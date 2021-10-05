Terazi burcunda Yeniay: Hakikat aşk ve adalet

Dünyanın büyüsünün bozulduğu zamanlardan geçiyoruz. Belki de hissettiğimiz büyü bozulduğunda dünya o kadar da efsunlu gelmiyordur. Kim bilir?

6 Ekim günü saat 14.05’te terazi burcunun 13. Derecesinde yeniay gerçekleşecek. Terazide zararlı olduğu bilinen, ilişkileri uçlara taşıyan, ritmi bozan Mars da yeniay derecesine eşlik edeceğinden, gelecek 2 haftanın konusu ortaklıklar, ilişkideki dinamikler, ben sen ve biz duygusu arasında mücadele olabilir. Kişinin kendisiyle kavgası, bir diğerini suçlaması, pasif agresif ifadeler, faydasız incitmeler, kırılganlık Mars terazi etkisiyle ortaya çıkabilir.

Yeniay evresi dolunay aşaması gibi dışa dönük ve somut gelişmelerle ilgili değildir. Yeniay daha çok tarlaya gömülmüş küçük tohumlar, toprağın altındaki gizli hazineler ya da hamurdaki maya gibi, gözümüze çarpmayan, fark edemediğimiz nitelikte niyetlerle ilgilidir. Küçücük ve göze görünmez bile olsa, saf ve iyi şeyler doğru toprağa düştüğünde insanın yaşamı her yönüyle değişir, güzelleşir. Yeniayda hangi niyetle ne ektiğimizin neticesini dolunayda alırız.

Her yeniay yeni bir sayfa açmanın, yani sembolik olarak yeni bir hayata başlamanın ritüelidir. Yeniayla buluşurken iyi dilekler ve iyicil telkinlerle içeride ve dışarıda uyum ve denge kurmaya niyetlenmek önemlidir. Çünkü her şey nasıl başlamışsa, öyle sonuçlanır.

Uzlaşmak, işbirliği yapmak, pazarlık etmek, sosyal yönde etkin olmak, uzmanlık gerektiren alanlarda başkalarının danışmanlığına başvurmak gibi konuları ön plana taşıyacak olan Terazi Yeniay’ı tasarım, moda, resim ve müzik gibi sanatsal konularda da aktif olmamızı ya da bu alanlara ilgimizin artmasını sağlayabilir.

‘İlişkilerimde ne kadar kendimden veriyor ve karşılığında ne alıyorum? Neden hiç hayır diyemiyorum? Bir bağımlılık ilişkisi mi yaşıyorum? Neden karar veremiyorum? Gerçeği söylemeyi neden sürekli erteliyorum? İlişkilerimde hep aynı kısır döngüleri yaşamamın sebebi nedir? Kendimi güvende hissetmediğim için mi bu kadar talepkar ve ısrarcıyım?’ Ve benzeri sorular Terazi Yeniay’ı etkisinde zihinlerimizi meşgul edebilir. Hayatımıza ilişkiler yoluyla anlam katmaya ve ilişkiler dolayısıyla onaylanmaya duyduğumuz ihtiyaç artabilir.

Terazideki Yeniay birine bağlanma, âşık olma ve hayatı bir diğeriyle paylaşma isteğimizi perçinler. Fakat sorun şu ki katiyen yalnız kalmak istemediğimiz halde, kiminle birlikte devam edeceğimize karar vermekte zorlanabiliriz. Biriyle birlikte olduğunuz halde son yıllarda apayrı bir yalnızlık ve soyutlanma duygusu tecrübe etmiş olabilirsiniz. Artık bu evre sonlandı. Yalnız kalmakta ısrarcı olmanız ve yalnızlığın duvarları arasında kendinizi güvenceye almaya çalışmanız, kendinizle olan ilişkinize katkı sağlamayabilir. Eş, dost, ortak yani bizi hayata bağlayacak ilişkilere ve başkalarıyla işbirliğine ne kadar açık olursak o kadar iyi.

Terazi kadife eldivenin içindeki demir yumruktur. Koç Dolunayı ise eldivensiz dövüşlerin olacağı sert bir zamana işaret ediyor. Ekim’in 3, haftasından itibaren bilinçli ya da bilinçsizce ortaya çıkabilecek şiddetli ruh hallerine karşı şimdiden yumuşaklığı, anlayışı ve insanları oldukları gibi kabullenmeyi benimseyerek bize neşe, rahatlık, güven veren duyguların temellerini atmamız iyi fikir.

Terazi burcunun yönetici gezegeni Venüs, iç alemimiz ve dışarıdaki dünya arasında kurmamız gereken bir köprü, yani varlık bilincidir. Ancak kurduğumuz bu köprünün esnekliği, dengesi ve sağlamlığı oranında, başkalarıyla sağlıklı temaslar gerçekleştirebiliriz.

Yeniayla birlikte evrenin bize mesajı, yaşamla olan ilişkimizi tazelememiz, ifade ve iletişimimizi sevgi, uyum ve eşitlik düşüncesiyle iyileştirmeyi denememiz yönündedir.

Haritanızda Terazi burcunun temsil ettiği astrolojik ev ise, hangi konularda önemli kararların eşiğine geleceğinizi ya da hangi konularda uzlaşmaya ve ortaklığa ihtiyacınız olduğunu gösterecektir. 6. Evdeki yeniay iş ve gündelik hayatınızdaki ilişkilerde bir denge kurma ihtiyacına işaret ederken, 10. Evdeki yeniay kariyerle ilgili ilişkileri, rekabeti ve seçimleri ön plana taşıyabilir.

Hissetmediğimiz şeyi, iyileştirmemiz de mümkün değildir. Bu yüzden incinmişliğinizi bile sahiplenin. Onu anlayın ve analiz edin. Aşkla aranıza mesafeler koymak yerine, sizi sevmekten alıkoyan şeyleri arayıp bulmanız sizi özgürleştirecektir.

Terazi Yeniay’ı, geçmişe yeni bir pencereden bakmak, yanlışları düzeltmek, adil olmak, uzlaşmak, güzellik ve iyilik üretmek ya da güzelliğin ve iyiliğin kendisi olmak için bir fırsattır.

Yaşadığınız tüm acı tecrübelere rağmen içinizdeki o yenilmez “iyiliği bekleyişe”, o mağlup edilmez sevgiye, içinizdeki iyiyi ortaya çıkaran insanlara, en korktuğunuz anda bile o baş kaldıran yüreğinize kulak verin.

Cesaret ve umutla