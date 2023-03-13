Burcu Bağıran
Burcu Bağıran Tüm Yazıları
Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi

Bir hayat geçişi: Yası ağırlamak

Bir sohbet içinde, birisine "Karşılanmayan ihtiyaçlarımın ağırlığıyla ezildim" dedim. "Abartıyorsun" diye bir cevap geldi. Duyduğum cevapla, kalbimdeki soğukluğu hissetmemin arası 3 saniye. Dilim lal oldu. Sustum. O hala bir şeyler anlatıyordu. Bedenim orda, zihnim ve ruhum başka yerlerde, kendi içimde bütünlüğüm bölünmüştü. Neyse ki içimde dengeyi bulmam ve ona yönelmem çok uzun sürmedi. Yıllardır kendimle çalışırken öğrendiğim becerileri hayata geçirmek istediği içimde canlanınca, konuştuğum kişiyi anlamak için; "Abarttığımı düşündüğünü duydum" dedim. "Benim duygularımla ilişkilenme halim senin duygularınla ilişkilenme haline benzemiyor ve benim bu halim sana abartılı geliyor diye anlıyorum. Duygularınla bağlantı kurma ve onları bedeninde ağırlama halini merak ettim. Duygularını fark ediyor musun? Duygularını fark ettiğinde onlarla nasıl ilişki kuruyorsun? Hayata dair özlemlerin gerçekleşmediğinde, hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğun kaynaklar ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığında ne yapıyorsun?” diye sordum.


Sorduğum sorular ona yabancı gelmiş gibiydi. Yüzündeki şaşkın ifadeyi görüyor, sessizce bekliyordum. Sessizlik 1 dakikadan kısa sürdü. “Sen çok düşünüyorsun, boşver ya, öleceğiz işte. Yaşamaya bak, bunları çok düşünme.” dedi. Sustu. O susunca ben de sessizliğe izin verdim. Sessizlikte durmak bana hep çok iyi gelmiştir. İçimden ona da iyi gelmesini umdum. Ona da sessizliği paylaşmak iyi gelmiş midir, emin olmam mümkün değil. O an peşini araştırmadım.


Konuşmamızın bu kadarlık kısmı benim için bir veriydi; aynı olay karşısında farklı davranışlar sergileyen insanlar olarak çeşitliliğimizi hatırlamaya dair bir veri. Bana göre; hayattaki çatışmaların özünde bu çeşitlilik halimiz var. Ortak hayat olaylarına verdiğimiz farklı tepkileri risk olarak algılayan zihnim, farklı düşünmeye ve farklı seçimler yapmaya dair esnekliğe kavuştuğunda kabımın genişlediğini, farklılıklarımızı risk olarak görüp ayrıştırmaktan öteye geçip, merakla karşımdakine yönlendiğimi fark ediyorum. Aynı zamanda bunu sürdürebilir kılmak için sanırım ömrümün sonuna kadar bitmeyecek bir yolda olacağım. Yani bu benim de her daim yapabildiğim birşey değil. Yazılarımda “olması gereken bu” gibi bir mesaj vermekten oldukça çekinen bir yerdeyim. Yazdıklarımı; beraber düşünmek, fark ettiklerimi - deneyimlerimi paylaşmak, birlikte bir şeyler öğrenir miyiz merak ve niyetimi hatırlayarak okumanızı istiyorum.



Yazının başındaki konuya dönecek olursam, karşılanmayan ihtiyaçlarımın ağırlığıyla ezildiğim bir dönemden geçiyorum. Bu halin içinde yalnız olmadığımı biliyorum. Karşılanmayan ihtiyaçlarımın arttığı yerde bedenimde ağırladığım konforsuz duyguların bütünlüğünün yasla ilişkisi üzerine uzun zamandır çalışıyorum. Yası algılama halimizin de, yas ile kurduğumuz ilişkinin de çeşitliliğini deprem sonrasındaki dönemde yeniden deneyimliyorum. Bugüne kadar bildiklerimden ayrı bir hali yok, bugüne kadar bildiklerimden daha derin bir hali var.


