Koç burcunda Yeniay: Cangıla Giriş

Zamanla gökyüzünün seyri değişir. Değişen gökyüzüyle birlikte önceliklerimiz ve hayatımızın merkezindeki konular da yenilenir. Her anında benzersiz olan gökyüzü altında, daima farklı tecrübeler edinerek büyümeye devam ederiz. Özellikle mevsimlerin değişimine tanık olmak ya da Ay’ın bir büyüyüp bir küçülen döngülerini izlemek, tüm bu değişimlerin duygu ve davranışlarımız üzerindeki etkisini fark etmek büyüleyicidir.

1 Nisan günü saat 09:24’te koç burcunun 11. derecesinde yeniay gerçekleşecek.

Koç burcunda yeniay yüzeye yükselmeye çalışan bir filizin akıl almaz bir mücadeleyle zemini kırmasına benzer. İlerlemek için de tıpkı yeni yeşermiş bir filiz gibi önümüzde duran zorlukları ve sınırları aşmaya, bizi saran kabukları kırmaya cesaret etmemiz gerekir.

Koç burcunda yeniay samimiyet ve cesaret gibi çalınamayacak, taklit edilemeyecek şeylere yatırım yapmanın, korkularla yüzleşmeye gönüllü olmanın, psikolojik ve bedensel olarak kendini güçlendirmenin enerjisidir. Benlik bilincinin ve kişiliğin oluşmaya başladığı sembolik evre olan Koç burcu döneminde karakterimizle ilgili dersler alırız.

Ayın ilk yarısının somut gelişmeler ya da sonuçlarla ilgili olarak çok hareketli geçeceği söylenebilir. Artık ateş elementinin aktif olduğu yani olayların hızla şekilleneceği ve sonuçlanacağı bir aşamaya ilerliyoruz. Merkür de burç değiştirerek balıktan koç burcuna ilerledi. Dolayısıyla odaklanma zorluğu, kafa dağınıklığı, kararsızlık, uyuşukluk ve uykulu haller geride kalıyor. Ertelenen aramaları, yazışmaları ve ötelenen işleri tamamlamak için iyi bir döneme adım atıyoruz.

Karakter Meselesi

Karakter ya da şahsiyet insanın acı deneyimlerinden yola çıkarak hayatla baş etme marifetiyle ilgilidir. Şahsiyet, zorluklarda gösterdiğimiz tepkilerdir. Her şeyi kazandıktan veya kaybettikten sonra bile bizde kalanlardır. Dolayısıyla kayıplar, yenilgiler ve sıkıntılar ruhen güçlenmemiz benzersiz karakter özellikleri edinmemiz ve gelişmemiz için aslında birer fırsattır. Fakat bu aşamada herkesten aynı büyüme ve kendinden sorumlu olma hevesi göstermesi beklenmez. Bazıları hangi yaşta olursa olsun deneyimsiz bir çocuk gibi mücadele ve yenilgi karşısında öfkeli ve fevri davranışlar sergileyebilir. Ortalığı birbirine katarak ihtiyaçlarının giderilmesi için yaygara koparabilir.

Mars ve Satürn Kavuşumu

Nisan ayı içerisinde etkili olacak gökyüzü hareketlerinden bahsetmenin de faydası var. Bunlardan ilki Nisan’ın ilk haftasında gerçekleşecek olan Mars ve Satürn kavuşumu ve Nisan’ın 2. Haftasında etkisini maksimumda hissettirecek olan Jüpiter Neptün kavuşumu.

Kavuşum açısı astrolojide önemlidir çünkü yeni bir döngünün başlangıcına işaret eder. Kavuşum açısında bir araya gelen iki gezegenin güçleri birleşir ve sanki bu birleşmeden yeni bir gezegen enerjisi ortaya çıkar.

Astrolojide iki kötücül etki olarak benimsenen Mars ve Satürn arasında kavuşum açısı temkinlilik, muhafazakarlık, kendini seçeneksiz hissetmek, köşeye sıkışmak gibi duygu ve düşünceleri uyarıcı niteliktedir. Kendinizi reddedilmiş, değer görmemiş, istediklerini elde etmekte yetersiz biri gibi hissedebilirsiniz. Bu duygularla mücadele ederken çevrenize karşı saldırgan tepkiler göstermeniz de beklenir. Zorbalığa maruz kaldığınızı düşünebilir, başkalarıyla iletişim kurarken şiddetli ve öfkeli davranabilirsiniz.

