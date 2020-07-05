Muzlu pancake

Bu satırları size arı sokmuşçasına şiş bir suratla yazıyorum. Ne oldu derseniz glüten ve süt ürünü tükettim. Ara sıra “Aman ne olacak canım” diye küçük kaçamaklar yapıyorum ama sonuç hep aynı oluyor. Karabuğday, hindistancevizi, badem unu gibi unlara geri dönüş.

Süt ürünü ve glüteni bırakırken en büyük zorlanma ilk aşamada bu ürünlere alternatif geliştiremediğinizden aş ermeler çok oluyor. Birkaç haftadır size kendi kullandığım alternatif tarifleri aktarıyorum. Bu tarifler sağlıklı ve damak tadınızın aradığı unlu lezzetleri aratmıyor. Bir de damak tadınız tabii ki değişiyor. Artık ben normal tatlı yiyemiyorum. Neden derseniz tatlı bana fazla tatlı geliyor nerdeyse acıya yakın bir tat alıyorum dışarıda yediğim tatlılardan. Bu nedenle ekstra şeker eklenmeyen ev yapımı tatlılara devam.

Karabuğday ekmeği:

1 3/4 su barda ğı çiğ karabuğday tanesi

2 çorba kaşığı (16 gram) Psyllium Husk

2 çorba kaşığı (26 gram) Chia tohumu

1 su barda ğı (230 ml) su

3 çor b a kaşığı zeytin yağı (45 ml)

2 çorba kaşığı kabartma tozu

1/2 çorba kaşığı tuz

Tohumlar (iste ğe bağlı)

Tarif

Karabuğdayı 2-8 arası bir süre suda beklet. Parmağınla ezebileceğin kadar yumuşak hale gelmeli. Buğday jelimsi bir hal alacak. Süz ama yıkama. Bu arada psyllium, chia ve suyu karıştır ve 10 dakika kadar beklet. Bütün malzemeyi robotton geçir. Ekmek kalıbına koyup 160 derecede 90 dakika pişir. Piştikten sonra kalıptan çıkarmak için 5-10 dakika bekle daha sonra fırın telinin üzerinde soğumaya bırak. Soğumadan dilimleme. Buzdolabında saklarsan bir hafta kadar taze kalıyor.

Muzlu pancake

2 olgun muz

3 yumurta

1 çorba kaşığı Hindistan cevizi unu

1/2 çorba kaşığı kabartma tozu

Zeytin ya ğı

Yapılışı:

Muzları yumurtalarla birlikte ez ve karıştır. Hindistan cevizi ununu ve kabartma tozunu ekle ve karıştır. Önceden ısıttığın tavayı zeytin yağı ile hafifçe fırçala. Bir çorba kaşığından biraz fazla karşımı tavaya dök ve arkalı önlü pişir.