Akrep burcunda Dolunay: Acı çikolata

7 Mayıs günü saat 13:45’te 17. derecede gerçekleşecek Akrep burcunda Dolunay gelecek ay başlayacak olan tutulma mevsiminden önce fiziksel ve psikolojik yönde kısıtlayıcı olan, sıkışmış hissettiren şeylerden ve durumlardan kurtulmak mesajını taşıyor.

Dönüşmek istediğin ve dönüştüreceğin şeyi seçmek

Gün ve gece, ölüm ve yaşam birbirlerine dönüşüp dururlar. Her anında derisini ardında bırakan bir yılan, ya da kozasından kurtulan bir kelebek gibi yenilenir hayat. Akrep burcu bir yaşam biçimiyle bir diğer yaşam biçimi arasında aracıdır, kabuk değiştirerek kendini yeniden doğurma becerisini simgeler.

Her birimiz ölüm ve yaşam arasında kendimizi defalarca doğurur, geçmişi ve yaşanmış tüm hayatları pek çok kez dünyaya getiririz. Fakat önemli olan her defasında geçmiştekinden daha iyi, daha şefkatli hayatlar yaşamayı bilmektir.

İlkbaharda bir sonbahar

Akrep Dolunay'ı ilkbaharda, zamansız ortaya çıkan bir sonbahar esintisine benzer. Artık bir şeylerin sonuna, sınırına varıldığı duygusu günlere hakimdir.

Kişilerin uzun zamandır birbirlerini tükettikleri ilişkiler sonlanabilir. Şüphe kıskançlık ve öfke gibi duygular ağırlık kazansa bile bu hislerin hakimiyetinde kararlar vermemek gerekir.

Ölüm korkusu, kaybetme korkusu veya başkaları tarafından kabul görmeme korkusu gibi duygular akrep Dolunayı'yla ilgilidir.

Bu aşamada olaylar ve davranışlar aşırılarda seyredebileceğinden, bir şeyleri oldurmak için zorlamak ve durumları manipüle etmek iyi bir fikir olmayabilir.

Nasıl hissettirdiğini asla unutmadığımız anılar, iz bırakan olaylar, haksızlığa maruz kalmışlık hissi, aşırı uçlar ortaya çıkabilir. Lekelenmişlik duygusu ve artık güven vermeyen şeylerin tedirginliği sözkonusu olabilir. Bu aşamada farklı tercihler yaparak ve farklı yönleriyle düşünerek yerleşik şeylerin dönüşümüne hazırlanılması önerilir.

Acı çikolata

Hazzın her çeşidine düşkündür insan. Fakat acıdan kaçmak sadece hazza odaklanmak, coşkudan da ödün vermek anlamına gelir, doyum getirmez. Acı olmadan neşe bilinmez. Akrep Dolunay'ı bize acının içindeki tatlıyı tatlı olandaki acıyı anımsatır. Acı çikolatanın ağızda bıraktığı hisse benzer.

Akrep burcu birbirine zıt duygulardır. Siyah ve beyazdır, aşırı uçlardır, aşk ve nefrettir, suçlu zevklerdir. Bu yüzden Dolunay döneminde farklı kutuplar arasında çekişmeler artabilir. Ancak kutupları harmanlamak ve başka bir şeye dönüştürmek elbette mümkündür.

İhtiyaçlarımız karşılanmadığında reddedildiğimizi ya da dışlandığımızı hissettiğimizde intikam takıntısı geliştirmek kolaydır. Fakat saplantılar sağlıklı çözümler üretilmesine engel olur.

Akrep burcunda Dolunay etkisiyle sınırları zorlamak, bir volkanın eteğinde yaşamaya benzer. Bu yüzden de hangi konularda - akıbeti belli olduğu halde ısrarcı olduğunuzu kendinize sormanız gerekir.

Akrep burcunda Dolunay etkisinde uzun zamandır bastırılan söylenmeyen saklı kalmış duygular dile gelmek için fırsat kollar. Hem kendi şeytanlarımızla yüzleşir hem de tutsağı olunan -sözüm ona “karanlık büyüleri” bozma şansı elde ederiz.

Dolunay'da sizi zehirleyen şeylerin neler olduğunu, nelerin kontrolünüzde olup olmadığını kendinize sormayı deneyin ve size iyi gelmeyen şeylere tutunmak zorunda olmadığınızı fark etmeye çalışın.

Cesaret ve umutla...