Özellikle bir erkekten gelebilecek duygusal ve fiziksel şiddet konusunda asla tolerans göstermemeniz gerekiyor. Size kendinizi zayıf ve yetersiz hissettiren, hayal kırıklığına uğratan, aşağılayan, manipüle eden kişilerle aranıza acilen mesafe koymanızda fayda var. Pasif-agresif davranışlara maruz kaldığınızı ya da sınırlarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız da arkanıza bakmadan uzaklaşmanız iyi olur. Aksi halde bu transit altında kendinizle kurduğunuz değer ilişkisi kolayca zarar görebilir.

Bu açı aşmamız gereken sınavları gösteriyor. Nisan’ın ilk haftası, zirvesi yüksek bir dağ gibi önümüzde dikiliyor. Mars Satürn kavuşumu başarısızlık ve yetersizlik korkusu, suçluluk, utanç, intikam arzusu, zayıflık gibi duygular yüzünden iç gerilimi arttırır. Sorunlarımızın kaynağını dışarıda aramadan ve tepkilerimizi dışarıya yansıtmadan önce bu duyguları çözmek için zaman harcamak gerekiyor.

Mars ve Satürn transitlerini dayanıklılığınızın bir testi olarak kabul edin. Sizi korkularınızla ve en zayıf olduğunuz konularda sınayacak bir test. Dirençle karşılaşabilirsiniz fakat duygularınızı inkar etmeyin. Aksine hislerinizi dile getirin, paylaşın ve çözüm arayın. Freni tutmayan bir araç gibi davranmayın. Sorumluluk almaya gönüllü olun.

Sağlık

Mars Satürn açıları egzama gibi cilt hastalıkları, gut, cilt sorunları, düşme sonucu alınan darbeler, kazalara yatkınlık, kesikler ve yanıklarla ilgili olabilir.

Terazi Dolunayı

Koç burcunun sembolündeki boynuzlar engellere karşı koymanın ve mücadelenin simgesidir. Koç yeniayıyla birlikte yeni hedefler belirlenir ve beklenen hareket başlar.

Her yeniay dönemi maddi ve manevi anlamda yeni bir yatırıma benzer. Dolunay ise bu yatırımların isabetli olup olmadığını anladığımız kazanç veya kayıp aşamasıdır.

Özellikle 16 Nisan Terazi burcunda dolunay neticenin ödül mü yoksa bedel mi olacağının netleşeceği evre olarak göze çarpmakta.

Kişiliğimizin ahlaki yönlerinin sınanacağı bir ay bizi bekliyor. Bu aşamada en çok yatırım yapılması gereken şey ise empati.

Son olarak…

Mars’ın yöneticisi olduğu koç burcunda yeniay vahşi ve büyülü bir ormanın giriş kapısına yani konfor alanlarından çıkmaya davet edildiğimiz bir aşamaya benziyor. Bu kapıdan geçerek yeni yetiler kazanmaya, seçimlerinizin sonuçlarını yaşamaya ve yeni bir "ben” doğurmaya hazır mısın?

Ağırlığınızı taşıyan bedeninizi, sözcüklerinizi ileten nefesinizi, pusulanız olan yüreğinizi arındırın ve güçlendirin. Çünkü ormana adım attığınızda yeni bir hayat başlayacak. Kim olmak istediğinizi seçebilirsiniz.

Yeniay’la birlikte kendinize “içimi yakan ateşin kaynağı nedir? Neden kendimi de yaktığım yangınlar çıkarıyorum? Neyi keşfetmem gerekiyor? Nerede hata yaptım ve hatalarımı nasıl telafi ederim? İçimdeki çocuğun ağlayışını başkalarına zarar vermeden nasıl susturabilirim? Bağırmadan ya da karşımdakini incitme amacı taşımadan nasıl konuşabilirim? Eşitlikçi olduğum konusunda samimi miyim? Tepeden aşağıya doğru yuvarlanan taştan farkım nedir? Niyetim ne kadar temiz?” diye sormanız faydalı olabilir.

Mars ve Satürn kavuşumu etkisine hazırlık olarak şimdiden sabır antrenmanları yapmaya başlarsanız, 2 hafta sonraki dolunayı daha rahat atlatabilirsiniz. Ateşin kül eden, yok eden yakıcılığından çok ışığına odaklanmayı başarırsanız, karanlıkları aydınlığa kavuşturan ve yaşam veren yıldızların ışıltısını görme şansınız da artar.

Cesaret ve umutla...