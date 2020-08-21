Sözsüz anlaşmak

Benim çiftlere çatışma çözümü tavsiyelerimden biri masajdır. Tabii her iki taraf da dokumak ve dokunulmak istiyorsa. Dokunmaya duyulan ihtiyaç kişiden kişiye değişiyor. Bu son derece fizyolojik bir durum. Her duyumda olduğu gibi ihtiyaç duyanlar ve kaçınanlar var.

Birinin dokunarak bizi sakinleştirmesi, kendi varlığını hissettirmesi, sinir sistemi için “yalnız değilim, şu anda her ne yaşıyorsam yaşayayım yanımda biri var” mesajı veriyor ve bu bile tek başına yeterli olabiliyor. Dokunmayı günlük hayatlarımızda farkında olmadan yapıyoruz. Arkadaşlarımızla kucaklaşıyoruz, sarılıyoruz, onların sırtını sıvazlıyoruz, konuşurken temas kuruyoruz…

Eğer her iki taraf da gönüllüyse derin basınç regülasyonu sağlamada ve çiftleri uzlaştırmada büyük katkı sağlayabilir. Derin basınç yani masaj dokunuşları sinir sistemine en büyük desteklerden biri.

Bir diğer faydası işin içinde söz varsa zihin ve dolayısıyla çatışmacı, rekabete dayalı bir alan devrede oluyor. Sözsüz alanlar çok daha uzlaşmacı, açık olabiliyor. Bu nedenle bana göre çatışmaları dokunarak çözmek daha kolay.

Neler yapılabilir?

Eşlerden biri çocuk pozisyonuna girer. Yani dizlerini büküp ayaklarını geriye doğru alır ve göğüs kafesi üst bacaklarına gelecek şekilde yatar. Alnı yerde kolları geriye doğru uzanır. Diğer çift omurganın iki tarafına ellerini koyar ve ağılığını hafifçe diğerinin bedenine doğru bırakır bunu omurga boyunca tekrarlar. Sonra çiftler yer değişir.

Oturduğumuz yeri hissederek, bacaklarınızın koltuk veya sandalye ile olan temasını, yerin desteğini fark edin. Ellerinizi çapraz bir şekilde omuzlarınıza yerleştirip, ellerinizin omuzlarınızla olan temasını hissedin. Bu, temas ederek kendinizi sakinleştirebileceğiniz basit bir dokunuş.

Ellerini leğen kemiğinin hemen üstüne koyup hafifçe tut. Bir süre kaldıktan sonra ellerini dizlerinin üstüne koy ve hafifçe itmeden, kollarının ağırlığını da bırak dizlerine. Bu esnada yerle olan temasını yenilemiş oluyorsun.

Sağ elinizi sol koltuk altınıza koyup, sol elinizi sağ omzunuza yerleştirin. Dikkatini elinin temas ettiği bölgelere getir ve buraları hisset. Burada ihtiyacın kadar kalabilirsin.