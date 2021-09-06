Kristin Demirci
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06 Eylül 2021 Pazartesi

Başak burcunda Yeniay: Eros’un kanatları

7 Eylül günü saat 03.51’de Başak burcunda yeniay gerçekleşecek.


Her yeniay döngüsü yeni bir zeminde ya da kalınan yerden yenilenerek, yeni başlangıç yapmaya işaret eder. Yenilenme fikri her ne kadar heyecan verici olsa da, başak burcunda yeniay başlamak için emek verilmesi gerektiğini, çabanın şart olduğunu hatırlatıyor. Yaz döneminin o konformist armut piş ağzıma düş enerjisi artık bitiyor.


Her değişim büyümek için bir fırsattır. Özellikle size zarar verdiğini düşündüğünüz insanlardan, duygu ve davranışlardan arınmak için ideal olan yeniay enerjisi sürpriz gelişmelerin ya da alınan ani kararların hayatınızda istikrarlı bir değişim evresinin başlamasına önayak olabileceğini simgeliyor. İşinizde, ilişkilerinizde pratik ve kreatif çözümler üretmeye, hayatın genelinde daha iyi alışkanlıklar edinmeye gayret gösterin.


Dışarıdakine odaklanmak yerine içeridekine dikkat kesilmemiz gereken, iyileştirici güçleri harekete geçirecek olan yeniayı bir diğer kişiyi kendisinden kurtarmak için boşuna harcamayın.


Madden ve manen kalabalıklardan sıyrılmak, evin ve dolapların içini organize etmek her şeyi ait olduğu kutulara yerleştirmek başak yeniayının konusudur.


Kendinize “Hayatıma üst üst yığılan ve beni darmadağın eden şey nedir?” diye sormanız gerekiyor. Peki ya vücudunuzu, ruhunuzu ve aklınızı zehirleyen şeyler?


Başak yeniayıyla birlikte sağlık sorunlarınızı ertelemekten vazgeçip, bir şifacının yolunu tutmanız gerekiyor. Ruh ve beden birliği içerisinde, sizi hasta eden şeylerden arınmaya öncelik vermelisiniz.


Her geçen gün stres kotanızı zorlamak yerine, size neyin daha iyi geldiğini düşünün. Eğer yaptığınız hatalar yüzünden sürekli olarak kendinizi ya da başkalarını, aşırı eleştirmek ve sabote etmek gibi bir alışkanlığınız varsa, başak yeniayı size bazı şeyleri affetmeden yolunuza devam edemeyeceğinizi hatırlatacaktır. Böylece hatalarınızdan dersler çıkararak büyüme şansı da elde edebilirsiniz.


O çok fazla önemsenmeyen detayların sihrine kapılırsanız da şaşırmayın. Hoş bir gülüşün, geçmişteki iyi zamanları hatırlatan bir kokunun, yazılmış ve unutulmuş notların içinde kaybolabilirsiniz. Zaman aşkın sembolü Eros’un bile kanatlarını budar. Fakat çok geçmeden yerine yeni tüyler çıkar.


Venüs ve Jüpiter arasındaki 60’lık açı, yılın en romantik buluşmalarını, karşılaşmalarını yaşamanızı sağlayabilir. Tabii eğer bunun için gerçek ve koşulsuz bir çaba gösterilirse!


Sevginizi, duygunuzu, hislerinizi, düşüncelerinizi paylaşın ve sevdiklerinize emek vermek için gönüllü olun. Yeni bir zeminde başlamak için emek şart. En önemlisi de usta olmaya çalışırken, işini sevdiği için yapan bir amatör olmaktan vazgeçmeyin.


Bedeninizin kusurlarını, ruhsal yaralarınızı isimlendirmekten ve telaffuz etmekten çekinmeyin. Size acı veren şeyleri tanımlamaktan asla korkmayın.


Her yeniay ve dolunay bir eşiktir. Diğer tarafa çamurlu ayaklarla geçmediğinizden emin olun.


Cesaret ve umutla



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