Duygu ve ihtiyaç enkazının altında kaldığımı fark ettiğimde, içimdeki hayat bin parçaya ayrıldı. Depremin hayatımda doğrudan ve dolaylı etkilediği birçok konu başlığım oldu. Maddi-manevi kayıplarım, deneyimlediğim ayrılıklar oldu. Depremden etkilenen, deprem sonrası yaraları sarmak isteyenlerle gücüm oldukça temas ettiğim anlarım oldu. Depremle birlikte neşenin, keyfin, eğlencenin hayatımda izinin olmadığı bir dönem başladı. Olanın görünen haliyle içimde yarattığı etki hali farklı oluyor. Ben buna dair farkındalık geliştirmeyi kıymetli buluyorum. İçimdeki neşe, keyif ve umutla ilgili hisler canlılığını yitirdiğinde ben kimim? Bu konforsuz hisleri yok sayan, bastıran, uyuşturmak için sağlıksız seçimler yapan biri miyim? Bu seçimlerim acımı hafifletiyor mu? Daha derinlere bastırıp içimdeki buzdağının altında büyüyor mu? Hiddet olup başkalarına tepkisellik olarak mı çıkıyor? Kendime daha çok acı ve yargı yaratmaya mı hizmet ediyor? Diğerini yargılamak, eleştirmek ve hatta "doğrusu budur" gibi bir düzeltme haline mi geçiyorum? Acının içindeki ben neye benziyorum? Acının içindeki ben, hangi ebeveynimden gördüklerimi tekrarlıyorum? Çocukluğumdaki gibi, 'canım yanmadı ki' oyununu mu sürdürüyorum? Yoksa tüm bunlardan sıyrılıp, acımda kalabiliyor muyum? Canım yanıyor, yüreğim kanıyor, nefesim daralıyor diyebiliyor muyum? 'Öpeyim geçsinler'le kendimi mi teselli ediyorum? Öpseler geçer diye beklentiye mi giriyorum? Acının içindeki yalnızlığın bende yarattığı değişimleri hangi mesafeden gözlemleyip fark ediyorum ve acının beni dönüştürmesine ne kadar izin veriyorum? Dönüşen yeni halimin yeniden çiçeklenmesi için zamana ihtiyacımın olduğunu ve olacağını ne kadar hatırlayabiliyorum?


Tüm bunlar benim için kıymetli sorular. İçinden geçtiğimiz kollektif yasta ve depremin etkisiyle hayatımı etkileyen ve bireysel yaslarımın açığa çıkmasına sebep olan olaylara dair içsel farkındalıklarımı destekleyen sorular. Dilerim, sizde bu soruların rehberliğinde kendi farkındalık yolculuğunuzda ilerlersiniz.


Bu sorulara verdiğim, dürüst ve net cevaplarım benim kendimle bağlantımı desteklerken yasımı ağırlamama da imkan yarattı.


Ve elbette geçiyor hayat.


Kimi zaman yorgunlukla,


Kimi zaman umutsuzlukla,


Kimi zaman çaresizlikle,


Çoğu zaman yalnızlık hissiyle.


Mesele; kırılgan kalbin incindiğinde sen bu incinmişlik halinle ne yapıyorsun?


Başına gelen hayat olayında, hayatın yeni bir forma dönüşümünde, bu hayat geçişinde yasını ne kadar fark ediyor, nasıl ağırlıyorsun?


Farkındalıklarına vesile olması niyetiyle...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI

Diğer Yazarların Yazıları

Bir hayat geçişi: Yası ağırlamak Burcu Bağıran
İnsanlığın son kalesi: Vicdan Uzm. Psk. Kıvılcım Yücelen
Yardım almayı kabul etmiyor Yeşim Tijen
Hak temelli ne demek? Av. Aslı Karataş
Kalp yolu: Cesaret Nihan Uycan Özen
Yusuf Kerim’i annesine kavuşturun! Sinem Uslu
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.