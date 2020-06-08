Sağlıklı pancake ve krep tarifi

Hayatta en sevdiğim iki şeyi süt ürünü ve un kullanmadan yapmayı becerdim sizinle de paylaşayım istedim.

Karabuğday unundan krep

Malzemeler:

1 su barda ğı karabuğday

6 yumurta

1 1/3 su barda ğı badem sütü (ya da istediğiniz her hangi bir süt)

2 yemek kaşığı vanilla özütü

1 yemek kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1/2 yemek kaşığı tuz

Yapılışı:

Bütün sıvı malzemeyi ekleyip karıştır. En son unu ekle ve nazikçe karıştır. Krep tavasını zeytin yağı ile azıcık yağla ve tavayı kızdır. Küçük bir kepçe ile sıvıyı tavaya dök ve yayılması için tavayı biraz oynat. Ters yüz çevirerek 1-2 dakika pişir. Ben kahvaltıda ekmek yerine yumurtanın altına kullanıyorum nefis oluyor. Diğer öğünlerde de içinde dilediğinisiz koyup kullanabilirsiniz. Badem sütü marketlerde var ben makinam olduğu için evde yapıyorum. Makinanız varsa evde yapmanınızı öneririm. Marketlerdekilerin içinde az da olsa hep şeker oluyor.

Badem unundan pancake

Malzemler:

1 su barda ğı badem unu

2 yumurta

2 yemek kaşığı zeytin yağı

1/3 su barda ği badem sütü

1 yemek kaşığı vanilya özütü

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz

Yapılışı:

Önce sıvıları karıştır. Sonra katıları ekle ve nazikçe karıştır. Tavayı zeytinyağı ile azıcık yağla. Pancake’leri ne kadar büyük istiyorsan tavaya koyacağın sıvıyı ona göre ayarla. Ben bir pancake için 1.5 – 2 çorba kaşığı kadar döküyorum. Badem unu keninden hafifçe tatlı o bana yetiyor. Genelde çok az ham bal gezdirip glisemik indeksi düşük yaban mersini gibi meyvelerle yiyorum. Ama bunu da krep gibi tuzlularla da kullanabilirsiniz.