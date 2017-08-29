Glutensiz üzümlü klafuti

Müjgan Yurtseven'den nefis glutensiz üzümlü klafuti tarifi...

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Glutensiz üzümlü klafuti
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Tarif defterimden;

 

Fransız mutfağının klasiklerinden olan Clafoutis (Klafuti okunur) mevsim meyveleriyle çoğunlukla tatlı olarak, az da olsa tuzlu olarak yapılan kek & tart arası lezzetlerden biridir. Temel malzemeleri yumurta, un, şeker, süt veya krema, az miktarda tereyağı ile akışkan (krep hamuru kıvamında) bir hamur elde edilip mevsim meyvelerinin üzerine dökülür ve fırında pişirilir. Piştikten sonra yumurtadan dolayı kabaran klafuti soğuyunca ince bir tabaka halini alır. Buzdolabında soğutulduktan sonra arzu edilirse vanilyalı dondurma ile servis edilir.

 

Genelde normal beyaz un ile hazırladığım Klafuti’yi hindistan cevizi unuyla yapma nedenim glutensiz beslenen dostlarımız içindi.

 

Beyaz un ile hazırlandığında akışkan olan klafuti hamuru, hindistan cevizi ununun yoğunluğundan dolayı daha katı kıvam aldığını belirtmeliyim. Tadını soracak olursanız hindistan cevizi ununun aromasıyla siyah üzümün uyumu tek kelimeyle şahane diyebileceğim lezzette.

 

* Süsleme ve Klafuti ile ilgili diğer bilgileri tarif sonundaki notlar bölümüne ekledim!

 

 

Servis: 28 cm'lik yuvarlak fırın kabı

Hazırlama süresi: 15 -20 dakika

Pişirme süresi: 40-45 dakika

 

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1 çorba kaşığı tereyağı, kaba sürmek için
  • Yarım kg siyah üzüm
  • 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi şekeri veya toz şeker
  • 4 adet iri boy yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı hindistan cevizi unu
  • 2 su bardağı tam yağlı süt
  • 1 çorba kaşığı tereyağı, eritilmiş
  • 1 tatlı kaşığı vanilya ekstratı

 

Üzerini süslemek için:

  • Pudra şekeri
  • Antep fıstığı ezmesi
  • Üzüm taneleri

 

Yapılışı:

*Üzümleri yıkayıp kurulayın.

 

*1 çorba kaşığı tereyağını fırın kabının her tarafına sürüp 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi şekeri veya toz şekeri serpin, kabı sallayarak her tarafına dağılmasını sağlayın.

 

*Üzümleri kabı dolduracak gibi tek sıra halinde yerleştirin.

*Yumurtaları ve 1 su bardağı toz şekeri derin bir kaba alın, köpükler oluşana kadar 3-4 dakika mikserle çırpın. Hindistan cevizi unu, süt ve vanilyayı ekleyip mikserin düşük deviri ile homojen bir kıvam alana kadar karıştırın (hindistan cevizi ununun yoğunluğundan dolayı hamur koyu püre kıvamında oluyor) Hamuru üzümlerin üzerine alın ve spatula ile düzeltin.

 

*180 derecede 5 dakika önceden ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar pişirin. Tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri ve antep fıstığı ezmesini serpip üzüm taneleriyle süsleyin.

 

*Servis yapana kadar buzdolabında bekletin.

 

Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice mutlu bayramlar dilerim...

 

Notlar:

*Yukarıda verdiğim ölçüleri bire bir uygulayarak orjinal klafuti tarifindeki gibi beyaz un ile hazırlayabilirsiniz. Tarif başlığında belirttiğim gibi beyaz un ile yapıldığında pişerken kabarıp soğuyunca sönen klafuti hindistan cevizi ununun yoğunluğundan dolayı fazla kabarmıyor, soğuduktan sonra da piştiği kıvamda kalıyor.

 

*Mevsimine göre kiraz, vişne, frambuaz, böğürtlen, kayısı, şeftali, elma ve mandalina ile hazırlayabilirsiniz. Sadece temel kural kabın dibini dolduracak kadar meyve ile kaplamak!

 

*Süslemesinde dantel örtü kullandım. Klafuti pişip tamamen soğuduktan sonra danteli fotoğraftaki gibi üzerine yerleştirerek pudra şekerini serptim. Kenarlarını Antep fıstığı ezmesiyle süsledikten sonra danteli bir ucundan tutarak yavaşça klafutinin üzerinden aldım.

 

Afiyetle sevgiyle kalın…

mujgan@chezmaman.com.tr

 

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