mars’ın yeniaya karesi aile, partnerler ya da ebeveynler arasında çatışmalar, duygusal tepkiler/tetikleyiciler yükselen tansiyon ya da ayrılıklar anlamına gelebilir. Hayat/sağlık/ev sigortaları ve güvenlik gündeminiz olabilir. Bu açıyı değerlendirmenin en iyi yollarından biri, yaşam alanlarını tadilata sokmak ya da rahatlamak için yemek yapmaktır. Ancak beslenme ve mideyle ilgili sorunlara dikkat etmek gerekir.


Venüs ve Satürn arasındaki karşıt açı, ilişkilerde reddedilme korkusu, dışlanma ya da engellenme endişesini simgeleyebilir. Biriyle yakınlaşmak ya da bir ilişkiye başlamak korku verici bir tecrübe olarak algılanabilir. İlişkinizde aldığınız maddi sorumluluklar ya da ilişkinize harcadığınız zaman mesele haline gelebilir.


Transit Merkür şu anda oldukça yavaşladı ve 10 Eylül’de -tam da balık dolunayının gerçekleşeceği gün- Terazi burcunda geri gitmeye başlayacak. Geçmişte yaşanmış ve fakat yarım kalmış, sonuçlanmamış ilişkileri ya da taslakları/projeleri gözden geçirme zamanı yaklaşıyor. Merkür Retrosu kıymeti bilinmeyen ve yitirilmiş şeyler için bir kavşağı simgeliyor.


Eylül ayında iyileşme serüveni içe dönük ve hatta geçmişe dönük bir arayış olacaktır. Ancak sonbahar yani terazi ve akrep dönemleri yılın en hareketli zamanlarına işaret ediyor.


Son olarak…


Geçmişe her dönüş, bir temize çekme ve bir masumiyet arayışıdır. Masum olan kişi, ne geçmişte ne de şu anda utanç hissetmeyendir. Ne hazlarından ne de aşkından utanmayan fakat bunlar uğruna kimseyi kurban etmeyendir.


Başak burcu arılığın, saflığın simgesi ve arayışıdır. Fakat masumiyet hatasız ya da kusursuz olmakla ilgili değildir. Masumiyet, tüm çirkinliklerin hataların ya da kusurların içinden niyetleri ve kalbi kirlenmemiş biri olarak çıkmaktır. Tıpkı yağmur yağdıktan sonra çamurda oynamaktan hoşlanan çocuklar gibidir masumiyet. Kıyafetlerin temizliğiyle, kirliliğiyle ilgisi yoktur. Masumiyet tecrübenin de ötesinde ve öncesindedir.


Cesaret ve umutla...



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