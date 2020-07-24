Kadınlar 33’ten itibaren annelerine çekiyor!

Kadınların pek dile getirmediği korkularından biri, annelerine benzemek. Bazen fiziken, fakat daha ziyade karakter olarak. Peki genellikle korktukları başına geliyor mu? Bilimsel bir araştırmaya göre : Evet!

Geçen yıl yapılan bir araştırma, kadınların otuzlu yaşların başında annelerine benzemeye başladığını ortaya koydu. İngiltere’de, estetik cerrah Julian De Silva’nın 2000 kadın ve erkek üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaya göre kadınlar, ortalama 33 yaşından itibaren, sadece fiziksel değil, aynı zamanda karakter açısından da anneleri ile benzerlik gösteriyor. Bu yaş ortalaması, erkekler için 35.

“Hepimiz hayatımızın bir döneminde anne-babamıza benziyoruz” diyen Dr. De Silva’ya göre “temel belirleyici, ebeveyn olmak, ancak yaşam biçimi de önemli.” Bu saptamada bulunmasının sebebi, elde ettiği sonuçlar. Araştırmaya katılanların yüzde 52’si 30-35 yaş aralığında anne-babası gibi davranmaya başlıyor. 35-40 yaş aralığında bu oran yüzde 26, 40-50 yaş aralığında ise yüzde 10. Araştırmaya göre anne-baba olduktan sonra kadınlar daha çok annelerinin, erkekler ise babalarının davranışlarını benimsiyor.

Dr. De Silva, benzerlik oranının otuzların ilk yarısında yüksek olmasını anne-baba olmaya bağlıyor. Kendi çocuğunu yetiştirmeye başladığında, kişinin davranışları kendi yetiştirilme şeklini yansıtmaya başlıyor.

Ortalama kadınlar 33, erkekler ise 35 yaşından itibaren anne-babalarına karşı gelmekten vazgeçmeye, hatta onları taklit etmeye başlıyor. Anne-babalarının kelimelerini ve mimiklerini kullanıyor, vakitlerini onlar gibi geçiriyor, onların izlediği televizyon programlarını izliyor.

Anne-babalarına benzedikçe onlar gibi hissetmeye başladıklarını söyleyen katılımcıların bu ifadelerini Dr. De Silva şöyle yorumluyor: “Yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası, ancak birçok insanın mümkün olduğunca uzun süre ertelemek istediği bir süreç. Bu, ilk estetik cerrahi için ortalama yaşın her iki cins için de düşmesinin nedenlerinden biri. Günümüzde bu yaş kadınlar için 37, erkekler için ise 43. Giderek daha fazla insan görünüşünü ve özgüvenini geliştirmek için bu orta yaşı ertelemeye çalışıyor.”

Peki anne-babasına benzemeyenler? “Yaşam tarzının rolü” etkili olabilir mi? Başka deyişle, anne-babasınınkinden farklı bir yaşam tarzı benimseyen kadın ve erkeklerin, anne-babalarını rol model almadıklarını ve çocuklarını yetiştirirken kendini yetişme şekillerini daha az yansıttıklarını söylemek mümkün olabilir mi?