Evde mutluluk hormonu üretmek

Stres sürekli yüksek olduğunda bağışıklık sistemi zayıflıyor. Bulaşıcı virüsten sakınılan bir dönemde, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için sağlıklı beslenmeye özen göstermek yetmiyor, stres hormonu kortizolü düşürmek de kaçınılmaz hale geliyor.

Peki nasıl?

Doğal yoldan kortizolü azaltmanın en kolay yolu, anti-stres hormonu üretmek. Bunun en kısa yolu ise biraz hareket etmek. Dört duvar arasında mı? Evet. Evde mat yoksa halı üzerinde, sandalyede, ayakta otuz dakika boyunca vücudu esnetmek, birkaç kültürfizik hareketi yapmak yeterince etkili. Ancak enerji fazlasını atmak için daha aktif egzersiz türleri de seçilebilir.

Bu basit hareketler veya daha aktif egzersizler esnasında vücut serotonin, dopamin ve endorfin üretiyor. Üçü de duygu durumunu, duygusal tepki ve davranışları doğrudan etkileyen kimyasal moleküller.

Otomatik olarak pozitife odaklanmak için

Serotonin salgılayan kişinin endişesi, gerginliği, dolayısıyla etrafındaki gelişmelerin olumsuz yanlarına odaklanma eğilimi kendiliğinden azalıyor ve bu “iyilik halini” koruma isteği artıyor. Stresin sebep olduğu tatlı yeme ihtiyacı en düşük seviyeye inerken, bozulmuş uyku düzeni yeniden sağlanıyor.

Kesintisiz haz kaynağı

Dopamin haz alma duygusunu artırıyor. Zevk veren herhangi bir eylem sırasında salgılanan dopamin, bu eylemi tekrarlama arzusu uyandırıyor. Bu noktada, uyandırdığı duygu açısından yapılan egzersiz önem kazanıyor. Eğer kişi ona zevk veren bir egzersiz yaparsa, tekrarlama isteği duyacağından bu egzersizin doğal olarak hayatının bir parçası haline gelmesi çok olası.

Daha az yorgun, daha canlı hissetmek için

Doğum gibi ağrı, acı hissedilen durumlarda, seks ve orgazm, egzersiz esnasında vücudun salgıladığı endorfin ise sinirleri uyuşturuyor. Dopamin gibi haz duygusunu yükselttiğinden daha az yorgun, daha enerjik hissettiriyor.

Evde mutluluk hormonları olarak bilinen serotonin, dopamin ve endorfini şahsen üretmek mümkün. Sadece dört metrekareye, otuz dakikaya ve keyif veren bir egzersiz seçmeye ihtiyaç var.

Neden mi otuz dakika? Beden bu hormonları, etkin olarak otuz dakikadan itibaren üretmeye başlıyor. Ama gözünde büyüten için, on dakikayla başlayıp her gün bir-iki dakika artırmak da mümkün.