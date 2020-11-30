Kristin Demirci
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30 Kasım 2020 Pazartesi

İkizler burcunda Ay Tutulması: Angarya işler, yorucu ikilemler

30 Kasım günü saat 12.29’da 8. Derecesinde ikizler burcunda Ay tutulması gerçekleşecek.


Bu yıl ikinci ve son kez İkizler burcunda belirecek Ay tutulması 2020 boyunca meydana gelen 6 tutulmanın beşincisine işaret ediyor. Genelde yılda 4 ya da 5 kez tanık olduğumuz tutulmaların, 6 kez meydana gelmesi nadir bir durum. Yılın son tutulması olan Güneş tutulması 14 Aralık günü yay burcunda gerçekleşecek. Bir diğer yandan en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık’ta ise 20 senede bir oluşan Jüpiter ve Satürn birleşmesine tanık olacağız.


Tutulmalardan en çok etkilenecek burçlar ikizler yay balık ve başak burçları, bu burçlar da yoğun gezegen yerleşimine sahip olanlar ve bu burçlar da yükselenleri bulunanlar olacaktır.


İkizler burcundaki ay tutulması Merkür retrosu dönemlerine benzetilebilir. 25 Kasım itibariyle elektronik arızalar, kesintiler, kaybolan eşyalar ya da veriler unutulan anahtarlar, kaybedilen paralar, faturalara yansıyan ekstralar söz konusu olabilir.


İnsanların genelde ikilemde kalabilecekleri kendilerini bir kaosun içinde hissedebilecekleri yorgun ve uykusuz kalınabilecek bir evredeyiz. Çabuk karar değiştirilebileceği gibi, alınan kararlardan ve verilen sözlerden emin olunamayabilir. Zihnin aşırı meşgul olması, kafada pek çok sesin aynı anda gürültü çıkarması da mümkün. Etkileyici ve akılda kalıcı rüyalar görülebilir. Tutulmadan sonraki özellikle 21 gün çelişkiler ve ikilemler konusunda bir sonuca varılması daha mümkün görünmektedir.


Geleneksel astrolojide tutulma evreleri anlaşmalar ve kontratlar imzalamak, mühim kararlar almak, yeni işlere ve ilişkilere başlamak için ideal zamanlar değildir. Eğer mümkünse bu tip konuları 17 Aralık’tan sonraya bırakılması önerilir.


İkizler burcu lokal hayat, yakın iletişim ve ilişkileri, komşuları, kardeşleri akrabaları iş arkadaşlarını ve arkadaşları simgeler. Dolayısıyla bu çevrelerle ilgili özellikle 25 Kasım – 10 aralık arasında sıkıntılar, sorunlar ve dikkat çekici gelişmeler söz konusu olabilir. İkizler burcunda ay tutulması yaklaşırken trafikte tartışmalara ya da sokakta gergin münakaşalara denk gelinebilir. Ufacık meseleler büyük sorunlara dönüşebilir.


İkizler tutulmasının dünyevi yansımaları medya kuruluşları ve çalışanlarına dair gelişmeler, eğitim sektörü, ulaşım, taşımacılık, yol işçilerine dair olaylar olarak vuku bulabilir. Elektrik, su, internet ve enerji sistemlerindeki arızalar ve kısıtlamalar, hesap ve fatura yanlışlıkları/aşımları bankalarla ilgili haberler gündeme gelebilir. İkizler burcundaki tutulma kazalarla ilgili olabileceğinden, yavaşlamak gerekir. Vücudunuzda özellikle omuzlar, kollar ve kulaklarla ilgili sağlık sorunlarına, ağız ve gözlerde enfeksiyonlara karşı hassasiyet gelişebilir.


İkizler burcunda Ay tutulması kendinize hangi eski ve işe yaramayan düşünce kalıplarına sıkışıp kaldığınızı, kafanızı en çok neyin yorduğunu, neyi fazlasıyla analiz etmeye enerji harcadığınızı sormanız gereken aşamadır. Her ne kadar sorulara cevap bulmakta zorlansanız bile, aynı konular etrafında dönüp durmaktansa kendinize alternatif çözüm planları hazırlamanız gerekir.


Son bir senedir tutulmalar özellikle ikizler ve yay burcu eksenine meşgul ediyor. Bu durum en yalın hali ile eğitim hayatını, öğrencileri eğitimcileri ve akademiye etkiliyor. Aynı zamanda ikizler/yay ekseni kısa ve uzun yolculuklarla ilgili kısıtlamaları da simgeliyor. Pandemide hayatın aksamasına neden olan mecburi tüm kısıtlamalar nedeniyle hareketsiz kaldık, kalıyoruz. Bu dönemde çoğu şeyin acil olmadığı daha sakin yaşamların da mümkün olduğunu hatırlama imkânımız oldu. Planlarımızı beklentilerimizi, yaşadığımız yerlerin ritmini ve kaynaklarını, mesleki ideallerimizi yeniden düşünme şansı elde ettik.


İkizler burcunda Ay tutulması duyularımız ve tecrübelerimiz dolayısıyla yıl boyunca öğrendiklerimizi sınamamıza vesile olabilir. Yorucu duyguları serbest bırakmak, insanlarla ilişkilerimizi beklentiler üzerine inşa etmeden devam etmek iyidir.


Kendini doğru ifade edebilmek ve iyi bir dinleyici olabilmek konuları da Ay tutulmasında ön plana çıkabilir. Konuşma ve dinleme becerisine sahip olanlar tutulmayı en az hasarla atlatabilirler!


İkizler burcunda Ay tutulması iki şey arasında kararsız kalmakla ilgilidir. Koşullar bizi iki insan iki duygu iki yol iki seçenek iki kültür ya da iki yer arasında bir tercih yapmaya itebilir. Ani yapılan alışveriş harcamaları, hayatımızın rutini olan faturalar, ödemeler, kiraz sözleşmeleri, mahkeme belgeleri ve bürokratik işlerde normalden daha fazla zaman harcanması gerekebilir.


Ay ve Güneş tutulmaları yılın en yoğun en hassas en olaylı zamanını simgeler. Tutulma evrelerinde sosyal etkinliklere ve sosyal tecrübelere ihtiyaç artar. Bir projenin teslim tarihi toplantılar, kutlamalar önemli birleşmeler ve ayrılıklar, zirveler ve müsabakalar Ay tutulmasına denk gelebilirler.


İkizler burcunda Ay tutulması zamanı yalanlara yalancılara taklitlere dolandırıcılara hırsızlara ve kopyacılara karşı uyanık olunması önerilir. En çok da kendinize söylediğiniz yalanları fark etmeyi deneyin. Çünkü kendine yalan söylerken başkalarına dürüst olmak mümkün değildir.


Abartıdan, kendi kişisel inançlarınız yönünde ahlak dersi vermekten öğretmenlik taslamaktan dramatize etmekten ve başkalarının kurbanı olduğunuz bahanesinden mümkün olduğunca sakınmanız ise herkes için hayırlıdır.


Ay tutulmasında kafayı bulandıran seçenekleri giderek arttırmak yerine, akla yatkın olmayanları eleyerek azaltmamız gerekir. Önce bir sorunun yanıtını bulmak hepsine aynı anda cevap aramaktan daha faydalıdır.


Cesaret ve umutla…

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