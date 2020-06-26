Otoimmün hastalıklar ve süt ürünleri

3 senedir süt ürünlerini nadiren tüketiyorum ama görünen o ki artık daha da nadiren tüketmek zorunda kalacağım. Kısa bir süre önce bir otoimmün hastalık olan sjögren semdromu teşhisi kondu. Doktorumun ilk söylediği süt ürünleri ve gluteni kesmem gerektiğiydi. Ama neden?

Hepimizin süt ve süt ürünlerini tüketerek büyüdük. Peynir benim en sevdiğim yiyecektir ama buna da şaşmamak gerekiyor. Bir süre önce migren ağrıları çekmeye başladım ve migrenin süt ürünleri ile bağlantısını okuyunca peyniri bırakmaya çalıştım ama bırakamadım. Başka hiçbir gıda için böyle hissetmiyorum. Bilgilendikçe bunun çok normal olduğunu çünkü peynirin bağımlılık yaptığını öğrendim.

Süt ürünlerinde bulunan 2 tip protein vardır: Whey ve Kazein. Whey ve kazein arasındaki fark vücutta nasıl sindirildikleri ile ilgili. Whey proteini çok hızlı çözünür ve hızlıca kana karışıyor. Bu da kan şekerini çok hızlı yükselmesine ve insülin büyüme faktörünün uyarılmasına neden oluyor. İnsülün büyüme farktörünün kanser ile ilişkisi olduğu düşünülüyor. Kazein ise whey’den çok farklı vücutta çok daha yavaş çözünür. Hem bu süreçte hem sindirimi olumsuz etkiler hem de beyin hücreleriyle bağımlılık yaratan bir kimyasal etkileşim yaratır.

Süt ürünlerinin bu iki protein nedeniyle kansere katkı sağladığı baş ağrılarına ve ödeme neden olduğunu biliyordum ama otoimmüm hastalıklardaki etkisi ile yeni tanıştım. Bedenimin bana bir süredir sakın süt ürünü tüketme sinyali boşa değilmiş. Otoimmün hastalığınız varsa ya da bu tür bir hastalıktan korunmak istiyorsanız kazein ve whey proteinlerinden uzak durmanız gerekiyor. Yine sık sık baş ağrısı çekiyorsanız da bu durum geçerli.

Doktorum benim semptomlarımda vahim bir durum görmediği için bana şimdilik sadece gluten ve süt ürünü tüketmememi salık verdi. Ama semptomları daha ağır olan hastalara daha geniş beslenme kısıtlamaları da önerilebiliyor. Otoimmün hastalığınız varsa ya da korunmak istiyorsanız Amy Myers’ın kitaplarını okumanızı ve Instagram'da takip etmenizi öneririm. Peki süt ürünlerinin yerine ben ne koydum? İnanın biraz araştırın çok zor değil. İşte size madem sütü tarifi:

Badem sütü:

1 su barda ğı çiğ badem

2 su barda ğı su

1 adet tülbent

Badem sütü yapılışı:

1 su bardağı çiğ bademi en az 2 saat öneden idealinde bir gece önceden ısla. Suyunu en az bir kere değiştir. Bademleri sıcak suya sokup 30 saniye kadar sonra çıkar. Kabukları böylece rahat soyulacak. Kabuklarını soy. 2 bardak içme suyu ile bademleri blenderdan ya da cold press meyve sebze sıcağından geçir. Blednerdan geçirdiysen tülbentle süz. Sütün hazır. Geriye kalan badem posasını dondurabilir ve kek kurabiye yapımında kullanabilirsin.