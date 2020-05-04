Esra Sert
Esra Sert

Kendinize merhamet edin

Bu hastalıklara yakalanan her 10 kişiden 8’i kadın. Migren, fibromiyalji, kronik ağrı, otoimün hastalıklar... Bir diğer ortak özellikleri ise nedenleri tam bilinmiyor.


Ünlü doktor ve "Vücudunuz Hayır Diyorsa" kitabının yazarı Gabor Mate ise nedenlerinin bilinmediğine inanmıyor. Batı tıbbının bakış açısında kör noktalar olduğunu nedenleri yanlış yerde aradığı için bulamadığını söylüyor. Mate’ye göre bütün bu kronik hastalıkların nedeni başkaları ile ilişkide kalabilmek uğruna hissettiğimiz şeyi bastırmak, kendi öz duygumuza ihanet etmek, haklı öfkemizi göstermemek ve gereğinden çok daha nazik olmak.


Kendi terapi sürecimde de yakın zamana kadar her şeyi kişisel hikayemle ilgili sandım, uzun süre kadın olmanın bedelini fark etmedim. Esra ya da Fatma fark etmiyordu. Hangi aileden geldiğin, bağlanma modelin, travmatik geçmişin fark etmiyordu. Kadın olmak ağrıyordu.


Gençlik yıllarımda, kadın olmanın dezavantajlı olması halinin başka bir nesle ya da sınıfa ait olduğunu düşünürdüm. Ben özgürdüm.


Ancak çok sonradan özellikle de anne olunca kısık ateşte pişirilen ıstakoz olduğumu anlamaya başladım. Eğer bu satırları okuyorsanız ve kadınsanız etrafınızı hava gibi saran, çoğu zaman görünmeyen ve sizi ayağının altında ezmekte olan atmosferi lütfen fark edin. Bu atmosferin bizden istediği çok fazla ve onun taleplerine körü körüne yetişmeye çalışmaktan hepimiz çok ama çok yorgunuz. Sizden; ebeveynliğin %90’nini üstlenmeniz, para kazanmanız, kariyer sahibi olmanız, evi çekip çevirmeniz, akıllı olmanız, güzel olmanız ve her ne olursa olsun olmaya devam etmeniz bekleniyor. kendinize merhamet edin. Bir dahaki sefere yetemediğinizde, olmadığında, yapılamadığında kendinize merhamet edin. Böyle anlarda gerçekten durup ne olduğunu görebilirsem hep aslında ya iki üç kişiyi sırtımda taşıdığımı ya da etrafimdaki atmosferin insanüstü beklentilerini kendimimmiş gibi sahiplendiğimi fark ediyorum. Ancak bunu fark ettiğimde kendime karşı bir merhamet doğuyor. Eksik olmadığımı, beden istenenin çok fazla olduğunu anlıyorum. Sizden istenen çok fazla ve içerde bir kız çocuğu kendi duygusuna sahip çıkılsın diye uzun yıllardır bekliyor. Kendinize merhamet edin.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum