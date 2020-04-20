Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil

Kim için özel bir gün vara o grubun genel anlamda canına okunuyor demekti diye bir inanış vardır. Kadınlar günü, çocuk bayramı, işçi bayramı, gençlik bayramı…. Liste böyle uzayıp gider. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuğa dair bir şeyler yazayım dedim, ünlü filozof Halil Cibran’nın yazdıklarına bir kelime daha ekleyemeyeceğimi fark ettim. Ne kadar okusak o kadar az. Cibran’ın Ermiş isimli kitabından, Çocuğa dair. Bayramları kutlu mutlu olsun. Hiç unutmayalım onlar bizim değil.

Çocuğa Dair…

Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,

Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları.

Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler

Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.

Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.

Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.

Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.

Çünkü ruhlar yarındadır,

Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.

Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları

Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.

Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur.

Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.

Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür

Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.

Okçunun önünde kıvançla eğilin

Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar

Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever.

Halil Cibran