Esra Sert
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11 Eylül 2020 Cuma

Duyarlılık ve yargısızlık hayata baktığımız yoga mercekler

Sessizliğin içinde huzur, dinlenme, yaratıcılık, doğru eylem kadar hoşa gitmeyen duygular da var. Sessizliğe doğru attığınız ilk adımda çekimser ve biraz korkar haldeyseniz buna saygı gösterin. Kendinizi zorlamadan ufak adımlar deneme yanılmalar yapın. Kendinize karşı duyarlı olmak, sisteminiz bugün neye ne kadar el veriyorsa buna razı olmak mümkün mü? Bugün senin için ne kadar sessizlik mümkün? Dene ve gör. Yarın hep yeni bir gün.


Olduğun yerde her neredeysen, bir an dur. Sessizleş. Belki sadece birkaç nefes nefesinin karnında, göğüs kafesinde ritmik varlığını hisset. Sesleri dinle ve seslerin arka planındaki sessizliği duy. Kendine gerçek bir mola ver.

Yargısızlık: Mindfulness çalışmalarında araştırdığımız niteliklerden bir diğeri. Mindfulness çalışmalarında eğer mümkünse yargısızca, farklı bir değerlendirmeye girmeden her ne oluyorsa onu fark ediyoruz.


Bugün her neredeysen bir süre sessizlik için kendine vakit ayır. Belki ofistesin ve kahve molası verdin. Bırak gözlerin etrafta dolaşsın. Etrafta her ne varsa gör, duy, kokla, tat. Ve doğan yargıları sadece fark et. Kahve çok sert olmuş, ofis havasız, Selin’in eteği ne kadar güzel, Ahmet kadar iyi yapamıyorum...


Bütün bu iç seslerden yargı belirten kelimeleri “by by” deyip kahvenin sertliğini tat olarak deneyimlemek mümkün mü? Selin’in eteğini kumaş, renk biçim hatta hareket olarak deneyimlemek nasıl olurdu? Güzelliği kelimere dökmeden bir deneyim olarak yaşamak? Hatırlayın hep deneyip yanılıyoruz. Bugün kısa sessizlik anlarında değerlendirmeye girmemeyi denemeye ne dersin?


Eğer sessizliğe özel bir vakit ayıramıyorsan, meditasyon yerine oryantasyonu deneyebilirsin. Meditasyonun gündelik yaşam hali diyebiliriz. Oryantasyon aslında sinir sistemimizin kendiliğinden de içine girdiği bir hal. Zamanla spontan olan oryantasyonı fark etmeye ve izin verip ona yer açmaya başlayacaksın. Birçok hayvanla paylaştığımız bu hal atalarımızın binlerce yıl tehdit olup olmadığını anlamak için doğada etraflarını tarama alışkanlığından bize miras kalmış. Duyularla etrafı taramak sinir sistemine güvendesin mesajı veriyor. Banka sırasında, ofiste, toplu taşımada rahatlıkla yapılabilir ve hiç kimse meditasyon yaptığınızı bilmez. Gününe muhakkak oryantasyon araları serpiştir.


Uygulama şöyle: Her neredeysen bırak gözlerin etrafta serbestçe dolaşsın. Etrafını saran fiziksel dünyayı gerçekten gör, duy, kokla… Mümkünse bir değerlendirmeye girmeden, nesnelerin isimleri bile uçup gitsin. Gölgeler, ışık, nesneler... Dünyanın en önemli şeyine bakar gibi etrafını saran fiziksel ortamı büyük bir dikkatle fark et... Eğer zihnin fiziksel ortamda kalmakta zorlanıyorsa, gözlerini gezdirirken nesnelerin ve seslerin isimlerini sayabilirsin. Koltuk, sandalye, perde, araba sesi, çocuk sesi…






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