Para Perisi

Ayşe Deniz

Danışman ve eğitimci kimliğimin dışında, ben kadın ve anneyim. Hayatım oğlum, ailem ve sadık dostum olan köpeğimiz Dost’tan ibaret. Doğaya karşı büyük bir sevgi ve özlem duyarım. Düzenli olmayı ve hayatımda bir düzen kurmayı çok önemserim; bu bana hem huzur hem de mutluluk verir. Yaşadığım her anın tadını çıkarmayı, doğayla iç içe olmayı ve ailemle zaman geçirmeyi çok severim. Beni kısaca özetlersek; doğaya bağlı, düzen aşığı ve mutluluğu küçük anlarda bulan bir kadınım.

Bu yaşam felsefemi işime de yansıtıyorum. Doğadaki düzen, verimlilik ve denge nasıl önemliyse, iş hayatında da bu prensipler vazgeçilmezim. İş yerinde yürüttüğüm verimlilik projeleri ile süreçlerin düzenli ve etkili bir şekilde işlemesini sağlamak için çalışıyorum. Projelerin sonunda elde edilen kazançları görmek, tıpkı doğanın sunduğu küçük ama değerli armağanlar gibi, beni her defasında heyecanlandırıyor.

Hepimiz parayı kolay kazanmıyoruz, ancak kazandıklarımızı doğru değerlendirebilmek için finansal okuryazarlık büyük önem taşıyor. Bu köşede yazılarımı, finansal farkındalıkla birleştirerek bireylere yardımcı olmayı amaçlıyorum. Doğadaki düzen gibi, finansal hayatta da planlı ve bilinçli adımlar atarak başarıya ulaşabileceğimize inanıyorum.